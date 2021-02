Congress के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणियों को लेकर हिंदी न्यूज चैनल India TV के एडिटर-इन-चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा ने कहा है कि राहुल का मोदी को ‘कायर’ कहना शर्मनाक है।

दरअसल, टीवी पत्रकार ने इस मसले पर अपनी बेवसाइट पर ‘राहुल का मोदी को ‘कायर’ कहना न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि शर्मनाक भी है’ शीर्षक वाला एक लेख लिखा था। उन्होंने इसमें कहा था- आज मैं आपसे बड़े दुखी मन से राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में शालीनता की हद पार कर दी। उन्होंने लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने के मुद्दे पर मोदी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, वे अशोभनीय और अपमानजनक हैं। जिसने भी शुक्रवार को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसे तब बहुत बुरा लगा होगा।

बकौल शर्मा, “अपने गुस्से को जाहिर करते हुए राहुल गांधी यह भूल गए कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। वह पूरी दुनिया के सामने भारत के प्रतिनिधि हैं, हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं और उन्हें देश की जनता ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। नरेंद्र मोदी किसी एक पार्टी के नेता नहीं हैं, देश की सरकार के मुखिया हैं और 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। चीन की तरफदारी करना और अपने प्रधानमंत्री को कायर कहना स्वीकर नहीं किया जा सकता। चीन की फौज को शातिर और अपनी फौज को कमजोर कहना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के स्टेटमेंट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आगे लिखा- राहुल आखिर कहना क्या चाहते हैं? जिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, वह कायर हो गए? जिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, एयर स्ट्राइक की, वह गद्दार हो गए? और जिन राहुल गांधी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, वह महान देशभक्त हो गए? क्या राजनीतिक बहस की भाषा ऐसी ही होनी चाहिए?

उनके मुताबिक, “प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया तो वह डरपोक हैं? और राहुल गांधी चीन की हिमायत करने के चक्कर में चुपके-चुपके चीनी राजदूत से मिले तो वह बहुत बड़े सूरमा है? जिन नरेंद्र मोदी ने चीन पर इकोनॉमिक प्रैशर डाला, दुनिया भर के मुल्कों से दबाव डलवाया, झुकने को मजबूर कर दिया, वह कमजोर नेता हैं? और जो नेता लद्दाख गतिरोध के मुद्दे को लेकर मोदी पर सवाल उठा रहे हैं वे बहादुर हो गए?”

हालांकि, शर्मा के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कई ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की, जबकि कुछ ने उनका समर्थन किया। वहीं, कुछ ने उन्हें बीजेपी नेत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक पुराना बयान दिलाया, जिसमें उन्होंने निर्भया केस के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने की बात कही थी। देखिए, लोगों के रिएक्शंसः

Was this proudful speech by honorable Prime Minister ..??

if you are silent on this means you are Godi Media only

finding mistake of Rahul Gandhi but always silent on such as low level talking https://t.co/WfeV8ui9XE

— BINOD KUMAR SINGH (@BINODANDKUMAR) February 13, 2021