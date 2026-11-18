भारतीय सेना ने वरिष्ठ अधिकारियों की वर्दी को लेकर तीन साल पहले लागू किए गए बदलाव को वापस लेने का फैसला किया है। अब ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी एक बार फिर अपनी-अपनी रेजिमेंट और सैन्य सेवाओं की पहचान से जुड़ी पारंपरिक वर्दी पहन सकेंगे। इसके तहत गोरखा राइफल्स के जनरल अपनी पारंपरिक टोपी पहन सकेंगे जबकि स्पेशल फोर्सेज के अधिकारी फिर से मैरून बेरेट और आर्मर्ड रेजिमेंट के वरिष्ठ अधिकारी काली बेरेट में नजर आएंगे।

हिंदुस्तान टाइम्स (HT) की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना ने 13 नवंबर को जारी एक आंतरिक पत्र के जरिए वर्ष 2023 में लागू किए गए ड्रेस कोड संबंधी निर्देश को वापस ले लिया है। यह फैसला अधिकारियों से मिले फीडबैक और ड्रेस कोड की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है। नया आदेश 1 दिसंबर से प्रभावी होगा।

2023 में लागू किया गया था एक समान ड्रेस कोड

सेना ने अप्रैल 2023 में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी लागू करने का फैसला किया था। उस समय जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख थे। इस फैसले को अगस्त 2023 में लागू किया गया था।

इस बदलाव के तहत ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए रेजिमेंट और सैन्य सेवाओं की अलग-अलग पहचान बताने वाले वर्दी के प्रतीकों को हटा दिया गया था। अधिकारियों के कंधों पर लगने वाली लैनयार्ड (डोरी) भी खत्म कर दी गई थी। इसके अलावा सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए गहरे हरे रंग की बेरेट, एक समान बेल्ट, पीतल के रैंक बैज और काले जूते पहनना अनिवार्य किया गया था। इस व्यवस्था में मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और सेना प्रमुख भी शामिल थे।

अब फिर दिखेगी रेजिमेंट की अलग पहचान

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, नए आदेश के बाद अधिकारी अपनी संबंधित रेजिमेंट और सैन्य शाखा के अनुसार बेरेट, लैनयार्ड, बेल्ट और शोल्डर टाइटल पहन सकेंगे। गोरखा राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स और राजपूताना राइफल्स जैसी राइफल रेजिमेंट के अधिकारी एक बार फिर काले रंग के रैंक बैज पहनेंगे। पहले इनकी जगह सुनहरे रंग के बैज इस्तेमाल किए जा रहे थे।

इस बदलाव का असर मौजूदा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की वर्दी पर भी पड़ेगा। 30 जून को सेना प्रमुख का पद संभालने वाले सेठ आर्मर्ड कॉर्प्स से आते हैं। अब वह हरी बेरेट की जगह काली बेरेट पहनेंगे। साथ ही काले जूतों की जगह भूरे रंग के जूते पहनेंगे जो स्किनर्स हॉर्स, पूना हॉर्स और सेंट्रल इंडिया हॉर्स जैसी कुछ चुनिंदा रेजिमेंटों की पारंपरिक वर्दी का हिस्सा हैं।

कर्नल और उनसे नीचे के अधिकारियों पर नहीं हुआ था बदलाव

2023 में लागू किए गए ड्रेस कोड के तहत कर्नल और उनसे नीचे के रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं किया गया था। सेना का मानना था कि जूनियर नेतृत्व के स्तर पर अलग-अलग सैन्य शाखाओं और रेजिमेंटों की पहचान बनाए रखना जरूरी है।

उस समय वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी लागू करने के पीछे मकसद सेना के शीर्ष नेतृत्व के बीच साझा पहचान और कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना था। हालांकि अधिकारियों से मिले सुझावों और प्रतिक्रिया के बाद सेना ने अब पुरानी व्यवस्था बहाल करने का फैसला किया है। 1 दिसंबर से सेना में फिर से Army Uniforms Pamphlet-2018 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।