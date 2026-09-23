यह बदलाव ‘गैर-कानूनी’ और ‘बिना मंजूरी के’ किए गए हैं, इसे सरकार के पास भेजा जाना चाहिए और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए ताकि युवा और पहली बार वोट देने वालों को परेशानी न हो। दो चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की चेतावनी एकदम साफ थी लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज कर दिया गया।

यह बदलाव फॉर्म 6 (जिसे नए वोटरों को भरना होता है) में किए गए और इसके तहत एसआईआर से जुड़े सवाल को नए मतदाताओं के आवेदन फॉर्म में शामिल कर दिया गया।

इसमें आवेदकों से तीन में से कोई एक बात चुनने को कहा गया।

1- क्या 2000 के दशक की शुरुआत में हुए एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में उनका नाम था?

2- क्या उस लिस्ट में उनके माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी का नाम था?

3- या फिर लिस्ट में न तो उनका नाम था और न ही उनके माता-पिता का।

यह कहा गया था कि इस सेक्शन को भरना जरूरी नहीं था लेकिन इसका जवाब दिए बिना आवेदक फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सकते थे।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के द्वारा की गई पड़ताल में पता चलता है कि फॉर्म 6 इसे तब भी जोड़ दिया गया, जब चुनाव आयोग के तीन में से दो सदस्यों ने मई में ही यह बात दर्ज कर दी थी कि ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ में संशोधन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। इन नियमों को केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से सलाह-मशविरे के बाद नोटिफाई किया था।

विवेक जोशी की क्या आपत्ति थी?

16 मई को एसआईआर की प्रक्रिया के तहत फॉर्म 6 में बदलाव के प्रस्ताव पर चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं। जोशी ने कहा था कि एसआईआर का काम ‘रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1950’ की धारा 21(3) के तहत किया जा रहा था है। इस प्रावधान के तहत, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का एसआईआर करने का आदेश दे सकता है। जोशी ने इसे “एक बार के उपाय और अपवाद” के तौर पर किए जाने वाला काम बताया था।

जोशी ने लिखा था कि एसआईआर के लिए तय किए गए फॉर्म केवल इसी प्रक्रिया के लिए थे और ये कानून का हिस्सा नहीं थे। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 (मतदाता सूची में बदलाव और सुधार के लिए) कानूनी तौर पर निर्धारित हैं और ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ में संशोधन किए बिना इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता”। जोशी ने इस बात को खारिज कर दिया था कि एसआईआर के आदेश या दिशानिर्देश का कोई एक वाक्य कानून के द्वारा निर्धारित फॉर्म में बदलाव कर सकता है।

सरकार के पास भेजा जाए प्रस्ताव- जोशी

जोशी का कहना था कि सबसे अच्छा और कानूनी रूप से सही तरीका यह होगा कि नियमों में बदलाव के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि फॉर्म 6 और फॉर्म 8 में बदलाव का ड्राफ्ट तुरंत चुनाव आयोग के सामने रखा जाए। 19 मई को दूसरे चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने जोशी की बात से सहमति जताई।

12 जुलाई को, द इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले चुनाव आयोग के ECINet पोर्टल पर फॉर्म 6 में नए डिक्लेरेशन (घोषणा) के बारे में खबर दी थी। 13 अगस्त को, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, संधू ने उप चुनाव आयुक्त और आईटी विभाग की महानिदेशक को पत्र लिखा। इसकी कॉपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और विवेक जोशी को भी भेजी गई।

संधू ने जोशी के 16 मई के नोट का उल्लेख किया, जिससे वह पहले ही सहमत हो चुके थे।

संधू ने जोशी के 16 मई के नोट का उल्लेख किया जिससे वे सहमत थे। नोट में कहा गया था कि फॉर्म 6 एक कानूनी फॉर्म है और इसे किसी सक्षम प्राधिकरण यानी सरकार की मंजूरी के बिना बदला नहीं जा सकता।

संधू ने नोट में क्या लिखा था?

संधू ने लिखा, “दो चुनाव आयुक्तों की इतनी स्पष्ट राय के बावजूद पोर्टल पर फॉर्म-6 में किए गए अनाधिकृत/गैर-कानूनी बदलाव नहीं हटाए गए और मूल फॉर्म को बहाल नहीं किया गया।”

चुनाव आयुक्त संधू ने लिखा कि इन बदलावों को तुरंत हटाया जाना चाहिए ताकि युवा और पहली बार वोट देने वाले संभावित वोटर बिना किसी परेशानी के खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करा सकें।

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चुनाव आयोग के अंदर पहले भी अफ़सरों के बीच मतभेद हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब दो चुनाव आयुक्तों ने लिखित में सीधे चुनाव प्रक्रिया के सबसे ज़रूरी हिस्सों पर सवाल उठाए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

इस बदलाव का क्या मतलब है?

वोट देने का अधिकार व्यक्ति का अपना अधिकार है। कोई व्यक्ति उम्र, नागरिकता और निवास के आधार पर योग्य होता है, न कि इस आधार पर कि उसके माता-पिता पिछली समीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे या नहीं।

एसआईआर प्रक्रिया में जहां 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम पहले ही लिस्ट से हटा दिए गए हैं, ऐसे में फॉर्म 6 में इस तरह के सवाल को शामिल करने से उनके बच्चों के अधिकार पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं।

फॉर्म 6 में नया सवाल उन नए वोटरों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था जिनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली एसआईआर के बाद तैयार की गई वोटर लिस्ट में नहीं था। ऐसे परिवार का किसी 18 साल का व्यक्ति पहले दो विकल्पों में से किसी एक को नहीं चुन सकता था। फॉर्म 6 में यह नहीं बताया गया था कि अगर वे तीसरा विकल्प चुनते हैं तो क्या होगा।

यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि फॉर्म 6 में बदलाव करने का एक तरीका पहले से ही है। 2021 में, संसद ने ‘रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1950’ में संशोधन किया था ताकि चुनाव आयोग वोटरों से आधार का नंबर ले सके।

फॉर्म 6 में यह बदलाव चुनाव आयोग ने खुद नहीं किया था। 17 जून, 2022 को कानून मंत्रालय के कानूनी विभाग ने ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स’ और फॉर्म 6 में संबंधित बदलावों की सूचना जारी की थी। इसी कानूनी ढांचे के तहत, इस साल फॉर्म 6 में एसआईआर से जुड़ा यह बदलाव चुनाव आयोग के सामने आया था।

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चुनाव आयोग में पिछले 10 महीनों के दौरान 14 बार दर्ज कराई गई असहमति ने आयोग के कामकाज और फैसले लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। यहां क्लिक कर पढ़िए द इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।