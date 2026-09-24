भारत में 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में शायद 97 मतदाताओं का आंकड़ा बहुत बड़ा ना हो लेकिन गोवा के इन मतदाताओं की यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है।

द इंडियन एक्सप्रेस की जांच में सामने आया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग द्वारा लिए जा रहे फैसलों को लेकर आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराई थी। ऐसी आपत्ति 10 महीनों में 14 बार दर्ज कराई गई।

आपत्ति दर्ज करने वाले यह दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं। इन दोनों चुनाव आयुक्त ने मुख्य रूप से ECINet का केंद्रीयकरण और राज्य स्तर के जमीनी अफसरों को चुनावी प्रक्रिया से दूर करने को लेकर चेतावनी दी थी।

गोवा में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है और इसका रिकॉर्ड भी है।

गोवा सीईओ ने चुनाव आयोग को लिखा ई-मेल

17 फरवरी को गोवा में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (एसआईआर) के तहत अंतिम वोटर लिस्ट (इलेक्टोरल रोल) जारी होने से चार दिन पहले गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने दिल्ली में चुनाव आयोग को ई-मेल लिखा। सात दिनों में यह उनकी ओर से भेजी गई आठवीं ई-मेल थी।

इसके साथ 97 वोटरों की एक सूची भी भेजी गई थी। ये वे मतदाता थे, जिन्हें गोवा के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई प्रक्रिया के तहत सुना था, जांच की थी और कहा था कि इन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है।

फैसले को वापस लेने की बात

ई-मेल में कहा गया था कि इन मतदाताओं के नाम हटाने से पहले लिए गए फैसलों को वापस लिया जाना चाहिए लेकिन EROs ECINet सॉफ्टवेयर के जरिए इन फैसलों को नहीं पटल सके। इसकी वजह यह थी कि ऐसा दिल्ली से अनुमति मिलने के बाद ही हो सकता था।

इसके अगले दिन क्या हुआ? चुनाव आयोग के ही उप-चुनाव आयुक्त ने आईटी विभाग की महानिदेशक सीमा खन्ना को ई-मेल लिखा। इसमें उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आईटी सिस्टम जरूरी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। कृपया EROs/AEROs द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार सूची प्रकाशित करने के लिए जरूरी कार्रवाई की सुविधा दें।”

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वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में किए गए बदलाव को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेद थे। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी। यहां क्लिक कर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।

21 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की गई। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने इसमें सभी 97 नामों की जांच की। 20 सितंबर तक, ये सभी 97 नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं।

जब यह पूछा गया कि योग्य पाए जाने के बावजूद भी कई मतदाता अंतिम एसआईआर की लिस्ट से क्यों गायब रहे, तो गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी संजय गोयल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने चुनाव आयोग को उन मामलों के बारे में बताया था जिनमें मतदाताओं को लॉजिकल गड़बड़ियों के कारण चिह्नित किया गया था।”

संजय गोयल ने आगे कहा, “यह फैसला (शामिल न करने का) उन्हीं का था। लेकिन (ECINET में) ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे ERO लेवल पर वोटर्स को फिर से शामिल किया जा सके।”

गोवा के ये 97 मामले उस बात का उदाहरण हैं जिसके बारे में दोनों चुनाव आयुक्त- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी पिछले एक साल से चेतावनी दे रहे थे।

कानून क्या कहता है?

कानून के मुताबिक, हर विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट (इलेक्टोरल रोल) उसके ERO (आमतौर पर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) द्वारा तैयार की जाती है। ERO हर दावे और आपत्ति को सुनता है और हर नाम पर फैसला लेता है। जनवरी से, देश की हर वोटर लिस्ट ECINet पर मौजूद है। ECINet वह प्लेटफॉर्म है जिसे चुनाव आयोग ने अपने सिस्टम को एक साथ लाने के लिए लॉन्च किया था।

इसमें रोल-मैनेजमेंट मॉड्यूल और ERONet भी शामिल है। ERO क्या कर सकता है, यह दिल्ली में चुनाव आयोग के आईटी विभाग द्वारा दी गई अनुमतियों (परमिशन) से तय होता है।

संधू और जोशी ने क्या लिखा था?

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने पिछले एक साल में चुनाव आयोग के काम की जांच की। इससे पता चला है कि चुनाव आयुक्त संधू और जोशी ने नवंबर से अगस्त के बीच दर्ज कराई गई अपनी टिप्पणियों में लिखा था कि सॉफ्टवेयर का जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल या केंद्रीकृत नियंत्रण है, वह मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को EROs के हाथों से बाहर कर रहा है। जबकि कानून के अनुसार, यह जिम्मेदारी EROs के पास होनी चाहिए।

चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने मई में वोटर लिस्ट डेटाबेस के ‘धीरे-धीरे सेंट्रलाइजेशन’ होने के बारे में लिखा था।

चुनाव आयुक्त संधू ने अगस्त में लिखा था कि ईआरओ, डीईओ और सीईओ के पास ERONet पोर्टल का सही और पूरा एक्सेस नहीं है और महानिदेशक (आईटी) के पास अधिकारियों को कानून द्वारा दिए गए सही और पूरे एक्सेस और काम करने की आजादी को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है”।

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के हर आरोप पर चुनाव आयोग का यही कहना है कि कोई एक व्यक्ति इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, हजारों ERO इसे हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से तैयार करते हैं लेकिन गोवा का मामला दिखाता है कि जब ऐसा नहीं होता, तो क्या हालात बन सकते हैं।

ERO ने दिया मतदाताओं के पक्ष में फैसला

गोवा में ERO ने सभी मतदाताओं की बात सुनी, दस्तावेज देखे और उनके पक्ष में फैसला सुनाया। फिर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मतदाता सूची में बदलाव दर्ज करने वाला सिस्टम दिल्ली के एक विभाग के अधीन है और जब चुनाव आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त ने उस विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

द इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग की आईटी महानिदेशक सीमा खन्ना को कुछ सवाल भेजे और यह पूछा कि फाइनल वोटर लिस्ट से पहले गोवा के लिए रोलबैक सुविधा को क्यों नहीं चालू किया गया था। इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला।

गोवा ने क्या किया?

“लॉजिकल गड़बड़ियों” का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति वोटर नहीं है। यह एक तरह का मिसमैच (मेल न खाना) है जो चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर तब दिखाता है जब वह किसी मतदाता को पिछली एसआईआर से माता-पिता या दादा-दादी से जोड़ने की कोशिश करता है।

जैसे- माता-पिता का नाम मेल न खाना, माता-पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा का अंतर होना, पुरानी और नई सूची में उम्र का सही ढंग से न बढ़ना या ऐसा मामला जहां वोटर ने कोई दस्तावेज जमा न किया हो या फिर सिर्फ आधार जमा किया हो।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

29 जनवरी को एसआईआर को लेकर दायर की गई याचिकाओं के मामले में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने आदेश दिया कि जिन लोगों के डेटा में ‘लॉजिकल गड़बड़ी’ पाई गई है, उनके नाम ग्राम पंचायत भवनों, सार्वजनिक जगहों, तालुका और सब-डिविजन ऑफिस और शहरी वार्ड ऑफिस में लगाए जाएं।

साथ ही, यह भी बताया जाए कि गड़बड़ी की क्या वजह है। इससे प्रभावित हुए लोगों को दस्तावेज या आपत्तियां जमा करने और अपनी बात रखने के लिए दस दिन का समय दिया जाए।

अदालत ने यह आदेश तमिलनाडु के बारे में दिया था। अदालत ने कहा था कि वह इस बात की अपेक्षा करता है कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि जहां-जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां इन निर्देशों का पालन किया जाएगा। 31 जनवरी को, चुनाव आयोग ने इन निर्देशों को लागू करने के लिए एक पत्र जारी किया।

गोवा ने माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश

गोवा ने अदालत के आदेश का पालन किया। वोटर लिस्ट को सार्वजनिक रूप से लगा दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के ई-मेल के अनुसार, 649 वोटर दस्तावेज या अपनी आपत्तियां लेकर सामने आए। ERO और असिस्टेंट ERO ने इनकी जांच की। इसमें से 97 मामलों में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वोटर फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल होने के लायक हैं और पहले लिए गए फैसलों को वापस लिया जाना चाहिए।

रोल बैक का नहीं था ऑप्शन

इस मामले में समस्या यह थी कि इन मतदाताओं के खिलाफ लिए गए फैसले को ECINet में दर्ज किया जा चुका था और सिस्टम में रोल बैक का कोई विकल्प नहीं था जिससे ERO उस फैसले को पलट सकें। रोल बैक करने के विकल्प के अनुरोध 22 जनवरी से ही चुनाव आयोग के पास आ रहे थे।

11 फरवरी को गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सीईओ और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को की गई ई-मेल में लिखा कि सिस्टम में जरूरी रोलबैक/रिवर्जन की सुविधा जिसमें दस्तावेज को दोबारा अपलोड करने का विकल्प भी शामिल है, अभी तक इसे सिस्टम में नहीं दिया गया है।

ई-मेल में कहा गया कि डीईओ, ईआरओ और एईआरओ की ओर से कई ई-मेल भेजे जा चुके हैं और ऐसा चुनाव आयोग और टीसीएस के संबंधित अफसरों को मामले की जानकारी देने के बावजूद हुआ। इस संबंध में किए गए अनुरोध का एक स्प्रेडशीट रिकॉर्ड भी तैयार किया गया था।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उसी दिन इसे दिल्ली में गोवा के प्रभारी वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती को भेजा और सीमा खन्ना को इसकी कॉपी भेजी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद भेजे गए हर ई-मेल के साथ ऐसा ही हुआ। रिकॉर्ड के मुताबिक, इसका कोई जवाब नहीं है और न ही कोई कार्रवाई की गई।

13 फरवरी को गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय से भेजे गए किसी भी ई-मेल या पत्र का जवाब अभी तक नहीं मिला है। ई-मेल में कहा गया है कि ‘लॉजिकल गड़बड़ियों’ वाली वोटर लिस्ट जारी होने के बाद जो मतदाता सामने आए थे, उनमें से 97 मामले ऐसे हैं जिनमें ‘रोल बैक’ (पहले की स्थिति में लौटने) का विकल्प चाहिए क्योंकि संबंधित वोटरों से मिले दस्तावेजों/आपत्तियों को देखते हुए पहले लिए गए फैसले को वापस लेना होगा।

14 फरवरी को भेजे गए दो ई-मेल

14 फरवरी को दो ई-मेल भेजे गए। ये ई-मेल दोपहर 12.52 बजे और शाम 6.11 बजे भेजे गए। इनमें कहा गया कि एक बार फिर से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रोलबैक/रिवर्ट बैक सुविधा या पुरानी स्थिति में लौटने का विकल्प और दस्तावेज दोबारा अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाए।

14 फरवरी को गोवा के सीईओ संजय गोयल ने गोवा के प्रभारी और वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती को इस मामले में पत्र लिखा। उन्होंने सीमा खन्ना को भी इसकी कॉपी भेजी और लिखा कि पिछले दो दिनों में भेजे गए ई-मेल का कोई जवाब नहीं मिला है।

15 फरवरी को भेजे गए ई-मेल में लिखा, ‘रोल बैक’ विकल्प तत्काल जरूरी है… यह मामला बहुत जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ERO/AERO अफसरों द्वारा तुरंत जरूरी कार्रवाई करना जरूरी है।

16 फरवरी को जो ई-मेल भेजी गई थी, उसमें लिखा था कि गोवा के सीईओ कार्यालय की ओर से भेजे गए किसी भी ई-मेल या पत्र का जवाब अभी तक नहीं मिला है।

17 फरवरी को ‘लॉजिकल गड़बड़ियों’ वाले 97 मामलों की सूची को लेकर कहा गया- “जिनमें ERO/AERO द्वारा पहले लिए गए फैसलों को बदलना होगा क्योंकि संबंधित वोटर्स को अब अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है… अनुरोध है कि एसआईआर 2026 की अंतिम मतदाता सूची में इन वोटरों को शामिल करने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए।”

18 फरवरी- दिल्ली में मतदाता सूची का काम देखने वाले उप चुनाव आयुक्त संजय कुमार ने आईटी विभाग की महानिदेशक सीमा खन्ना को ई-मेल लिखा। इसमें उन्होंने कहा, “ERO/AERO के पास धारा 21/21A के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। किसी भी स्थिति में, आईटी सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जरूरी कार्रवाई को नहीं रोक सकता। कृपया ERO/AERO द्वारा लिए गए और इन ई-मेल में आपको बताए गए फैसलों के अनुसार मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) प्रकाशित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने की सुविधा दें।”

गोवा की तलेइगाओ सीट के मतदाता हैं 65 लोग

21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई। इसमें वे 97 लोग शामिल नहीं थे। अब सवाल ये है कि ये 97 लोग कौन हैं और यह मामला उनके लिए इतना जरूरी क्यों है? इन 97 लोगों में से 65 लोग गोवा की तलेइगाओ सीट से हैं।

इस सीट से बीजेपी की नेता जेनिफर मॉन्सेरेट विधायक थीं। उनका इस साल जुलाई में निधन हो गया था। बाकी मतदाता गोवा की सेंट क्रूज, कुंबरजुआ, प्रियोल, मारगाओ, बेनौलिम और वेलिम विधानसभा सीटों से हैं।

योजनाओं के लिए होता है वोटर लिस्ट का इस्तेमाल

गोवा के किसी व्यक्ति के लिए वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब सिर्फ वोट न दे पाना नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा किन लोगों का दिया जाना है, इसके लिए सूची का इस्तेमाल किया जाता है।

गोवा मेडिक्लेम योजना इसका एक उदाहरण है। इस योजना के तहत ऐसे मामलों में इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सुविधा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं। जैसे- डायलिसिस, एंजियोप्लास्टी, ओपन-हार्ट सर्जरी, ट्रांसप्लांट, कीमोथेरेपी, कॉक्लियर इम्प्लांट। सरकार की इस योजना का फायदा सिर्फ राज्य के वोटर ही उठा सकते हैं।

जब इन 97 लोगों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए तो चुनाव अफसरों ने इन मतदाताओं से कहा कि वे फॉर्म 6 के जरिए नए सिरे से आवेदन करें। फॉर्म 6 को नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

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