भारत सरकार ने ई वीजा पॉलिसी को सुगम बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। दरअसल, सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए ने 11 और अंतरराष्ट्रीय पोर्ट जोड़ने की अधिसूचना जारी की है। इसमें 9 लैंड पोर्ट्स और 2 एयरपोर्ट शामिल हैं। इनके जरिए अब विदेशी नागरिक ई वीजा लेकर आसानी से भारत आ सकेंगे।
कुल पोर्ट्स की संख्या बढ़कर हुई 88
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार के 11 नए अंतरराष्ट्रीय पोर्ट्स जोड़े जाने से इलेक्ट्रॉनिक वीजा और भी आकर्षक तथा उपयोगी हो गया है। नए पोर्ट्स के जुड़ने के बाद भारत में इंटरनेशनल पोर्ट्स की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इसमें 37 एयरपोर्ट शामिल हैं। खास बात यह है कि भारत लगभग 95 प्रतिशत ई-वीजा 72 घंटे से भी कम समय में जारी कर देता है।
ई वीजा की बढ़ेगी उपयोगिता
भारतीय सरकार के इस आदेश के बाद विदेशी नागरिकों में ई वीजा की उपयोगिता और बढ़ सकती है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 11 नए इंटरनेशनल पोर्ट को जोड़ने से इलेक्ट्रॉनिक वीजा की आकर्षकता और उपयोगिता को और बढ़ावा मिलेगा। सरकार का यह कदम ई-वीजा धारक विदेशियों के लिए भारत में प्रवेश की सुविधा को विस्तार देने से जुड़ा है।
2014 में शुरू हुई थी ई वीजा पॉलिसी
बता दें कि भारत में ई वीजा की सुविधा भारतीय वीजा व्यवस्था को आसान और उदार बनाने के लिए है। खासकर पर्यटक वीजा की उपलब्धता काफी आसान हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ईटीए) के साथ ई-वीजा सुविधा साल 2014 में 43 देशों के नागरिकों के लिए शुरू की गई थी जो वर्तमान में 172 देशों के नागरिकों को उपलब्ध है।
वर्तमान में ई-वीजा के जरिए भारत में प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय पोर्ट्स की सूची
|क्रम संख्या
|एयरपोर्ट
|बंदरगाह
|लैंड पोर्ट्स
|अहमदाबाद
|अगात्ती
|रक्सौल
|अमृतसर
|अलंग
|रुपैडीहा
|बागडोगरा
|बेदी बंदर
|दर्रांगा
|भोगापुरम
|भावनगर
|जोगबनी
|बेंगलुरु
|कालीकट
|अगरतला (नया जोड़ा गया)
|भुवनेश्वर
|चेन्नई
|दर्रांगा (नया जोड़ा गया)
|कालीकट
|कोचीन
|Gede (नया जोड़ा गया)
|चंडीगढ़
|कुड्डालोर
|घोजाडांगा (नया जोड़ा गया))
|चेन्नई
|दहेज
|हरिदासपुर ((नया जोड़ा गया)
|कोचीन
|धामरा
|जयगांव ((नया जोड़ा गया)
|कोयंबटूर
|हल्दिया
|डावकी ((नया जोड़ा गया)
|दिल्ली
|हजीरा
|मोरेह (नया जोड़ा गया)
|गया
|काकीनाडा
|अटारी (रोड) (नया जोड़ा गया)
|गोवा (डाबोलिम)
|एन्नोर – कामराजर
|गोवा (मोपा)
|कांडला
|गुवाहाटी
|कराईकल
|हैदराबाद
|कट्टुपल्ली
|इंदौर
|कोलकाता
|जयपुर
|कोल्लम
|कन्नूर
|कृष्णापट्टनम
|कोलकाता
|मांडवी
|लखनऊ
|मोरमुगाओ
|मदुरै
|मुंबई
|मंगलुरु
|मुंद्रा
|मुंबई
|नागपट्टिनम
|नागपुर
|न्यू मंगलुरु
|नवी मुंबई
|न्हावा शेवा
|पोर्ट ब्लेयर
|पारादीप
|पुणे
|पिपावाव
|सूरत
|पोरबंदर
|तिरुवनंतपुरम
|पोर्ट ब्लेयर
|त्रिची
|सिक्का
|वाराणसी
|टूना-टेकरा
|विजयवाड़ा
|तूतीकोरिन
|विशाखापत्तनम
|वल्लारपदम
|भोपाल (नया जोड़ा गया)
|विशाखापत्तनम
|तिरुपति (नया जोड़ा गया)
|विझिंजम – कोवलम
|विझिंजम
|कुल
|37
|38
|13