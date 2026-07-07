प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया में हैं। खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर भारत और इंडोनेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। न्यूज एजेंसी ANI को सूत्रों ने बताया है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सबांग पोर्ट को विकसित करने को लेकर समझौता हो सकता है।
सबांग पोर्ट मलक्का जलमार्ग के पास है। यह भारत के ग्रेटर निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से 100 मील दूर है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित मलक्का जलमार्ग जलमार्ग के जरिए चीन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 80% कच्चा तेल लेकर जाता है।
EVM बनाने में मदद करेगा और मिसाइलें भी देगा भारत
सूत्रों ने ANI को बताया कि भारत इंडोनेशिया को खास EVM बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भारत से अस्त्र मिसाइलें खरीदने का फैसला भी किया है। सूत्रों ने दावा किया कि इंडोनेशिया अपने ब्रह्मोस भंडार को बढ़ा रहा है और भारत उसे और बैटरी सप्लाई करके मदद करेगा।
इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच जरूरी मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए के लिए समझौते हो सकते हैं। ANI को सूत्रों ने बताया कि भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करेगा।
चीन की चाल की काट करने के लिए दूसरा बड़ा कदम
भारत और इंडोनेशिया के बीच अगर सबांग पोर्ट को विकसित करने को लेकर सहमति बनती है तो यह चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। भारत पहले ही ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दरअसल चीन अपनी ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीति के जरिए भारत के आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है।
चीन थाईलैंड के रास्ते बंगाली की खाड़ी में पहुंच बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसी को देखते हुए मद्देनगर भारत ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट और सबांंग पोर्ट मिलकर इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करेंगे और चीन की बढ़ती गतिविधियों पर ज्यादजा निगरानी रखी जा सकेगी।