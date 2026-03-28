भारत सरकार ने सेना को मजबूत करने के लिए 2.38 लाख करोड़ के अहम रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने शुक्रवार को रूस से पांच और S-400 लंबी दूरी की सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी क्षमता दिखाई थी। DAC ने कई अन्य अहम खरीद प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी, जिनमें भारतीय वायु सेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और रिमोट से चलने वाले स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की खरीद भी शामिल है। साथ ही सेना के लिए आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक गोला-बारूद और धनुष गन सिस्टम भी खरीदा जाएगा। इन सभी प्रस्तावों की कुल कीमत लगभग 2.38 लाख करोड़ रुपये है।

2018 में हुआ था S-400s का सौदा

S-400s के लिए मंज़ूरी पिछले साल दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के चार महीने बाद मिली है। 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400s के पांच स्क्वाड्रन खरीदने के लिए 5.43 अरब डॉलर का सौदा किया था। इनमें से तीन स्क्वाड्रन मिल चुके हैं और उन्हें पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात कर दिया गया है, जबकि बाकी दो स्क्वाड्रन इस साल के आखिर तक मिलने की उम्मीद है।

एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि S-400s दुश्मन के उन लंबी दूरी के हवाई हमलों का मुकाबला करेंगे जो अहम इलाकों को निशाना बनाते हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को शामिल करने से (IAF के पुराने हो चुके An-32 और Il-76 विमानों की जगह लेंगे) सेना की रणनीतिक और ऑपरेशनल एयरलिफ्ट की जरूरतें पूरी होंगी।

रिमोट से चलने वाले स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के कितने स्क्वाड्रन खरीदे जाएंगे, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि अधिकारियों ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि ये मानवरहित जेट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) का एक प्रोजेक्ट है। इसे हकीकत बनने में शायद सात से आठ साल लगेंगे।

रिमोट से चलने वाले स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी खरीदेगी सेना

रक्षा मंत्रालय ने कहा, “रिमोट से चलने वाले स्ट्राइक एयरक्राफ्ट से जवाबी हमले और तालमेल वाले हवाई ऑपरेशन करने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी जैसी गतिविधियाँ भी की जा सकेंगी।” DAC ने Su-30 एयरो इंजन और उसके पुर्ज़ों की मरम्मत (ओवरहॉल) को भी मंज़ूरी दी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इससे विमान की सर्विस लाइफ बढ़ जाएगी और IAF की ऑपरेशनल ज़रूरतें पूरी होंगी।

सेना के लिए DAC ने एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम, आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक गोला-बारूद, धनुष गन सिस्टम, ज़्यादा क्षमता वाले रेडियो रिले और रनवे पर निर्भर न रहने वाले हवाई निगरानी सिस्टम खरीदने के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। रक्षा मंत्रालय (MoD) के बयान में कहा गया है कि धनुष गन सिस्टम, आर्टिलरी की क्षमताओं को बढ़ाएगा, जिससे वह सभी तरह के इलाकों में लंबी दूरी के लक्ष्यों को ज़्यादा मारक क्षमता और सटीकता के साथ निशाना बना सकेगी। बयान में यह भी कहा गया कि एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम, रियल-टाइम एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग की क्षमता देगा, और हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, भरोसेमंद और फेल-प्रूफ संचार सुविधा देगा।

बयान में कहा गया, “रनवे पर निर्भर न रहने वाला हवाई निगरानी सिस्टम सेना की टुकड़ियों को निगरानी की क्षमता देगा, जबकि बख्तरबंद टैंकों को भेदने वाला गोला-बारूद, एंटी-टैंक गोला-बारूद की मारक क्षमता को बढ़ाएगा।”

कोस्ट गार्ड के लिए भी खरीद

भारतीय तटरक्षक बल के लिए भारी-भरकम एयर कुशन वाहनों के लिए ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ (AoN) दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा, “इन वाहनों का इस्तेमाल कई तरह के समुद्री तटीय अभियानों के लिए किया जाएगा, जिनमें तेज़ गति से तटीय गश्त, खोज और बचाव अभियान, जहाज़ों की मदद करना, और लॉजिस्टिक्स सहित कर्मियों और सामान को ले जाना शामिल है।”

क्या है DAC?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाला DAC रक्षा क्षेत्र का एक प्रमुख निकाय है जो सभी बड़े पूंजीगत खरीद सौदों के लिए AoN प्रदान करता है। हालांकि AoN, रक्षा खरीद प्रक्रिया का पहला कदम है, लेकिन इसे प्राप्त करने का मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि अंतिम ऑर्डर दिया ही जाएगा।

2025-26 के वित्त वर्ष में DAC ने 55 प्रस्तावों के लिए AoN (आवश्यकता की स्वीकृति) दी, जिनकी कुल कीमत 6.73 लाख करोड़ रुपये थी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार “मौजूदा वित्त वर्ष में 503 प्रस्तावों के लिए पूंजीगत खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनकी कीमत 2.28 लाख करोड़ रुपये है। अब तक दिए गए AoN की संख्या और हस्ताक्षरित पूंजीगत अनुबंधों की संख्या, दोनों ही किसी भी वित्त वर्ष में सबसे ज़्यादा रही हैं।” MoD ने शुक्रवार को तुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियों की खरीद और P8I लंबी दूरी के समुद्री टोही विमानों के निरीक्षण (डिपो स्तर) के लिए 858 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर भी हस्ताक्षर किए।

MoD के एक अलग बयान के अनुसार सेना के लिए 445 करोड़ रुपये की तुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियों की खरीद का अनुबंध रूसी कंपनी JSC Rosoboronexport के साथ किया गया। ये अत्याधुनिक मिसाइलें विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों सहित हवाई खतरों के खिलाफ भारत की एयर डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाएंगी। यह समझौता भारत-रूस रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मज़बूत करेगा।

‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक-इन-इंडिया’ को बढ़ावा

समझौता नौसेना के लिए ‘बाय इंडियन’ (Buy Indian) श्रेणी के तहत P8I लंबी दूरी के समुद्री विमानों के निरीक्षण (डिपो स्तर) का अनुबंध (कीमत 413 करोड़ रुपये है) बोइंग की पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। बयान में कहा गया, “यह अनुबंध देश के भीतर ही MRO (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल) सुविधा में P8I बेड़े के डिपो स्तर के रखरखाव को सुनिश्चित करेगा, जो भारत सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक-इन-इंडिया’ के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है।”

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