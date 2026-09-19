कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार की कहानी सबसे अलग है। यह कहानी राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर मिलने वाले संरक्षण के साथ ही भ्रष्टाचार की भी है।

जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के बाद केपीएसएसी के चेयरमैन साहूकार को 25 अगस्त को सस्पेंड कर दिया गया था और ऐसा दो बड़े खुलासों के बाद हुआ था।

पहला- उनकी बेटी को राज्य के उद्योग और वाणिज्य विभाग में नौकरी मिली। आरोप है कि इसके लिए उसने कथित तौर पर अपने पिता की आय कम दिखाने के लिए फॉर्म में हेरफेर की थी। दूसरा- पशु चिकित्सकों की 400 नौकरियों के लिए आयोजित की गई परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ था ताकि कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया जा सके।

पड़ताल में क्या पता चला?

द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में सामने आया है कि 2019 में केपीएसएसी के सदस्य और 2021 में अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद से, साहूकार के सात साल के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर कई गड़बड़ियां सामने आई हैं।

इन गड़बड़ियों की ओर केपीएससी के ही वरिष्ठ अफसरों ने कम से कम चार बार (2019 से इस साल के बीच) इशारा किया था। इस दौरान कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार रहीं। यह साफ है कि साहूकार को राजनीतिक तौर पर संरक्षण मिला हुआ था।

असल में, साहूकार की नियुक्ति की प्रक्रिया में ही विवाद हुआ था। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया है कि किस तरह साहूकार राज्य के सबसे शक्तिशाली संवैधानिक निकायों में से एक का प्रमुख बने।

येदियुरप्पा के सीएम बनते ही मिली नियुक्ति

31 अगस्त 2019, को जब बीएस येदियुरप्पा चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने तो इसके ठीक 36 दिन बाद साहूकार को दो ‘गैर-आधिकारिक’ सदस्यों के साथ केपीएससी में ‘आधिकारिक’ श्रेणी के तहत नियुक्त किया गया था। हालांकि, बाद में साहूकार को ‘गैर-आधिकारिक’ श्रेणी में ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि उन्होंने कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला था।

लोक सेवा आयोग के ‘आधिकारिक’ सदस्यों के लिए कम से कम 10 साल तक सरकारी पद पर काम करने का अनुभव होना जरूरी होता है। हालांकि आधिकारिक और गैर-आधिकारिक सदस्यों का दर्जा एक जैसा होता है लेकिन ऐसे किसी आयोग को चलाने के लिए आमतौर पर सरकारी सदस्यों की प्रशासनिक विशेषज्ञता पर भरोसा किया जाता है।

साहूकार के पेशेवर रिकॉर्ड को लेकर उठे सवाल

केपीएसएसी के रिकॉर्ड के मुताबिक, साहूकार ने 1988 में रायचूर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने जनवरी 1989 से अगस्त 1991 तक वहां सुपरवाइजर के रूप में काम किया।

पांच साल बाद, जुलाई 1996 में उन्होंने गुलबर्ग में नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) की एक परियोजना में संविदा पर फार्म गाइडेंस इंस्ट्रक्टर की नौकरी की। इन रिकॉर्ड्स में यह बात नहीं बताई गई है कि मार्च 2010 में, एनसीयूआई ने साहूकार का कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2011 के बाद न बढ़ाने का फैसला किया और उनसे कहा कि वह पूरा चार्ज सौंप दें। इसकी वजह उनकी परफॉर्मेंस ‘संतोषजनक न होना’ और ‘समय का पाबंद न होना’ बताया गया।

केपीएसएसी में पोस्टिंग से पहले साहूकार के काम के बारे में कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। केपीएसएसी के पूर्व सदस्य और साहूकार के पूर्व सहयोगी ने कहा, “उन्होंने छोटे-मोटे काम किए और अनौपचारिक रूप से पैसे उधार देने का धंधा चलाया लेकिन केपीएसएसी में दो साल रहने के बाद वे इतने ताकतवर हो गए कि कुर्सी खाली होने से पहले ही चेयरमैन बन गए।”

साहूकार के पूर्व सहयोगी 17 मार्च, 2021 को राज्य कैबिनेट के उस फैसले की बात कर रहे थे जिसमें साहूकार को केपीएसएसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, जबकि IAS अफसर सदाक्षरी स्वामी का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल तीन अप्रैल को खत्म होने वाला था। इसके उलट, स्वामी को 10 जनवरी, 2019 को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया था। स्वामी से पहले जो चेयरमैन थे, वह 8 दिसंबर, 2018 को रिटायर हुए थे और स्वामी को स्थायी चेयरमैन के रूप में 17 अगस्त, 2019 को नियुक्त किया गया था।

…साहूकार को तुरंत प्रमोट कर दिया गया

केपीएसएसी के एक पूर्व सीनियर पदाधिकारी ने कहा, “यह (स्वामी की नियुक्ति) सामान्य प्रक्रिया है। उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग वगैरह में कुछ हफ्ते लगते हैं लेकिन साहूकार को तुरंत प्रमोट कर दिया गया।”

साहूकार ने टिप्पणी के लिए ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के फोन कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। इस बारे में संपर्क करने पर येदियुरप्पा के मीडिया ऑफिस से भी टिप्पणी नहीं मिल सकी।

साहूकार का विकास सुरलकर के साथ टकराव

जब मई, 2023 में कांग्रेस सत्ता में लौटी और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने तब साहूकार का आईएएस अफसर विकास सुरलकर के साथ टकराव चल रहा था। सुरलकर जुलाई 2022 से केपीएसएसी के सचिव थे।

विकास सुरलकर ने आयोग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे। इनमें आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट और केपीएसएसी वेबसाइट पर भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी देना शामिल था। केपीएसएसी के एक अधिकारी ने बताया, “चेयरमैन और आयोग के कुछ सदस्य इन कदमों का जोरदार विरोध कर रहे थे। मामला तब और बिगड़ गया जब 2023 में साहूकार ने फाइलों को मंजूरी देने में देर करनी शुरू कर दी और बैठकों में सचिव को नजरअंदाज करने लगे।”

जून 2023 में केपीएसएसी के चेयरमैन ने नए मुख्यमंत्री को सचिव के खिलाफ पत्र लिखा और अगस्त में मुख्य सचिव से भी शिकायत की। ‘शो-कॉज नोटिस’ (कारण बताओ नोटिस) का जवाब देते हुए, सुरलकर ने ‘डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स’ को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सिस्टम की कमियों की ओर इशारा किया गया था।

‘उम्मीदवारों के साथ हुआ अन्याय’

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को मिले 13 सितंबर के पत्र में सुरलकर ने कहा था कि ‘नियमों से हटकर काम करने’ के कारण चेयरमैन द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग किया गया और योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ। सुरलकर ने इंटरव्यू प्रक्रिया में “कमियों/अनियमितताओं” के बारे में बताने वाले दस्तावेज भी जारी किए और तत्काल कार्रवाई की मांग की।

सुरलकर को केपीएससी सचिव के पद से हटाया

अगले ही दिन, राज्य की कांग्रेस सरकार ने सुरलकर को केपीएससी सचिव के पद से हटा दिया। इस बारे में संपर्क करने पर, सुरलकर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

सितंबर, 2023 में आईएएस अफसर लता कुमारी सुरलकर की जगह सचिव बनीं। दिसंबर में, लता कुमारी ने पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए, साहूकार की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल द्वारा चुने गए केपीएसएसी के ‘हेड ऑफ लीगल सेल’ की नियुक्ति को मंजूरी देने से इनकार कर दिया।

इसके जवाब में, साहूकार और आयोग के पांच अन्य सदस्य महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल नहीं हुए। रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन सभी ने लिखित में कहा कि जब तक उनके उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं हो जाती, वे फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे।

इस टकराव के कारण 2,000 से अधिक सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया रुक गई। आखिरकार, 25 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव के जरिये गवर्नर को लिखे एक पत्र में लता कुमारी ने “अधिकार के दुरुपयोग” के लिए साहूकार के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की मांग की।

लता कुमारी ने क्या लिखा था?

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को मिले इस पत्र में लता कुमारी ने लिखा था कि बैठकों को बार-बार स्थगित किया जा रहा था। इससे नियुक्तियां रुक गई थीं और फाइलें बिना किसी आदेश के लंबित थीं। उन्होंने चेयरमैन पर योग्यता शर्तों और भर्ती संबंधी जरूरतों में बदलाव का निर्देश देने, पारदर्शिता जांच को दरकिनार करने, इंटरव्यू पैनल को अपनी पसंद से चुनने और टेंडर व कॉन्ट्रैक्ट के कामकाज को अपनी मर्जी से चलाने का आरोप लगाया।

लता कुमारी ने लिखा था कि अफसर दबाव और डर के साये में काम कर रहे थे और कानूनी रूप से गलत प्रस्तावों पर आपत्ति जताने से हिचकिचा रहे थे। उन्होंने चेयरमैन साहूकार और आयोग के चार सदस्यों के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की थी।

…आप छुट्टी पर चली जाएं

केपीएससी और सरकार के सूत्रों के अनुसार, 6 फरवरी 2024 को कर्नाटक के एक बड़े अफसर के साथ बैठक के दौरान लता कुमारी से कहा गया था कि या तो अपना पत्र वापस लें या छुट्टी पर चली जाएं।

अगले दिन, लता कुमारी को “पेड लीव” पर भेज दिया गया और उनकी जगह किसी और अफसर को नियुक्त कर दिया गया। 13 फरवरी को, केपीएससी ने साहूकार के चुने हुए लीगल-सेल कैंडिडेट को मंजूरी दे दी और नए आवेदन वाला लता कुमारी के नोटिफिकेशन को वापस ले लिया।

इस बारे में संपर्क करने पर, लता कुमारी ने कहा कि वह मीडिया के साथ केपीएससी से जुड़े मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहतीं। सिद्धारमैया के मीडिया ऑफिस ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

आंसर शीट में छेड़छाड़ की शिकायत

लता कुमारी और साहूकार के बीच एक और विवाद का मुद्दा 24 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों का चयन था। जुलाई 2023 में परीक्षा और सितंबर में इंटरव्यू के बाद, केपीएसएसी को आंसर शीट में छेड़छाड़ की शिकायत मिली। सूत्रों के मुताबिक, जहां सचिव ने बाहरी एजेंसी से इसकी जांच कराने की मांग की लेकिन साहूकार ने आंतरिक जांच के आदेश दे दिए।

जैसे-जैसे जांच आगे खिंचती गई, सचिव ने नियुक्ति के लिए फाइनल सलेक्शन लिस्ट सरकार को भेजी, जिसमें शर्त यह थी कि नियुक्तियां आयोग के फैसले और जांच के नतीजे पर निर्भर करेगी। इसके बाद राज्य सरकार ने जून और दिसंबर 2024 के बीच इसी शर्त के साथ 23 उम्मीदवारों की नियुक्ति की।

फरवरी 2025 में, केपीएससी की आंतरिक जांच में 10 उम्मीदवारों को आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया गया और उनके चयन को रद्द करने की मांग की गई। उम्मीदवार कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएसएटी) और फिर कर्नाटक हाई कोर्ट गए।

अदालत ने क्या कहा?

18 मार्च 2025 को, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और रामचंद्र हुद्दार की बेंच ने संकेत दिया कि अदालत इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप सकती है। 24 मार्च 2025 को, कोर्ट ने जांच सीआईडी को सौंपने के सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया। केपीएससी की जांच रिपोर्ट में भी सुझाव दिया गया था और कहा गया कि वह “सभी संबंधित पक्षों” की बात सुनने के बाद फैसला करेगी।

8 अप्रैल को, छात्रों के वकीलों ने कहा कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है और कहा कि उनके क्लाइंट्स ने कोई गलत काम नहीं किया है। हालांकि, एडवोकेट जनरल ने एसआईटी का गठन करने का प्रस्ताव रखा और इसके 20 दिन बाद, एक सीलबंद लिफाफे में तीन पुलिस अफसरों के नाम अदालत को सौंपे। बेंच ने इस मामले में सुनवाई पूरी की और 28 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

1 मई को, जस्टिस कृष्णा दीक्षित का तबादला ओडिशा हाई कोर्ट में कर दिया गया। 22 अगस्त 2025 को, जस्टिस एस.जी. पंडित और के.वी. अरविंद की नई बेंच ने बिना जांच का आदेश दिए मामले को वापस केएसएटी को भेज दिया।

जब यह पूछा गया कि क्या राज्य ने प्रस्तावित एसआईटी जांच के बारे में हाई कोर्ट की नई बेंच को जानकारी दी थी, तो कर्नाटक के एडवोकेट जनरल के. शशि किरण शेट्टी के ऑफिस ने एक ईमेल जारी कर कहा- “हां। माननीय बेंच ने यह उचित समझा कि भर्ती से जुड़े मामलों के तेजी से निपटारे के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल से सबसे पहले संपर्क किया जाना चाहिए, न कि शुरुआत में ही हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए।”

केपीएससी की कस्टडी में हुई आंसर शीट के साथ छेड़छाड़

केपीएससी के एक पूर्व सदस्य ने कहा कि राज्य को जांच का आदेश देने से किसी ने नहीं रोका था। पूर्व सदस्य ने कहा, “चाहे छात्र दोषी हों या उन्हें फंसाया जा रहा हो, OMR (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ केपीएससी की कस्टडी में हुई। सीबीआई या एसआईटी की जांच से पता चल सकता था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था।”

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कर्नाटक सरकार ने कांग्रेस के विधायक की भतीजी पर एक्शन लिया है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक की भतीजी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर गलत तरीके से 75000 रुपये सैलरी ले रही थीं, जबकि वह अभी पढ़ाई ही कर रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।