Dipa Karmakar Ban: स्टार जिमनास्ट दीपा कर्माकर को बड़ा झटका, डोपिंग के आरोप में ITA ने लगाया 21 महीने का बैन

Dipa Karmakar Ban for Doping: भारतीय स्टार जिमनास्ट दीपा कर्माकर को बड़ा झटका लगा है। उन्हों डोपिंग का आरोपी पाया गया है। इसके बाद इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी (ITA) ने उन पर 21 महीने का बैन लगाया है। दीपा कर्माकर को प्रतिबंधित दवा हाइजेनामाइन (Higenamine) लेने का दोषी पाया गया है।

