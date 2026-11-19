1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जोशी (रिटायर्ड) की एक हादसे की वजह से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह पुणे के वानवडी इलाके में 90 साल के अशोक जोशी अपने घर की छत से गिर गए जिस कारण उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने कोंढवा पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और घटना की जांच शुरू कर दी है। हालांकि परिवार ने किसी भी तरह की गड़बड़ी का शक नहीं जताया है।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अशोक जोशी अपने घर की छत पर धूप सेंकने गए थे। इसी दौरान चक्कर आने से उनका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अधिकारी का बयान

सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संतोष खेतमलास ​​ने बताया, “सुबह करीब 10.30 बजे उन्होंने घर के नौकर से कहा कि वह सालुंके विहार में अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर धूप सेंकने के लिए छत पर जा रहे हैं। संभावना है कि चक्कर आने की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ गया हो और वे गिर गए हों।”

‘पहले भी उन्हें इस तरह आ चुके हैं चक्कर’

छत से नीचे गिरने के बाद आसपास लोगों ने उन्हें देखा और परिजनों को इसके बारे में बताया। पुलिस ने बताया कि उनकी बेटी मौके पर पहुंची और उन्हें सदर्न कमांड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर संतोष खेतमलास के मुताबिक, “उनकी बेटी ने हमें बताया कि वह पहले भी कई बार संतुलन बिगड़ने की वजह से गिर चुके हैं। परिवार ने कोई शक नहीं जताया है। आगे की जांच जारी है।”

अशोक जोशी बॉम्बे सैपर्स के एक बहुत सम्मानित मिलिट्री ऑफिसर थे। उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी काम किया था। उनके परिवार में उनकी बेटी और दामाद हैं।

अशोक जोशी की सेना में भूमिका

अशोक जोशी ने पूर्वी लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड को विकसित करने की शुरुआती योजना में भी अहम योगदान दिया था। साल 1961 में वह फुक्चे (चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कोयुल लुंगपा घाटी में स्थित है) में तैनात 20 फील्ड कंपनी में सेकंड-इन-कमांड थे। उस दौरान उन्होंने लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए उपयुक्त जगह तलाशने के मकसद से न्योमा का सर्वे किया था।

उनकी इस शुरुआती पहल के बाद न्योमा एक महत्वपूर्ण सैन्य हवाई पट्टी के रूप में विकसित हुआ। आज न्योमा एयरबेस को दुनिया के सबसे ऊंचे ऐसे सैन्य हवाई अड्डों में गिना जाता है, जहां लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास स्थित होने के कारण यह भारतीय सेना के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है।

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