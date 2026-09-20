कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के द्वारा की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। इन आरोपों में मार्क्स रोक देना, अच्छे स्कोर लाने वालों से रिश्वत मांगना, इंटरव्यू वाले पैनल में हेरफेर करना, टेबल रिकॉर्ड में बदलाव, आंसर शीट से छेड़छाड़ और पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनने के लिए क्वेश्चन पेपर लीक करना आदि शामिल हैं।

नौकरी के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स और केपीएससी के अफसरों ने इंटरनल नोट्स और शिकायतों में भर्ती प्रक्रिया में इस तरह की गंभीर गड़बड़ियां होने का आरोप लगाया था।

द इंडियन एक्सप्रेस की जांच में पता चला है कि इन शिकायतों को पहले बीजेपी और उसके बाद कर्नाटक की सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने दरकिनार कर दिया था।

कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई

द इंडियन एक्सप्रेस ने केपीएससी के कई पुराने सदस्यों, अफसरों और कैंडिडेट्स से बात की और उनकी शिकायतों, FIR और कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की। कर्नाटक पुलिस का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी)

इन गड़बड़ियों की जांच कर रहा है और इन मामलो में कर्नाटक हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है।

इन गड़बड़ियों के चलते ही पिछले महीने केपीएससी के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को निलंबित कर दिया गया था। उन पर राज्य सरकार में अपनी बेटी को भर्ती किए जाने का आरोप था।

इसके अलावा आईएएस अफसर ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को पशु चिकित्सकों की भर्ती में चयन प्रक्रिया को लेकर गिरफ्तार किया गया था। गंगवार 2024 से 2026 तक एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पद पर थे।

शनिवार को द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी पड़ताल में बताया था कि कैसे इस तरह के घोटाले साहूकार के कार्यकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थे। साहूकार को 2019 में बीजेपी ने केपीएससी के लिए चुना था और 2023 में कर्नाटक में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने उन्हें संरक्षण दिया था।

केपीएससी के अंतरिम अध्यक्ष ने क्या कहा?

इस मामले में द इंडियन एक्सप्रेस ने केपीएससी के अंतरिम अध्यक्ष डॉ. बी. प्रभुदेव से बातचीत की। डॉ. बी. प्रभुदेव ने कहा, “हम UPSC मॉडल अपना रहे हैं और यह तय करने के लिए हर सावधानी बरत रहे हैं कि योग्य उम्मीदवारों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो जिससे भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए किसी भी तरह का शक या अविश्वास खत्म हो जाए।”

केपीएसएसी के कई अफसरों के मुताबिक, जिनमें उस समय की आयोग की सचिव लता कुमारी भी शामिल हैं, रिक्रूटमेंट सिस्टम में एक आम गड़बड़ी यह थी कि एग्जाम के बाद मार्क्स रोक लिए जाते थे, ज्यादा स्कोर वाले कैंडिडेट्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली जाती थीं। इसके बाद उनका चयन तय करने के बदले में उनसे रिश्वत के लिए व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया जाता था। ऐसा तब भी होता था जबकि उनके मैरिट के आधार पर चुने जाने की संभावना पहले से ही थी।

केपीएसएसी के एक पुराने सदस्य ने बताया, “जब कुछ सचिवों ने मार्क्स को सार्वजनिक करने पर जोर दिया तो चेयरमैन और उनके समर्थकों इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि इससे कैंडिडेट्स से पैसे वसूलने के लिए अपनाए गए तरीके पर असर पड़ता।”

बिना मिलीभगत के संभव नहीं

केपीएसएसी के एक पुराने बड़े अफसर ने आरोप लगाया कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर के ऑफिस से मिलीभगत किए बिना ऐसा संभव नहीं है। अफसर ने कहा, “एग्जाम कंट्रोलर को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और सिर्फ उनके ऑफिस को ही हर कैंडिडेट के मार्क्स पता होने चाहिए और हर कैंडिडेट का पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। जब ​​तक उस सिस्टम को तोड़ा नहीं जाता, किसी को नहीं पता होगा कि रिश्वत के लिए किस उम्मीदवार से संपर्क करना है या उन तक कैसे पहुंचना है।”

केपीएसएसी के एक स्टाफ मेंबर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उस समय की सचिव लता कुमारी रिक्रूटमेंट को आसान बनाने के लिए पहले हायर रैंक वाली नौकरियों की लिस्ट जारी करना चाहती थीं लेकिन उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई।

केपीएसएसी के स्टाफ के सदस्य ने कहा, “उदाहरण के लिए, कई कैंडिडेट असिस्टेंट इंजीनियर (AE) और जूनियर इंजीनियर (JE) दोनों पोस्ट के लिए एक ही समय में क्वालिफाई कर लेते थे। अगर AE की लिस्ट पहले जारी की जाती, तो सफल कैंडिडेट हायर रैंक वाली पोस्ट ले लेते और JE पोस्ट की दौड़ से बाहर हो जाते। इसके बाद उन्हें JE भर्ती के दौरान रिश्वत के लिए निशाना नहीं बनाया जा सकता था।”

विकास सुरलकर ने क्या कहा था?

सितंबर, 2023 में उस समय केपीएसएसी के सचिव विकास सुरलकर के द्वारा तैयार किए गए एक नोट के मुताबिक, हेरफेर करने का एक और तरीका था, जिसमें परीक्षा के बाद होने वाले इंटरव्यू में आयोग के सदस्यों के द्वारा चयन पैनल का इस्तेमाल किया जाता था।

केपीएसएसी के सदस्य ने बताया, “नियम के मुताबिक, चार लोगों के इंटरव्यू पैनल में केपीएससी के ज्यादा से ज्यादा दो सदस्य ही हो सकते हैं।” विशेषज्ञों द्वारा जिन अभ्यर्थियों को सबसे अधिक अंक दिए गए थे, उन्हें आयोग के सदस्यों की सूची में सबसे नीचे रखा गया। इसके उलट, जिन अभ्यर्थियों को विशेषज्ञों ने कम अंक दिए थे, उन्हें सदस्यों ने ऊंचे स्थान पर रखा।

आयोग के एक पुराने अधिकारी ने कहा, “हमने सदस्यों से कहा कि इस अंतर को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। U-कर्व तो ठीक है लेकिन V-कर्व नहीं।”

पर्सनैलिटी टेस्ट के अंक घटा दिए

केपीएसएसी के सदस्य के मुताबिक, उस समय की कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने 2020 में पर्सनैलिटी टेस्ट

के अंक 200 से घटाकर 50 कर दिए थे और दो साल बाद इन्हें और घटाकर 25 कर दिया गया। आयोग के सदस्य ने बताया, “कुल 1,450 अंकों में से 200 अंकों का इंटरव्यू घटकर 25 अंक का रह गया। इस तरह इंटरव्यू की अहमियत कुल अंकों के लगभग 14 प्रतिशत से घटकर करीब 2 प्रतिशत रह गयी। इससे हेरफेर के नए और इससे हेरफेर करने के नए और ज्यादा तरीके अपनाने पड़े।”

अंकों की गिनती के तरीके में बदलाव

कर्नाटक लोक सेवा आयोग के दो पूर्व अफसरों के अनुसार, इंटरव्यू की अहमियत को कम करने से पहले ही शीर्फ अफसरों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर मार्क्स की गिनती के मामले में हेरफेर की थी। ये ऐसे बदलाव थे, जिनका पता बाद में लगाना बहुत मुश्किल होता।

साथ ही, OMR आंसर शीट के साथ भी कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। इसकी शिकायत जुलाई, 2023 में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (AEE) की भर्ती परीक्षा के बाद दर्ज कराई गई एक शिकायत में की गई थी।

कैमरे की निगरानी में हो पूरी प्रक्रिया

आयोग के एक पूर्व अफसर ने कहा, “पूरी प्रक्रिया कैमरे की निगरानी में होनी चाहिए और हर स्तर पर OMR शीट को स्कैन किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में तो कैमरे के एंगल से भी छेड़छाड़ की गई।” उन्होंने बताया कि परीक्षा से जुड़े काम के लिए हायर किए गए वेंडर्स की लिस्ट कभी पब्लिक नहीं की जाती है।

सवाल लीक करना, आंसर शीट में बदलाव करना

पूर्व अधिकारी और स्टाफ के बीच इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि हेरफेर कब क्वेश्चन-पेपर लीक होने के स्तर तक पहुंच गई। इस साल जुलाई में 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में रिश्वत और हेरफेर के आरोपों को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

शिकायत करने वालों ने क्या कहा?

शिकायत करने वालों का दावा था कि बिचौलिए, जो कथित तौर पर केपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन और सदस्यों की ओर से काम कर रहे थे, वे कुछ कैंडिडेट्स को राज्य की सीमा के पास के होटलों और रिसॉर्ट्स में ले गए।

शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि वहां ले जाए गए कैंडिडेट्स के मोबाइल बंद करवा दिए गए थे और उन्हें क्वेश्चन पेपर और आंसर की दी गई थीं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कोचिंग देने के बाद, उन्हें उनके संबंधित परीक्षा केंद्रों पर वापस भेज दिया गया। कुछ अन्य कैंडिडेट्स से परीक्षा के बाद संपर्क किया गया।

40 लाख रुपये एडवांस पेमेंट पर नौकरी का वादा

शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि बिचौलियों ने योग्य कैंडिडेट्स के पते और कॉन्टैक्ट नंबर जैसी जानकारी भी हासिल की और उन्हें OMR शीट में अतिरिक्त सवालों के जवाब देने का मौका ऑफर किया गया। बिचौलियों ने कुल 80 लाख रुपये की रिश्वत में से 40 लाख रुपये एडवांस पेमेंट पर नौकरी का वादा किया।

ओरिजिनल मार्कशीट रख लेते थे बिचौलिए- वेंकटेश दलवाई

ऐसे पीड़ित कैंडिडेट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वेंकटेश दलवाई ने कहा, “बकाया पेमेंट की गारंटी के तौर पर, बिचौलिए ओरिजिनल मार्कशीट और अन्य अकादमिक रिकॉर्ड अपने पास रख लेते थे। फाइनल सलेक्शन लिस्ट घोषित होने के बाद, बाकी 40 लाख रुपये की पेमेंट की जानी थी। पेमेंट हो जाने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जाते थे।”

वकील वेंकटेश दलवाई ने कहा, “अगर 400 पोस्ट में से सिर्फ एक-तिहाई पोस्ट भी 80 लाख रुपये प्रति पोस्ट के हिसाब से बेची गई हों, तो कुल कमाई 100 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी।” उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित कैंडिडेट्स को सीआईडी या राज्य की किसी एजेंसी की जांच पर कोई भरोसा नहीं है।

द इंडियन एक्सप्रेस ने केपीएससी के दो पूर्व सदस्यों से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आयोग के कुछ सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए इनमें से एक ने कहा, “वे यह तय करते हैं कि कैंडिडेट्स के चयन में पार्टियों के बीच तय किए गए पॉलिटिकल कोटा में कोई गड़बड़ न हो। इसके बदले में उनके भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं उठाए जाते।” द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से किए गए फोन कॉल और मैसेज का साहूकार ने कोई जवाब नहीं दिया।

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