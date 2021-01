डीसीजीआई की तरफ से कोरोनावायरस के इलाज के लिए मंजूरी पाई भारत बायोटेक की कोवैक्सिन की डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है। कोवैक्सिन की पहली खेप बुधवार को ही तेलंगाना के हैदराबाद से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। बता दें कि जहां सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन बड़े पैमाने पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी, वहीं कोवैक्सिन को भी आपूर्ति के नजरिए से देना शुरू किया जाएगा।

Delhi: The first consignment of #Covaxin by Hyderabad based Bharat Biotech, arrives at Indira Gandhi International Airport. #COVIDVaccination https://t.co/P46wLOuwUR pic.twitter.com/518DSwc5l3