पाकिस्तान पर फिर होगा सर्जिकल स्ट्राइक? आर्मी चीफ ने दिया ये जवाब

भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने बीएसएफ के जवान नरेंद्र सिंह की पाकिस्तानी रेंजरों के द्वारा निर्मम हत्या पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना लगातार हमारे सैनिकों के साथ बर्बरतापूर्ण हरकतें कर रही है। ये कोई पहली बार नहीं है, जब वे हमारे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हों। हम भी अब उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब देंगे।

समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत करते हुए जनरल बिपिन रावत ने कहा, ”पाकिस्तान सेना लगातार बर्बर तौर-तरीकों को अपना रही है। ये करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ये कोई पहली बार नहीं है जब वे ऐसा कर रहे हों।” जनरल बिपिन रावत ने ये बात जम्मू में बीएसएफ के सिपाही नरेंद्र सिंह की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास गला काटकर हत्या करने के बाद कही है।

Surgical strike is a weapon of surprise. Let it remain a surprise: Army Chief General Bipin Rawat to ANI on being asked ‘if Army will carry out another surgical strike’

