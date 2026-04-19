India-USA Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत के लिए भारत के एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन जाएगा। अमेरिका में टैरिफ परिदृश्य में बदलाव आने के कारण, दोनों पक्ष समझौते के ढांचे पर पुनर्विचार कर सकते है, जिसका एक खाका 7 फरवरी को चर्चा हुई थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाए गए व्यापक टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन आक्रामक हो गया था, और अमेरिका ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था।

भारतीय डेलिगेशन में शामिल विदेश मंत्रालय के अधिकारी

भारत सरकार के एक अधिकारी इस ट्रेड डील की बातचीत को लेकर बताया, “बैठक 20 से 22 अप्रैल तक वाशिंगटन डीसी में होगी। भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन (वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव) इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। सीमा शुल्क और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं।”