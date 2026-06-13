असम के जोरहाट स्थित भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार को एक ट्रांसपोर्ट विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना के अनुसार यह AN-32 कार्गो विमान था, जिसका उपयोग रसद और सामान ढोने के लिए किया जाता है।

जानकारी के मुताबिक, विमान असम के जोरहाट जिले के रोवरियाह इलाके में स्थित एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान वह क्रैश हो गया। हादसे के तुरंत बाद विमान में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही वायुसेना की टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने के साथ-साथ राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि लैंडिंग के दौरान यह दुर्घटना हुई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं शुरुआती आशंका के अनुसार पायलट की स्थिति को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है।

मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वायुसेना की ओर से हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आगे की विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

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ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत का कितना नुकसान हुआ। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि पाकिस्तानी पक्ष की ओर से हमारे किसी भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं हुआ। एके भारती ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से जो भी निशाना लगाया गया, उसे हमने पहले ही खत्म कर दिया। पूरी खबर के लिए यहां पर करें क्लिक