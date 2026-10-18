जम्मू-कश्मीर पुलिस एक आर्मी अधिकारी की पत्नी से पूछताछ कर रही है। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी इकट्ठा करने और उसे दूसरे देशों को देने का शक है। पुलिस और आर्मी के अधिकारियों ने (जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे) इस घटना की पुष्टि की है। साथ ही महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में जम्मू के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन 3 (जासूसी और राज्य की सुरक्षा या हितों को नुकसान पहुंचाने वाले काम), और सेक्शन 4 (विदेशी एजेंटों के साथ बातचीत) के अलावा भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला काम) और सेक्शन 61(2) (क्रिमिनल साज़िश) के तहत FIR दर्ज की गई है। सूत्रों ने कहा कि यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) को मिली जानकारी के बाद किया गया था।

अभी नहीं हुई है गिरफ्तारी

एक आर्मी ऑफिसर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि महिला का पति एक मिडिल रैंक का ऑफिसर है। उन्होंने आगे कहा कि वह जम्मू प्रांत में तैनात नहीं था। इस बीच एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने साफ किया कि महिला को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जम्मू में उससे पूछताछ चल रही है। उन्होंने कहा, ”पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर हम लोगों से पूछताछ करेंगे।”

इस मामले में अभी तक पुलिस या आर्मी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इंडियन आर्मी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (PRO) से जब संपर्क किया गया, तो उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी होने से मना कर दिया। पुलिस ने कथित कम्युनिकेशन, बरामद सामग्री या तलाशी के बारे में कोई और जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। जांच अधिकारी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह विदेशी एजेंटों के संपर्क में कैसे आई।

कैसे पकड़ी गई महिला?

सूत्रों के अनुसार एक विश्वसनीय सोर्स से मिली जानकारी के बाद महिला जांच के दायरे में आई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह सीधे तौर पर जुड़े संवेदनशील दस्तावेजों, तस्वीरों और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के कलेक्शन और कब्जे में शामिल थी। संदेह है कि ऐसी जानकारी कथित तौर पर विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़े व्यक्तियों के साथ एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों के माध्यम से साझा की जा रही थी।

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