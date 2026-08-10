भारत सरकार ने ई वीजा पॉलिसी को सुगम बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। दरअसल, सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए ने 11 और अंतरराष्ट्रीय पोर्ट जोड़ने की अधिसूचना जारी की है। इसमें 9 लैंड पोर्ट्स और 2 एयरपोर्ट शामिल हैं। इनके जरिए अब विदेशी नागरिक ई वीजा लेकर आसानी से भारत आ सकेंगे।

कुल पोर्ट्स की संख्या बढ़कर हुई 88

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार के 11 नए अंतरराष्ट्रीय पोर्ट्स जोड़े जाने से इलेक्ट्रॉनिक वीजा और भी आकर्षक तथा उपयोगी हो गया है। नए पोर्ट्स के जुड़ने के बाद भारत में इंटरनेशनल पोर्ट्स की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इसमें 37 एयरपोर्ट शामिल हैं। खास बात यह है कि भारत लगभग 95 प्रतिशत ई-वीजा 72 घंटे से भी कम समय में जारी कर देता है।

ई वीजा की बढ़ेगी उपयोगिता

भारतीय सरकार के इस आदेश के बाद विदेशी नागरिकों में ई वीजा की उपयोगिता और बढ़ सकती है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 11 नए इंटरनेशनल पोर्ट को जोड़ने से इलेक्ट्रॉनिक वीजा की आकर्षकता और उपयोगिता को और बढ़ावा मिलेगा। सरकार का यह कदम ई-वीजा धारक विदेशियों के लिए भारत में प्रवेश की सुविधा को विस्तार देने से जुड़ा है।

2014 में शुरू हुई थी ई वीजा पॉलिसी

बता दें कि भारत में ई वीजा की सुविधा भारतीय वीजा व्यवस्था को आसान और उदार बनाने के लिए है। खासकर पर्यटक वीजा की उपलब्धता काफी आसान हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ईटीए) के साथ ई-वीजा सुविधा साल 2014 में 43 देशों के नागरिकों के लिए शुरू की गई थी जो वर्तमान में 172 देशों के नागरिकों को उपलब्ध है।

The Government of India has notified 11 more International Ports, enabling E-visa holder foreigners to enter India. The newly added 11 International Ports include nine land ports and two airports. Addition of 11 International Ports further enhances attractiveness and utility of… — ANI (@ANI) August 10, 2026

वर्तमान में ई-वीजा के जरिए भारत में प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय पोर्ट्स की सूची