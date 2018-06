दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादी मारे गए। जबकि तीसरे आतंकी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मुठभेड़ आज (24 जून) दोपहर कुलगाम के एक गांव में उस समय शुरू हुई जब जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना 28 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा से पहले एक राष्ट्रीय राजमार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए अभियान चला रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ अब भी जारी है। आगे की जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। पुलिस के मुताबिक घटना की शुरूआत तब हुई जब कुलगाम के चादर भान में आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। आर्मी ने तुरंत जवाब दिया और इलाके को घेर कर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन में जम्मू-कश्मीर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़त हुई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कुलगाम में इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया है।

Jammu & Kashmir: Visuals from the site of encounter between security forces and terrorists in Kulgam’s Chadder area. ( Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/d0aYHqwQyQ

— ANI (@ANI) June 24, 2018