चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जून 2025 में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (एसआईआर) के तहत वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया को शुरू किया था। यह प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई थी। एसआईआर के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं।

इसे लेकर चुनाव आयोग की आलोचना भी हुई और सवाल उठा कि यह कैसे तय किया जा रहा है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की जांच-पड़ताल में इसे लेकर अहम जानकारियां सामने आई हैं।

चुनाव आयोग में तीन सदस्य होते हैं। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी शामिल हैं।

सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उठाए सवाल

जांच-पड़ताल में पता चला है कि इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के भीतर ही इसे लेकर सवाल उठाए गए। ये सवाल तीन में से दो चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उठाए थे।

एसआईआर को पूरे देश में लागू करने का काम तीनों चुनाव आयुक्तों की देखरेख में हुआ लेकिन संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार इसे लेकर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई। इसमें एक ही दिन में चार बार इन फैसलों और आदेशों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी।

संधू और जोशी के मुताबिक, ये फैसले या आदेश उनकी जानकारी के बिना लिए या जारी किए गए थे।

चुनाव आयुक्तों की क्या आपत्तियां थीं?

चुनाव आयुक्तों की ये आपत्तियां चुनाव आयोग के मुख्य काम से जुड़ी थीं। जैसे- नए वोटर का रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट से नाम हटाना और फिर से जोड़ना, एसआईआर प्रक्रिया में वोटर का नाम बहाल करने के आदेशों के खिलाफ अपील करना और पूरी वोटर लिस्ट की सुरक्षा।

इन सभी आपत्तियों की कॉपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार को भी भेजी गई थीं। कुछ आपत्तियां डिप्टी चुनाव आयुक्तों को भी भेजी गई थीं।

ऐसी ही एक लिखित आपत्ति में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने शिकायत की कि चुनाव आयोग ने दो आयुक्तों की लिखित सलाह के खिलाफ काम किया और दावा किया कि यह कदम ‘अनाधिकृत और गैर-कानूनी’ था।

इसके बाद भी जोशी और संधू ने कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखकर काम के बंटवारे में किए गए बदलावों की शिकायत की। इन बदलावों से असल में वोटर लिस्ट के लिए आईटी सिस्टम की निगरानी का एक स्तर खत्म हो गया था। दोनों चुनाव आयुक्तों ने साफ कहा- ये बदलाव उनकी जानकारी के बिना किए गए थे और उन्होंने इन्हें रद्द कर दिया।

इसके बाद, 9 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की बैठक हुई। चार महीनों में यह उनकी पहली बैठक थी।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने इस मामले की पड़ताल के दौरान सभी आपत्तियों को देखा और नई दिल्ली, कोलकाता, गोवा और मुंबई में कई अफसरों से बात की। इसका मकसद यह समझना था कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने वाले इस संस्थान के भीतर क्या चल रहा था?

यह बात और भी अहम इसलिए है क्योंकि इन तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एनडीए सरकार ने ही की थी। इनकी नियुक्ति 2023 के कानून के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और विपक्ष के नेता वाले एक सलेक्शन पैनल ने की थी।

राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी ने दर्ज कराई थी असहमति

मार्च, 2024 में जब सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया था, तब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नियुक्ति प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी। फरवरी, 2025 में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने और विवेक जोशी की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर असहमति दर्ज कराई थी।

21 सितंबर को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने चुनाव आयोग को कुछ सवाल भेजे और पूछा कि दोनों चुनाव आयुक्तों द्वारा उठाए गए मुद्दों और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए क्या किया गया? लेकिन अखबार को कोई जवाब नहीं मिला। 21 सितंबर को दोनों चुनाव आयुक्तों को ई-मेल भी भेजा गया, जिसमें पूछा गया कि क्या उनकी चिंताओं को हल किया गया?

ई-मेल में यह भी पूछा गया था कि क्या 9 सितंबर की बैठक में इन मुद्दों को उठाया गया था? ई-मेल के बाद सोमवार और मंगलवार को फोन भी किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां

क्रम संख्या तारीख आपत्ति दर्ज करने वाले क्या थी आपत्ति? 1. 28 अक्टूबर 2025 सुखबीर सिंह संधू आयोग की मंजूरी के बिना चुनाव आयोग के नाम से पत्र और आदेश जारी किए गए। 2. 16 अप्रैल 2026 सुखबीर सिंह संधू नए आईटी मॉड्यूल और पोर्टल के बारे में उन्हें मीडिया से जानकारी मिली। 3. 16 अप्रैल 2026 सुखबीर सिंह संधू आयोग की मंजूरी के बिना संदेश जारी किए गए। 4. 16 अप्रैल 2026 विवेक जोशी एक साल से अधिक समय से आयोग की बैठकों के बाद मिनट्स जारी किए जा रहे थे लेकिन अगली बैठक का एजेंडा पहले उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। 5. 16 अप्रैल 2026 विवेक जोशी आयोग की मंजूरी के बिना अधिकारियों को विदेश यात्राओं पर भेजा जा रहा था। 6. 24 अप्रैल 2026 विवेक जोशी विवेक जोशी ने दोहराया कि आयोग की मंजूरी के बिना कोई आधिकारिक संदेश जारी नहीं होने चाहिए। 7. 16 मई 2026 विवेक जोशी सरकार की मंजूरी के बिना नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। संधू ने 19 मई को इस पर सहमति जताई। 8. 29 मई 2026 विवेक जोशी चेतावनी दी कि मतदाता सूची के डेटाबेस को केंद्रीकृत किया जा रहा है और इसका ऑडिट जरूरी है। 9. 29 जुलाई 2026 जोशी ने कैबिनेट सचिव को एक अधिकारी आयोग की जानकारी के बिना काम का बंटवारा कर रहा था। 10. 29 जुलाई 2026 संधू ने कैबिनेट सचिव को काम के आवंटन से जुड़े मुद्दे को दोहराया और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 11. 30 जुलाई 2026 जोशी और संधू ने दोनों चुनाव आयुक्तों ने काम के आवंटन से जुड़े एक आदेश को रद्द कर दिया। 12. 12 अगस्त 2026 सुखबीर सिंह संधू पश्चिम बंगाल के ट्रिब्यूनल के सामने चुनाव आयोग की ओर से अपील करने की अनुमति किसने दी? 13. 13 अगस्त 2026 सुखबीर सिंह संधू फॉर्म 6 में बदलाव को ‘अनाधिकृत और गैरकानूनी’ बताया। 14. 14 अगस्त 2026 सुखबीर सिंह संधू फील्ड अफसरों को ECINET सिस्टम तक पहुंच नहीं मिल रही थी। डीजी (आईटी) के पास इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है।

चुनाव आयुक्तों की ओर से दर्ज कराई गई ये आपत्तियां किसी संवैधानिक संस्था के भीतर चल रहे मतभेदों को दिखाती हैं और इसमें चार बड़े सवाल सामने आए हैं।

पहला सवाल- “नया वोटर” कौन है, और फॉर्म-6 क्यों बदला गया?

इस साल जुलाई में, ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने सबसे पहले बताया था कि वोटर बनने के लिए हर बालिग नागरिक को जो फॉर्म भरना होता है, उसमें एक ऐसा सवाल पूछा जाने लगा जो पहले कभी नहीं पूछा गया था।

सवाल यह था कि क्या नया वोटर या उसके माता-पिता/दादा-दादी इससे पहले हुए एसआईआर की मतदाता सूची में मौजूद थे। इस सवाल का जवाब देना जरूरी था लेकिन इस साल मई में चुनाव आयुक्त जोशी ने फाइल पर लिखकर इस बात की चेतावनी दी थी कि सरकार द्वारा नियमों में बदलाव किए बिना फॉर्म-6 को इस तरह नहीं बदला जा सकता और संधू ने भी इस बात पर सहमति जताई थी। फिर भी यह बदलाव किया गया।

जुलाई में ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की ओर से इस बदलाव की खबर दिए जाने के बाद सुखबीर सिंह संधू ने 13 अगस्त को रिकॉर्ड पर कहा कि यह “अनधिकृत और गैरकानूनी” था और कहा कि इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। सोमवार सुबह तक, वह सवाल वहीं मौजूद था।

दूसरा सवाल – वोटर लिस्ट तक किसकी पहुंच होनी चाहिए?

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के हर राजनीतिक आरोप के खिलाफ चुनाव आयोग का सबसे मजबूत जवाब यह रहा है कि वोटर लिस्ट तैयार करने का काम विकेंद्रीकृत (decentralised) है। हर चुनाव क्षेत्र की वोटर लिस्ट वहां के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) द्वारा तैयार की जाती है।

आमतौर पर, ईआरओ सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) होता है। यह वोटर लिस्ट ERONet और उसके बाद आए ECINet सॉफ्टवेयर पर मौजूद होती है। पिछले एक साल में, दोनों चुनाव आयुक्तों ने बार-बार सवाल उठाया है कि क्या अब ईआरओ की इस लिस्ट तक पहुंच सीमित की जा रही है।

विवेक जोशी ने मई में क्या कहा था?

इसी बात पर विवेक जोशी ने इस साल मई में चिंता जताई थी। इस दौरान अलग-अलग राज्यों में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा था। इसे “वोटर लिस्ट डेटाबेस का धीरे-धीरे केंद्रीकरण” बताया था और एक ऑडिट का प्रस्ताव दिया गया था ताकि यह तय किया जा सके कि संबंधित वैधानिक अधिकारियों के अलावा किसी और के पास वोटर डेटाबेस में कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं हो।

अगस्त में चुनाव आयुक्त संधू ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय चुनाव अधिकारी इस बात की रिपोर्ट कर रहे थे कि उन्हें ERONet पोर्टल तक पूरी और सही पहुंच नहीं मिल रही है। उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि चुनाव आयोग की आईटी डायरेक्टर जनरल सीमा खन्ना के पास कानून द्वारा वैधानिक अधिकारियों को दी गई पहुंच और काम करने की आजादी को सीमित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

दोनों चुनाव आयुक्तों का कहना था कि चुनाव आयोग की दशकों पुरानी व्यवस्था को उसके अपने ही आईटी विभाग से खत्म किया जा रहा है।

तीसरा सवाल- पश्चिम बंगाल में अपील करने की इजाजत किसने दी?

पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। चुनाव के नतीजों पर इसकी भूमिका का कोई सबूत नहीं मिला। जिन 294 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें से 49 सीटों पर एसआईआर के तहत हटाए गए नामों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी लेकिन इन सीटों पर बीजेपी और टीएमसी की जीत लगभग बराबर हुई। 26 सीटें बीजेपी ने और 21 सीटें टीएमसी ने जीतीं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया?

जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया के जरिये नाम हटाए गए, उससे सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी, 2026 में एसआईआर के आखिरी चरण को चुनाव आयोग से ले लिया और “लॉजिकल गड़बड़ियों” के कारण चिह्नित किए गए 60 लाख वोटरों के मामले पर फैसला करने का काम न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया। इनमें से 27 लाख वोटरों के नाम बाद में चुनाव आयोग ने हटा दिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के ट्रिब्यूनल हटाए गए नामों के खिलाफ की गई अपील को सुनें।

पिछले हफ्ते, चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि ट्रिब्यूनल के पास 38 लाख अपीलें लंबित हैं। इसमें से 22.21 लाख अपीलें उन वोटरों ने दायर की थीं जिनके नाम हटा दिए गए थे और जो उन्हें वापस जुड़वाना चाहते थे। बाकी 16.10 लाख अपीलें उन वोटरों के खिलाफ दायर की गई थीं जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने लिस्ट में शामिल किया था और इन अपीलों में उनके नाम हटाने की मांग की गई थी। चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि ये अपीलें किसने दायर की थीं।

यही वह मुद्दा था जिसे चुनाव आयुक्त संधू ने उठाया था कि चुनाव आयोग उन वोटरों के खिलाफ अपील कर रहा था जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने लिस्ट में शामिल किया था।

अगस्त में, संधू ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को पत्र लिखकर पूछा था, “आयोग की तरफ से ये अपीलें दायर करने की इजाजत किसे थी और किसने दी थी? आयोग की तरफ से असल में ये अपीलें किसने दायर की?”

संधू ने यह भी कहा कि न तो उन्हें, न जोशी को और न ही पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्य चुनाव अधिकारी को अपील दायर करने के आधार या प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई थी।

चौथा सवाल- गोवा में सॉफ्टवेयर ने पात्र मतदाताओं को क्यों लिस्ट से बाहर रखा?

जोशी और संधू ने सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण को लेकर बार-बार सवाल उठाए थे, यही गोवा में वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का कारण बना। 29 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसआईआर के दौरान “लॉजिकल गड़बड़ियों” के लिए चिह्नित वोटरों को डॉक्यूमेंट जमा करने और फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने से पहले अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।

“लॉजिकल गड़बड़ी” एक तरह का मिसमैच (मेल न खाना) है। जब सॉफ्टवेयर किसी मतदाता के नाम को उसके माता-पिता या रिश्तेदार के पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जोड़ने की कोशिश करता है और उसमें कोई गड़बड़ी मिलती है, तो इसे ही “लॉजिकल गड़बड़ी” कहा जाता है। जैसे- जैसे नाम का मेल न खाना या उम्र का अंतर सही न होना।

गोवा के EROs ने इन मामलों की सुनवाई की। पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर, उन्होंने 97 वोटरों को फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के योग्य पाया। सॉफ्टवेयर में उस फैसले को रिकॉर्ड करने का कोई तरीका नहीं था।

11 से 17 फरवरी के बीच, गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस ने राज्य के प्रभारी और वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती को आठ बार पत्र लिखा। हर बार आईटी विभाग की डायरेक्टर जनरल सीमा खन्ना को भी इसकी कॉपी भेजी गई। इन पत्रों में ‘रोलबैक’ विकल्प की मांग की गई थी, जिससे EROs सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पहले हटाए गए नामों को वापस जोड़ सकें।

फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की समय-सीमा नजदीक आने के बावजूद इस बारे में किए गए अनुरोधों का कोई जवाब नहीं मिला। यह प्रावधान समय पर लागू नहीं किया जिस वजह से गोवा में अंतिम वोटर लिस्ट से 97 लोगों के नाम छूट गए थे।

97 वोटर भले ही छोटी संख्या है लेकिन मामला सिर्फ 97 लोगों तक सीमित नहीं है। भारत के चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि हर सही वोट की गिनती हो।

चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। तीनों का दर्जा बराबर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें सबसे ऊपर होते हैं लेकिन उनके पास अकेले फैसला लेने का अधिकार नहीं होता है।

2023 का कानून क्या कहता है?

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 18 के अनुसार, आयोग के सभी काम जहां तक ​​संभव हो, सर्वसम्मति से किए जाने चाहिए।

अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की किसी मामले पर राय अलग-अलग होती है तो उस मामले का फैसला बहुमत की राय के आधार पर किया जाएगा। यही धारा आयोग को अपनी प्रक्रिया और काम के बंटवारे को तय करने की अनुमति देती है लेकिन केवल सर्वसम्मति से लिए गए फैसले से।

असल में, दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग के अधिकारियों को यह याद दिलाने के लिए अपनी टिप्पणियों में इन प्रावधानों का जिक्र किया कि आयोग को कैसे काम करना चाहिए। 16 अप्रैल को, संधू ने आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि चुनाव आयोग के नाम से कई संदेश भेजे जाते हैं लेकिन उन्हें आयोग की ही मंजूरी नहीं मिली होती और अब से हर संदेश में यह मंजूरी होनी चाहिए।

इसके आठ दिन बाद, विवेक जोशी ने उन्हीं अधिकारियों से कहा कि चुनाव आयोग के नाम से कई संदेश आयोग की जरूरी मंजूरी के बिना भेजे जाते हैं। जोशी ने कहा कि भविष्य में भेजे जाने वाले सभी संदेश, संविधान के अनुच्छेद 324 और 2023 के कानून के प्रावधानों के अनुसार आयोग की मंजूरी से जारी होने चाहिए।

यह भी पढ़ें- चुनाव आयोग के नए सॉफ्टवेयर पर बवाल

22 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग ने देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के लिए ‘ईसीआईनेट’ (ECINet) नाम का एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया। इसके तहत आयोग के 40 से ज़्यादा ऐप्स और पोर्टलों को एक ही जगह लाया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।