प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में 5 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की आकांक्षाएं एक जैसी हैं और वे व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया के केंद्र में है और इस क्षेत्र के साथ भारत की भागीदारी के केंद्र में है। उन्होंने उल्लेख किया कि 2026 में भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मोदी ने कहा कि दोनों देश अब अपने संबंधों को एक व्यापक और अधिक महत्वाकांक्षी ढांचा देने की दिशा में काम कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान की सोच और आकांक्षाओं में गहरी समानताएं हैं। युवा, नवाचार, समावेशी विकास और आधुनिक प्रौद्योगिकी, यंग उज्बेकिस्तान और डेवलप्ड इंडिया 2047 दोनों के मूल सिद्धांतों में निहित हैं। इसी साझा दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, हम दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस वर्ष हमारी रणनीतिक साझेदारी के 15 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर, हमने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।”

उन्होंने आगे कहा कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। अब हमने 2030 तक 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कुकसारॉय राष्ट्रपति भवन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक व्यवस्था की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम यूरेनियम की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था भी स्थापित करेंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट समझौतों को औपचारिक रूप दे रहे हैं। हमें इनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए।

दोनों पक्षों ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, AI, महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में सहयोग पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम अवसंरचना विकास में पारस्परिक लाभप्रद सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, AI, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग हमारे संबंधों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है।

रक्षा एवं सुरक्षा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क, सह-उत्पादन और सह-विकास के माध्यम से रक्षा और सुरक्षा सहयोग का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। भविष्य में हम दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क, सह-उत्पादन और सह-विकास को बढ़ावा देंगे।

मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मानना ​​है कि आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करते हैं। इन खतरों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति बनाए रखना हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कृषि, स्वास्थ्य सेवा और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग पर भी जोर दिया और कहा कि दोनों देशों की ताकतें एक-दूसरे की पूरक हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि उज़्बेकिस्तान के बागवानी के अनुभव और भारत की आधुनिक कृषि पद्धतियों को मिलाकर हम दोनों देशों की खाद्य सुरक्षा में योगदान देंगे। उज़्बेकिस्तान की औषधीय जड़ी-बूटियां और भारत की आयुर्वेद विशेषज्ञता एक स्वाभाविक संयोजन है।

साझेदारी

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी घोषणा की कि भारत और उज्बेकिस्तान राष्ट्रीय राजधानियों से परे सहयोग का विस्तार करने के लिए तीन सिस्टर-सिटी और सिस्टर-स्टेट समझौते स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी साझेदारी केवल हमारी राष्ट्रीय राजधानियों तक ही सीमित न रहे, इसलिए, हम अपने शहरों और राज्यों के बीच साझेदारी स्थापित कर रहे हैं।

उन्होंने उज्बेकिस्तान की न्यू ताशकंद परियोजना और भारत के गिफ्ट सिटी के बीच सहयोग की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपके देश में ‘न्यू ताशकंद’ जैसी मेगा परियोजनाएं चल रही हैं। वहीं भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी विकसित की है। इन विकास परियोजनाओं में अपनाई जा रही सर्वोत्तम पद्धतियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग का अध्ययन करने के लिए आपके देश से आने वाले प्रतिनिधिमंडल का हम सहर्ष स्वागत करेंगे।

मिर्जियोयेव ने सहयोग के नए क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की

मिर्जियोयेव ने कहा कि वार्ता में कई नए क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां भारत और उज्बेकिस्तान ऊर्जा, संस्कृति, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, आभूषण और कृषि सहित सहयोग का विस्तार कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि चर्चाओं के दौरान, हमने नए क्षेत्रों की पहचान की, जहां हम अपनी मौजूदा क्षमता का सदुपयोग कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य ऊर्जा, संस्कृति, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, आभूषण और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना है।

मिर्जियोयेव ने आगे कहा कि हम इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिए रोडमैप तैयार करेंगे। भारत से विशिष्ट टीमें यहां आएंगी। हमारी टीमें भारत की यात्रा करेंगी, जिससे हमें इन क्षेत्रों में अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद मिलेगी।

उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश वैश्विक मुद्दों पर समन्वय जारी रखेंगे और संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और गुटनिरपेक्ष आंदोलन सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन करेंगे। उन्होंने बढ़ते शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला और बताया कि वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में चार भारतीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। मिर्ज़ियोयेव ने कहा कि 30 दिन की वीजा-मुक्त व्यवस्था और सीधी उड़ानों को बढ़ावा देने के प्रयासों से लोगों के बीच आदान-प्रदान को और ज्यादा बल मिलेगा।

मिर्ज़ियोयेव ने कहा कि हमारी साझेदारी गुणवत्ता के एक नए स्तर पर पहुंच गई है और एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में उभरी है।

प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान

उज़्बेकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव ने अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान “ओली दाराजली दुस्तलिक” पुरस्कार प्रदान किया। इसे अत्यंत गर्व का क्षण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोस्तलिक’ का अर्थ है मित्रता। यह एक शब्द भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संबंधों के मूल में निहित भावना को खूबसूरती से व्यक्त करता है। उन्होंने यह सम्मान भारत की जनता और दोनों देशों की साझा विरासत को समर्पित किया।

मोदी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। यह भारत के 1.4 अरब लोगों का है। उन्होंने आगे कहा कि उज़्बेकिस्तान की इस ऐतिहासिक भूमि से मैं आज उज़्बेकिस्तान के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटेगा। हम हर तरह से इस मित्रता का सम्मान करेंगे।

‘उज़्बेकिस्तान को योग पसंद है’

प्रधानमंत्री मोदी ने ताशकंद में आयोजित एक विशेष योग सत्र भी देखा। जिसमें उज्बेकिस्तान के 52 योगाभ्यासकर्ताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, “उज़्बेकिस्तान को योग से प्यार है!” इस दौरान पीएम मोदी ने इस साल की शुरुआत में अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में देश की भागीदारी पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि उज़्बेकिस्तान ने इस वर्ष की शुरुआत में अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में गर्वपूर्वक भाग लिया था। पदक विजेताओं में से कुछ आज उपस्थित थे। वे भारत और चैंपियनशिप की शानदार यादों के साथ वापस लौटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में योग को बढ़ावा देने के लिए उज्बेकिस्तान योग महासंघ की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज़ गणराज्य के दो देशों के दौरे पर हैं। ताशकंद से वे 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिश्केक जाएंगे।

‘हम मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी नहीं करते’, हिंदुत्व को लेकर क्या बोले सीएम देवेंद्र फड़नवीस?

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में दिए गए अपने बयान में कहा है कि जो यह सोचता है कि मुसलमान देश में नहीं रहेंगे, वह सच्चा हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मानवता की एकता की हिंदू अवधारणा में इस तरह किसी को बाहर करने की कोई जगह नहीं है। मोहन भागवत के इस बयान पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का बयान सामने आया है। पढ़ें पूरी खबर।