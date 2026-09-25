भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने जून 2025 में बिहार से ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) के तहत वोटर लिस्ट के संशोधन की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि इसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे। एसआईआर के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्टर रितिका चोपड़ा की पड़ताल में एसआईआर प्रक्रिया और इसे लेकर निर्वाचन आयोग के अन्दर उठी असहमतियों के बारे में अहम जानकारियां सामने आई हैं।

चुनाव आयोग में तीन सदस्य होते हैं। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की जांच में पता चला है कि इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के भीतर ही इसे लेकर सवाल उठाए गए। ये सवाल तीन में से दो चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उठाए थे। मुख्य रूप से चुनाव आयोग के SIR प्रक्रिया को लेकर 5 आपत्तियां थी।

पहली आपत्ति

पहली आपत्ति फार्म 6 को लेकर है। अगर फॉर्म 6 में कोई बदलाव करना होता है तो सरकार को बताना होता है। लेकिन यह बिना दोनों चुनाव आयुक्तों को बताए बदल दिया गया था और उन्हें मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली। यह उनकी पहली आपत्ति थी।

दूसरी आपत्ति

चुनाव आयोग में चलन को लेकर दूसरी आपत्ति वह इलेक्टरल रोल यानी वोटर लिस्ट को लेकर है। वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ECINET का अहम रोल है। अब मतदाता सूची में जो बदलाव किया जाता है, वह डिजिटली किया जाता है। उनकी दिक्कत सॉफ्टवेयर को लेकर नहीं थी बल्कि इसके इस्तेमाल को लेकर थी। जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, उससे दिक्कत थी। कानून के अनुसार, जो ERO (SDM) होते हैं वह वोटर को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं या कुछ वोटर लिस्ट का बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं था। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो पा रहा था और इसका कंट्रोल दिल्ली में चुनाव आयोग के आईटी डिवीजन से था। ऐसे में ERO अपने स्तर से कुछ कर नहीं पा रहे थे। इस पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जो कानून है, उसके हिसाब से ERO को ऐसा करने का अधिकार है तो हम इसे अपने हाथ में लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसके बाद उन्होंने साफ कहा कि डीजी आईटी के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वह ERO को अपना काम करने से रोकें।

तीसरी आपत्ति

इसी साल अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि बंगाल में जिन्होंने भी ट्रिब्यूनल के सामने अपील दायर की है, इसका एक ब्रेकअप दीजिए कि किसने फाइल की है।इस पर विवेक जोशी ने भी आपत्ति दायर की। उन्होंने कहा कि हमें भी इस पर कुछ नहीं पता और केवल हमें इतना पता है कि 38 लाख लोगों ने आपत्ति दायर की है लेकिन इसका ब्रेकअप क्या है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है।

इसके बाद संधू ने भी आपत्ति जताई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो मांग रहा है, वही हम भी मांग रहे हैं। जो अपील हुई है, वह किसने फाइल की है और क्या हम भी अपील फाइल करें? उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग की तरफ से भी क्या अपील जारी की गई है और अगर ऐसा हुआ है तो किसने और किस नाम से जारी किया?

चौथी आपत्ति

चौथी आपत्ति सॉफ्टवेयर ECINet को लेकर थी। इसको बार-बार चेताया जा रहा था कि जो मतदाता सूची है, उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। आपत्ति जताई गई कि हमें ठोस सबूत मिले कि जब उनकी आपत्ति नतीजे में बदलता है तो उसका नतीजा क्या होता है?

गोवा में इंडियन एक्सप्रेस ने पाया कि SIR के दौरान जनवरी महीने में सैकड़ों लोगों के नाम तार्किक विसंगति (मतदाता सूची में नाम आ सकता है लेकिन फिर भी संशय है तो और सबूत देने पड़ेंगे) के कारण फ्लैग किए गए। जब यह सब प्रक्रिया चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन सभी लोगों के नाम आप सार्वजनिक तौर पर जारी करिए और उन्हें अच्छे से समय दिया जाए ताकि उनकी सुनवाई हो सके। वहीं सुनवाई के बाद जो ग्राउंड का ऑफिसर ERO है, वह इस पर फैसला ले। उसके बाद आप तय करें कि इसे हटाना है या रखना है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 650 लोगों ने आपत्ति जताई और उनकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद ERO ने कहा कि मतदाता सूची में 97 लोगों के नाम जोड़े जाने चाहिए। इसके बाद इन 97 लोगों के नाम जोड़ने के लिए ERO ने ECINet पर जोड़ने की कोशिश की लेकिन यह हो नहीं पाया। इसके बाद ERO ने चुनाव आयोग को मेल लिखना शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी सुनवाई हुई और 97 लोगों के नाम को फिर से जोड़ना चाहिए। ERO ने कहा कि हमारी तरफ से यह नाम जुड़ नहीं रहा हैं, आप फंक्शन बताइए कि कैसे यह नाम जोड़ेंगे?

7 दिनों के अंदर ERO ने 8 बार मेल किया। उन्होंने कहा कि इन 97 लोगों के नाम जोड़ने हैं और हमसे हो नहीं रहा है, आप हमें सिस्टम में अनुमति दीजिए करिए ताकि हम उनके नाम जोड़ सके। 11 से 17 फरवरी के बीच ERO ने 8 बार लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ।

इस बीच चुनाव आयोग के ऑफिस में एक अधिकारी हैं, जिन्होंने डीजी आईटी सीमा खन्ना से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हम इन्हें रोक नहीं सकते, इन्हें नाम जोड़ने के लिए अनुमति दीजिए। इसके बाद चुनाव आयोग में मौजूद एक सीनियर अधिकारी ने भी इन नामों को जोड़ने के लिए कहा। लेकिन 21 फरवरी को गोवा की वोटर लिस्ट जारी होती है और उसमें यह 97 नाम नहीं होते हैं।

पांचवीं आपत्ति

ऊपर के घटनाक्रम से पता चला कि चुनाव आयोग में लोग आईटी डिवीजन के चलन से नाखुश हैं। दोनों चुनाव आयुक्त भी लिख रहे थे और कुछ हो नहीं रहा था। चुनाव आयोग का एक प्रशासनिक विभाग है जो यह देखता है कि कौन सा अधिकारी क्या काम करेगा? उसके हेड करीब 27 या 28 जुलाई को छुट्टी पर जाते हैं। उनके छुट्टी पर जाते ही कुछ ही घंटे में मनीष गर्ग नाम के अधिकारी को चार्ज दे दिया जाता है।

जैसे ही मनीष गर्ग को चार्ज मिलता है तुरंत वह कुछ ही घंटे में एक आदेश निकालते हैं और उसमें आईटी डिवीजन के ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनको हटा दिया जाता है। उन्होंने अभी 97 लोगों को लेकर सीमा खन्ना को पत्र लिखा था। इसके बाद वह दुखी होकर कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिख देते हैं कि चुनाव आयोग में सहमति से फैसला तो छोड़ो, हमें बिना बताए किसको क्या काम मिला है उसको भी बदल दिया गया। उन्होंने मनीष गर्ग के खिलाफ एक्शन की मांग की। इससे पता चलता है कि आईटी डिवीजन और सॉफ्टवेयर के चलते लोगों में काफी नाराजगी थी।

इसके बाद दोनों चुनाव आयुक्त सामने आए और उन्होंने कहा कि हम बहुमत में है और हम एक आदेश निकालते हैं कि पुरानी स्थिति जारी रहेगी। इसका मतलब शुरू में जो अधिकारी आईटी डिवीजन के ऊपर सब कुछ देखते थे, उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश जारी किया गया।

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22 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग ने देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के लिए ‘ईसीआईनेट’ (ECINet) नाम का एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया। इसके तहत आयोग के 40 से ज़्यादा ऐप्स और पोर्टलों को एक ही जगह लाया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।