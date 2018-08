भारतीय उच्‍चायुक्‍त अजय बिसारिया ने शुक्रवार (10 अगस्‍त) को पाकिस्‍तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख इमरान खान से मुलाकात की। प्रधानमंत्री पद पर इमरान के शपथ-ग्रहण से हफ्ते भर पहले यह बैठक खान के बनी गला स्थित आवास पर हुई। पिछले महीने आम चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद इमरान संभवत: 18 अगस्‍त को शपथ लेंगे। इमरान के घर हुई बैठक में उनकी पार्टी के कई वरिष्‍ठ नेता भी मौजूद थे। शिरीन मज़ारी, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरेशी, शहजाद वसीम और नईमुल हक की मौजूदगी में, बिसारिया ने चुनाव में जीत पर इमरान को बधाई दी। बिसारिया ने इमरान को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़‍ियों के हस्‍ताक्षर वाला एक बल्‍ला भी भेंट किया।

बिसारिया पिछले कई महीनों से पीटीआई नेतृत्‍व के संपर्क में रहे हैं। दोनों देशों के बीच भारत-पाकिस्‍तान रिश्‍तों में संभावनाओं से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में भारतीय उच्‍चायुक्‍त ने पीटीआई नेतृत्‍व को आतंकवाद और सीमा पार से घुसपैठ को लेकर भारत की चिंता सामने रखी। खान ने कश्‍मीर मुद्दे के हल पर जोर दिया।

शिरीन मज़ारी ने ट्विटर पर कहा कि खान यह उम्‍मीद कर रहे हैं कि सार्क देशों की एक बैठक जल्‍द इस्‍लामाबाद में होगी। उन्‍होंने कहा कि खान ने ”कश्‍मीर समेत सभी मुद्दों पर भारत-पाकिस्‍तान के बीच बातचीत शुरू करने की जरूरत पर चर्चा” की। शिरीन के अनुसार, इमरान ने कश्‍मीर में तथाकथित मानवाधिकार उल्‍लंघन पर भी चिंता जताई।

बिसारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इमरान खान को फोन किए जाने के बाद, भारत में एक नई आशा पैदा हुई है कि रिश्‍ते सही दिशा में बढ़ सकते हैं। 30 जुलाई को मोदी ने खान से कहा था कि भारत पाकिस्‍तान के साथ अपने रिश्‍तों के एक नए युग में प्रवेश को तैयार है।

Indian HC Ajay Bisaria called on Mr Imran Khan, Chairperson & senior leadership of PTI. HC congratulated @ImranKhanPTI on his electoral success, discussed range of issues, prospects of India-Pak relationship. HC gifted a cricket bat autographed by the entire Indian cricket team. pic.twitter.com/xtdZ8H8ZQ5

