भारतीय सेना की अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है। स्वाति कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने UN Secretary General’s अवार्ड से सम्मानित किया है। स्वाति कुमार ने दक्षिणी सूडान में तैनाती के दौरान लैंगिक समानता और शांति स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वाति कुमार का सफ़र काफी रोमांचक रहा है। 2016 में स्वाति शांता कुमार ने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग किया। उनके पास IBM से एक अच्छी-खासी नौकरी का ऑफर था। लेकिन अब वह भारतीय सेना में मेजर हैं और एक विश्व-मान्यता प्राप्त शांतिदूत हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव के 2025 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

दक्षिण सूडान में तैनात थीं स्वाति

स्वाति उस महिलाओं वाली सैन्य टुकड़ी का हिस्सा थीं, जिसे भारतीय सेना ने दक्षिण सूडान में UN मिशन (UNMISS) के लिए हिंसा-ग्रस्त मलाकल भेजा था। अपना डेढ़ साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद स्वाति न केवल पुरस्कार लेकर लौटीं, बल्कि उन्होंने दक्षिण सूडान की महिलाओं और बच्चों में आशा और उम्मीद भी जगाई।

एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मीं स्वाति के पिता ITC में कर्मचारी और मां सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं। स्वाति ने सेंट चार्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और ऐसे माहौल में पली-बढ़ीं जहां पढ़ाई और खेल-कूद को प्राथमिकता दी जाती थी। उन्होंने कहा, “मेरी बहन और मैं बहुत ही सकारात्मक माहौल में पले-बढ़े। हम अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सुनते थे जिन्होंने संघर्षों पर काबू पाकर सफलता हासिल की। मेरी मां ने एक बार मुझे अपनी एक छात्रा के बारे में बताया था जिसने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। यह मेरे लिए सचमुच बहुत प्रेरणादायक था।”

स्कूल और क्राइस्ट PU कॉलेज में खेलों में अपनी भागीदारी के लिए स्वाति काफी मशहूर थीं। साथ ही पड़ोसियों की मदद करने की अपनी तत्परता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए भी उन्हें सराहा जाता था। उदाहरण के लिए गणेश उत्सव के दौरान खाना बनाने में स्वाति बड़े उत्साह से हिस्सा लेती थीं। उन्होंने बताया कि उन दिनों की यादें मेरे दिल में आज भी ताज़ा हैं।

मेरे माता-पिता भी चाहते थे कि मैं पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करूं- स्वाति

इसके बाद स्वाति ने न्यू होराइजन कॉलेज से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। स्वाति ने कहा, “किसी भी अन्य छात्र की तरह, मेरे माता-पिता भी चाहते थे कि मैं पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करूं। अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से में, मैंने ‘नियमों की किताब’ का ही पालन किया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भारतीय सेना में शामिल होऊंगी।” जब 2016 में स्वाति ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की, तब उन्होंने एक कैंपस इंटरव्यू में हिस्सा लिया और IBM में नौकरी हासिल कर ली। स्वाति ने कहा कि वह एक ऐसा दौर था जब कोई भी माता-पिता अपने बेटे या बेटी को इंजीनियर बनते देखकर खुशी से झूम उठते थे।

इसके बाद जो कुछ हुआ वह स्वाति और उनके परिवार के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। जहां स्वाति के दोस्त ‘सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड’ (SSB) के इंटरव्यू में शामिल हो रहे थे, वहीं स्वाति ने भी उनके साथ इंटरव्यू देने का फैसला किया और उन्होंने वह इंटरव्यू भी सफलतापूर्वक पास कर लिया। जब उन्हें IBM में नौकरी और भारतीय सेना में से किसी एक को चुनने का समय आया, तो उनके पिता और दादा ने उन्हें भारतीय सेना में जाने की सलाह दी। स्वाति कहती हैं, “भारतीय सेना में नौकरी करना शायद मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे फ़ैसलों में से एक था। जब मैंने सेना में शामिल होकर उसके मूल्यों और जीवनशैली को अनुभव किया, तो मुझे एहसास हुआ कि यही वह जगह है जहां मैं सचमुच की हूँ। वर्दी पहनकर सेवा करना स्वाभाविक लगता है, यह सही लगता है। वर्दी आपकी पहचान नहीं बदलती, बल्कि यह आपकी ताक़त को सामने लाती है।”

UN ने क्यों दिया अवार्ड?

दुनिया के सबसे नए देश दक्षिण सूडान का मलाकाल शहर अक्सर गंभीर खतरों से घिरा रहता है। इनमें हत्याएं, यौन हिंसा, अपहरण, खाने की भारी कमी और कई दूसरी समस्याएं शामिल हैं। UN ने अपने आदेश के मुताबिक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लैंगिक-संवेदनशील शांति स्थापना को बढ़ावा देने के लिए ‘Equal Partners, Lasting Peace’ नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। जब भारत सरकार ने मलाकाल में अपनी पहली पूरी तरह से महिलाओं वाली सैन्य टीम भेजने का फ़ैसला किया, तो इस टीम के लिए स्वाति को चुना गया। UN के मुताबिक यह UN के सबसे बड़े शांति स्थापना अभियानों में से एक था, जिसमें कई देशों के 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी शामिल थे।

स्वाति ने बताया कि यह बिल्कुल ही एक अलग अनुभव था और मैं इसमें शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित थी। हिंसा और अशांति से जूझ रहे एक देश के लिए भारतीय सेना की पूरी तरह से महिलाओं वाली टुकड़ी के लिए यह कोई आसान काम या आसान शुरुआत नहीं थी। इस बार ध्यान हथियारों पर नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय के साथ विश्वास बनाने पर था। शुरू में स्वाति के लिए यह एक मुश्किल काम था क्योंकि स्वास्थ्य किट और दूसरी ज़रूरी चीज़ें दिए जाने के बाद भी स्थानीय महिलाएं उनसे घुल-मिल नहीं रही थीं। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, स्वाति और उनकी टीम ने उनका विश्वास जीत लिया और वे उनके साथ बातचीत करने लगीं।

सांस्कृतिक अंतर, भाषा की रुकावटों और विश्वास से जुड़ी समस्याओं की वजह से चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन स्वाति और उनकी टीम ने धीरे-धीरे स्थानीय लोगों का विश्वास इस हद तक जीत लिया कि वे चाहते थे कि वह मलाकल में और ज़्यादा समय तक रुकें। स्वाति कहती हैं कि वह मलाकल में हो रहे सकारात्मक बदलावों की कड़ी का एक हिस्सा थीं। फरवरी में मेजर स्वाति UN के सबसे बड़े सम्मानों में से एक लेकर भारत लौटीं। दुनिया भर के दावेदारों में से चुनी गईं। उन्हें मलाकल की महिलाओं और बच्चों को एक बेहतर भविष्य का भरोसा दिलाने के उनके बेहतरीन काम के लिए UN महासचिव का 2025 का अवॉर्ड मिला।

‘मुझे हमेशा खुद पर विश्वास रहा है’

जब स्वाति से पूछा गया कि क्या वर्दी में एक महिला के तौर पर उन्हें कभी ऐसा कोई पल महसूस हुआ जब उन्हें लगा हो कि उन्हें दूसरों से ज़्यादा खुद को साबित करना होगा, तो वह कहती हैं, “मुझे हमेशा खुद पर विश्वास रहा है। अपनी ट्रेनिंग के बहुत शुरुआती दौर में ही मैं समझ गई थी कि मेरी पहचान एक महिला अधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक सेना अधिकारी के तौर पर है। बेशक मुझे कुछ सीमाएं महसूस हुईं, जैसे कुछ शारीरिक कामों में, लेकिन यही वह चीज़ है जो हर इंसान को दूसरे से अलग बनाती है। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी पुरुष/महिला अधिकारी के बीच कोई फर्क करना चाहिए। एक बार जब आप वर्दी पहन लेते हैं, तो आप अपने सैनिकों और देश के प्रति समान ज़िम्मेदारियां निभाते हैं। भारतीय सेना आपको नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित करती है और एक बार वर्दी में आने के बाद आपका प्रदर्शन और आपकी ईमानदारी किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा मायने रखती है।”

UN अवॉर्ड के बारे में बात करते हुए स्वाति ने कहा, “यह इस बात का सबूत है कि जब महिलाओं को ज़िम्मेदारी और विश्वास दिया जाता है, तो वे ज़मीनी स्तर पर भी बेहतरीन काम करके दिखा सकती हैं। यह इस विश्वास को और मज़बूत करता है कि महिलाएं इन्फैंट्री (पैदल सेना) की भूमिकाओं में भी अपनी ड्यूटी निभा सकती हैं और भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है कि वह ऐसी महिला सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करे जो सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को और भी बेहतर बना सकें।”

जब स्वाति से पूछा गया कि वे उन युवा लड़कियों और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जो देश की सेवा करने की इच्छा रखती हैं, लेकिन खुद पर शक करती हैं, तो स्वाति कहती हैं, "खुद पर विश्वास रखो। अपने मकसद पर भरोसा रखो। पहला कदम उठाने की हिम्मत रखो। अनुशासन और लगन तुम्हें बाकी का रास्ता तय करवा देंगे। अगर तुमने इसके बारे में सोचा है, तो यह मुमकिन है। बस इसमें अपना दिल लगा दो। मैंने सेना में शामिल होने से पहले कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन जब तुम ऐसे लोगों के ग्रुप में होती हो जो एक साथ आते हैं और तुम्हें अपनी रुकावटें तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो तुम अपनी झिझक पर काबू पा लेती हो।"

