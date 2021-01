हिंदी न्यूज चैनल India TV के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा World Laughter Day पर एक ट्वीट कर ट्रोल हो गए। उन्होंने अपने इस ट्वीट में हंसने के फायदे बताए थे। पर लोग कमेंट्स में उनके ही मजे लेने लगे और मजेदार मीम्स शेयर करने लगे।

दरअसल, रविवार (10 जनवरी, 2021) को शर्मा ने ट्वीट किया था, “आज वर्ल्ड लाफ़्टर डे पर याद करें कि रिसर्च के मुताबिक़ हंसने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं: कैलोरी बर्न होती हैं। नींद अच्छी आती है। डिप्रेशन दूर होता है। नाइट्रिक एसिड बनता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। आधे घंटे हंसना जिम जाने के बराबर होता है।”

इसी पर @Ravishk356 नाम के हैंडल से कहा गया- सबसे ज्यादा हंसने वाली बात ये है कि रजत शर्मा को भी लोग पत्रकार समझते थे मगर निकले विशेष पार्टी के प्रवक्ता।

@Veena77011540 ने लिखा, “ईमानदारी से कहना कितनी बार आप खुद खुलकर कर हंस पाए। कितनी बार दूसरों का दर्द महसूस करके रो पाए। जीवन काल के कितने वाक्य आपके जीवन के ऐसे है जब आंसू और मुस्कान एक साथ आए। जो आप खुद नहीं कर पाते, दूसरों से उसकी उम्मीद न लगाएं।”

Waiting for prime minister new speech so I could laugh whole day

I look at modi and his capable ministers each day and watch what they do and speak. That comedy makes me laugh

— Citizen Ben (@CitizenBen4) January 10, 2021