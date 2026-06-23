IAF Rafale Jets: मई 2025 में भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के भारतीय राफेल जेट विमान गिराने के दावों की पोल अब खुल गई है। इसकी वजह भारतीय वायुसेना के मुख्यालय द्वारा जारी किए गए एक टेंडर के दस्तावेजों में छिपी हुई है। इन दस्तावेजों के आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के सभी 36 राफेल विमान पूरी तरह सुरक्षित हैं।

वायु सेना मुख्यालय द्वारा जून में जारी RFP में सभी 36 राफेल लड़ाकू विमानों को कवर करने वाले पांच महीने के ब्रिज सपोर्ट पैकेज के लिए टेंडर मांगे गए हैं। भारत ने 2016 में सरकार-से-सरकार वाले समझौते के तहत फ्रांस से 36 विमान ही खरीदे थे। ये दस्तावेज पाकिस्तान के भारतीय राफेल गिराने के दावों के सिरे से खारिज करने के संकेत दे रहे हैं।

मेंटेनेंस से जुड़ा है टेंडर

भारतीय वायुसेना द्वारा जारी इस दस्तावेज में सितंबर 2026 के बाद भी बेड़े को चालू रखने के लिए रखरखाव, रसद और तकनीकी सहायता की मांग की गई है, जिसके लिए पांच महीने की सहायता अवधि के दौरान लगभग 2,250 उड़ान घंटों की योजना बनाई गई है। यह अंतरिम सहायता व्यवस्था दीर्घकालिक सहायता अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने तक निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए है।

वायुसेना के इस टेंडर वाले इस प्रस्ताव ने पाकिस्तान के उस दावे को सीधा झटका लगा है जिसमें उसने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई भारतीय राफेल जेट को क्षतिग्रस्त किया था। ऐसे में अब विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पाकिस्तान का दावा सही होता और कोई राफेल गिरा होता, तो मेंटेनेंस के दस्तावेजों में विमानों की संख्या 36 नहीं बल्कि कम दिखाई जाती।

क्या था पाकिस्तान का दावा

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने आधिकारिक बयानों और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए बार-बार दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी सेनाओं ने कई भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। भारत ने लगातार इन दावों को गलत सूचना बताकर खारिज किया और पाकिस्तान पर भारतीय वायु सेना के अभियानों की सफलता को कमतर आंकने के लिए दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया।

जून 2026 का टेंडर अब भारत की इस स्थिति को पुष्ट करने वाला नवीनतम आधिकारिक दस्तावेज है कि उसका राफेल बेड़ा अभी भी बरकरार है। इस बीच भारत मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (एमआरएफए) कार्यक्रम के तहत फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। इस प्रस्तावित खरीद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के बीच हाल ही में हुई वार्ता के दौरान चर्चा हुई थी।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि राफेल कार्यक्रम पर चर्चा आगे बढ़ी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने “मेक इन इंडिया” पहल पर जोर दिया है और भारत और फ्रांस के बीच भविष्य की रक्षा परियोजनाओं के लिए सह-विकास, सह-डिजाइन और सह-उत्पादन पर आधारित एक ढांचे की वकालत की है।

भारत को फाइटर जेट्स की खरीद के लिए रूस और फ्रांस दोनों तरफ से लुभावने ऑफर मिल रहे हैं। रूस ने Su-57E पर 126 विमानों का सौदा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जो राफेल को टक्कर दे सकता है। वहीं, फ्रांस ने राफेल के साथ-साथ तेजस Mk-2 के लिए साफ्रान का M88-4 इंजन ऑफर किया। पढ़िए पूरी खबर…