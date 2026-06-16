संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर दो दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनकी मुलाकात वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से होनी है। दोनों ही देश भारत-अमेरिका ट्रेड डील को अंतिम स्वरूप देने का काम करेंगे।

इस दौरे को लेकर कॉमर्स सेकरेट्री राजेश अग्रवाल कहते हैं कि यूएसटीआर के भारत आने की तैयारी है। 23 और 24 जून को उनकी मुलाकात वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से होनी है। हमें उम्मीद है कि इस बैठक के जरिए ट्रेड डील को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। राजेश अग्रवाल के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में भी अमेरिकी प्रतिनिमंडल इसी सिलसिले में भारत दौरे पर आया था, तब भी व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) पर मंथन किया गया था।

इस बार का यह दौरा ज्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार है जब फरवरी में शुरू हुई ट्रेड डील की चर्चा के बाद यूएस ट्रेड चीफ भारत दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जो भारत आया था, उसका नेतृत्व ब्रेनडन लिंच ने किया था। ब्रेनडन दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि हैं।

वहीं जैमिसन ग्रीर की बात करें तो वे ईयू और चीन के साथ हुई ट्रेड वार्ता का हिस्सा रह चुके हैं। इस बीच अब ग्रीर भारत ऐसे समय आ रहे हैं जब अमेरिका के सेक्शन 301 को लेकर विवाद की स्थिति है। सेक्शन 301 अमेरिका के 1974 के ट्रेड एक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके तहत अमेरिका किसी दूसरे देश की व्यापारिक नीतियों की जांच कर सकता है। यदि उसे लगता है कि कोई देश अमेरिकी हितों के खिलाफ काम कर रहा है, तो वह उस पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है।

असल में भारत के औद्योगिक क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा उत्पादन को लेकर अमेरिका की सेक्शन 301 जांच अभी भी जारी है। अगर जांच में भारत के खिलाफ फैसला आया तो अमेरिका उन उत्पादों पर पहले से घोषित 12.5% शुल्क के अलावा अतिरिक्त टैरिफ भी लगा सकता है।

वैसे जैसे-जैसे भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर सहमति बन रही है, आंकड़े बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहे द्विपक्षीय व्यापार में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ पिछले साल अप्रैल और मई में निर्यात 1 फीसदी से भी कम बढ़ोतरी केसाथ 17.29 बिलियन डॉलर पर पहुंचा, वहीं आयात की बात करें तो वहां 19.40 फीसदी का इजाफा देखने को मिला और आंकड़ा 11.14 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया।

सेक्शन 301 की आशंकाओं को लेकर हिनरिख फाउंडेशन में व्यापार नीति के प्रमुख डेबोरा एल्म्स ने बड़ी बात कही है। उनके मुताबिक कानूनी तौर पर अमेरिकाक के पास एक मजबूत आधार है। अगर तय प्रक्रिया का पालन होता है तो अमेरिका किसी भी स्तर पर टैरिफ लगा सकता है। डेबोरा के मुताबिक अगर सेक्शन 301 के इस्तेमाल को अदालत में चुनौती दी जाए तो राष्ट्रपति को राहत मिल सकती है। शर्त सिर्फ इतनी रहेगी कि सभी नियमों का पालन हुआ हो। डेबोरा ने इस बात पर जोर दिया है कि कानून में अधिकतम समय-सीमा तय है, न्यूनतम नहीं। पहले ऐसे मामलों में कार्रवाई सीमित दायरे में देखी जाती थी, लेकिन भविष्य में ऐसा जरूरी नहीं है।

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