पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से पूरी दुनिया ने ईंधन संकट देखा है। भारत में भी एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों ने चुनौती स्पष्ट कर दी। भारतीय सेना भी इस मुश्किल वक्त में नई रणनीति पर काम कर रही है। ईंधन बचाने को लेकर नई योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत सेना बायोगैस जैसे वैकल्पिक कुकिंग साधन के इस्तेमाल पर जोर देगी। इसके अलावा सोलर और विंड एनर्जी का बड़े स्तर पर उपयोग करने की तैयारी है।
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पश्चिम एशिया युद्ध से सबक: भारतीय सेना भी ईंधन बचाने में जुटी, बायोगैस के इस्तेमाल पर जोर
ईरान युद्ध की वजह से ईंधन संकट ने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां सिर्फ आम आदमी तक सीमित नहीं हैं और भारतीय सेना को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है।
Written by Amrita Nayak DuttaEdited by Sudhanshu Maheshwari
नई दिल्ली
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