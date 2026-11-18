कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि भारत एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हो चुका है और शिक्षा व्यवस्था में भी गहरी समस्याएं हैं।

राहुल गांधी न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का मौजूदा आर्थिक मॉडल करीब एक दशक पहले ही नतीजे देना बंद कर चुका है। अगर देश इसी रास्ते पर चलता रहा तो गंभीर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

‘आर्थिक तबाही के मुहाने पर भारत’

पीटीआई के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा, ”सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक तबाही के मुहाने पर खड़ा है। यही हकीकत है। इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, मीडिया भी इस पर ध्यान ना दे। लेकिन भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा व्यवस्था में भी गंभीर खामियां हैं।”

राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी योजनाएं देश की कमजोर हो चुकी अर्थव्यवस्था को दोबारा मजबूत करने में सफल नहीं रहीं। उन्होंने कहा कि देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फिर से खड़ा करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले कारोबार (MSME) और कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यही क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक, अर्थव्यवस्था की यही रीढ़ टूट चुकी है।

सर्विस सेक्टर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसर हैं और इससे देश की पूरी आबादी को नौकरी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर के जरिए केवल एक से पांच फीसदी लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन इससे हर व्यक्ति को बेहतर भविष्य नहीं दिया जा सकता। उनका आरोप था कि देश ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगभग नजरअंदाज कर दिया है।

राहुल ने उठाया निजी निवेश की कमी का मुद्दा

राहुल गांधी ने भारत में निजी निवेश की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि देश में निजी निवेश क्यों नहीं बढ़ रहा है और भारत में आगे बढ़ने वाले कारोबारों में अडानी और अंबानी जैसे नाम ही क्यों दिखाई देते हैं। उन्होंने टाटा समूह को लेकर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में तैयार की गई आर्थिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है और उसे फिर से मजबूत करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिना भारत का सफल आर्थिक विकास संभव नहीं है।

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब’बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन के समय लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात की। एक किस्सा सुनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में ले गए थे जहां उनके माता-पिता (पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी) पहली बार मिले थे।

इसके बाद जब एक पत्रकार ने राहुल गांधी से उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा कि उस कैम्ब्रिज वाली गर्लफ्रेंड का क्या हुआ तो कांग्रेस सांसद ने जवाब दिया, “अब वह मेरी दोस्त हैं।”