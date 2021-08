लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में जारी भारत-चीन तनाव के बीच सेना सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में जुटी है। एक साल पहले सेना ने इन इलाकों में टैंकों की तैनाती का कार्यक्रम शुरू किया था। एक साल बाद अब पूरी टैंक रेजिमेंट इस क्षेत्र में ऑपरेशन करने के लिए तैयार है।

टैंक रेजिमेंट के जवानों ने 14 हजार फीट से लेकर 17 हजार फीट की उंचाई पर मशीनों के संचालन के लिए अपने मानको प्रक्रियाओं को और विकसित किया है। पिछले साल भारतीय सेना ने चीनी आक्रमकता का मुकाबला करने और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

#WATCH Nyoma: Indian Army’s T-90 Bhishma tanks showing attack maneuvers during a demonstration at an armoured range at an altitude of around 14,000 ft in Eastern Ladakh. Army has deployed T-90s and T-72s for high altitude operations in significant numbers in eastern Ladakh area pic.twitter.com/cLjdiIrSSn

