एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की और बढ़ेगी ताकत, जल्द खरीदे जाएंगे मिड-एयर रिफ्यूलर्स

भारतीय वायुसेना (IAF) टैंकरों के लिए एक इंडियन मेंटेनेंस पार्टनर की तलाश कर रही है।

हवा से हवा में ईंधन भरने का काम करता हुआ IAF IL-78 MKI (Image source: @IAF_MCC)

भारतीय वायुसेना 6 मिड-एयर रिफ्यूलर खरीदने पर विचार कर रही है। IAF अपने पिछले दो प्रयासों के में विफल रहने के बाद छह मिड-एयर रिफ्यूलर खरीदने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। रक्षा अधिकारियों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 6 मिड-एयर रिफ्यूलर के प्रस्ताव के लिए इच्छुक रक्षा कंपनियों से बोलियां आमंत्रित करने के लिए छह महीने के भीतर बोली जारी की जानी चाहिए। मिड-एयर रिफ्यूलर को टैंकर भी कहा जाता है। 2007 के बाद से टैंकर खरीदने का यह IAF का तीसरा प्रयास है। मूल्य निर्धारण विवाद के कारण इसके पहले के दो टेंडर रद्द कर दिए गए थे। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय वायुसेना रिफ्यूलर की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए छह पूर्व-स्वामित्व वाले (Pre-Owned) एयरक्राफ्ट खरीदने पर विचार कर रही है। इन्हें टैंकरों में संशोधित किया जा सकता है ताकि वे 25 से 30 सालों तक सेवा दे सकें।

