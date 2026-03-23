जब से ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला किया है, उसके बाद से ही तेल और गैस का संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने शनिवार को ईरानी कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंधों को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया। अब बड़ा सवाल उठने लगा कि क्या भारतीय रिफायनिंग कंपनियां भी ईरानी कच्चे तेल की खरीद करेंगी। इसपर पेट्रोलियम मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि भारतीय रिफाइनर ईरानी कच्चे तेल की खरीद का फ़ैसला तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर करेंगे।

क्या ईरान से तेल खरीदेगा भारत?

अमेरिकी ने फ़ैसला टैंकरों में पहले से लोडेड तेल के लिए किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा तेल अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पहुंच सके, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस सवाल के जवाब में कहा, “किसी खास देश से कच्चा तेल खरीदने के मामले में मैं यह कहना चाहूंगी कि ये सभी तकनीकी-व्यावसायिक फ़ैसले तेल विपणन कंपनियां लेती हैं।” यह सवाल पूछा गया था कि क्या भारतीय रिफाइनर फिर से ईरानी तेल खरीदना शुरू करेंगे? बता दें कि भारत ने आखिरी बार 2019 में ईरान से तेल आयात किया था। उससे पहले ईरान भारत के लिए कच्चे तेल के प्रमुख स्रोतों में से एक हुआ करता था।

SWIFT से बाहर है ईरान

हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ईरानी कच्चे तेल के नए संभावित खरीदार (जिनमें भारत भी शामिल है) अपने द्वारा खरीदे गए ईरानी कच्चे तेल का भुगतान कैसे करेंगे। दरअसल ईरान और उसके बैंक ‘सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन’ (SWIFT) से बाहर हैं। SWIFT वह मुख्य मैसेजिंग नेटवर्क है जिसके जरिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान किए जाते हैं। इससे पहले यूरो में भुगतान करने की एक व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ईरानी कच्चे तेल के अधिकांश बड़े खरीदारों ने आयात बंद कर दिया था। इसके चलते वह चैनल भी प्रभावी रूप से बंद हो गया था।

चीन को जा रहा 90 फीसदी ईरानी तेल

पिछले कई सालों से ईरान के 90% से ज़्यादा तेल निर्यात केवल चीन को हो रहा है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो इस कदम से वैश्विक तेल आपूर्ति में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी लेकिन इससे अन्य देशों को भी ईरान का तेल खरीदने का मौका मिल सकेगा। ईरान ने यह दावा किया है कि उसके पास इस समय अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए कोई ‘फ्लोटिंग क्रूड’ (जहाज़ों में लदा तेल) या अतिरिक्त तेल उपलब्ध नहीं है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि शिपिंग डेटा से पता चलता है कि करीब 140-170 मिलियन बैरल ईरानी तेल समुद्र में है, जिसमें वह तेल भी शामिल है जो पहले ही बिक चुका है और वह भी जो अभी बिकना बाकी है।

भारतीय रिफाइनर उठा सकते मौके का फ़ायदा

फिर भी इंडस्ट्री के विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के इस कदम से भारतीय रिफाइनर इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हाल के हफ़्तों में रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाकर किया था। वैश्विक आपूर्ति की तंगी के माहौल में हर एक बैरल मायने रखता है। 28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। होर्मुज से दुनिया के कुल तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है। हाल के महीनों में भारत के कच्चे तेल के आयात का करीब 2.5–2.7 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) था, जो कुल तेल आयात का लगभग आधा है, वह भी होर्मुज से होकर गुज़रा है। भारत करीब 40% तेल होर्मुज से लाता है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 88% से ज़्यादा हिस्सा आयात से ही पूरा करता है।

होर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल

ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को प्रभावी ढंग से बंद कर देने और क्षेत्र में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। हालांकि पश्चिम एशिया से तेल की कुछ मात्रा को कुछ अन्य वैकल्पिक मार्गों के जरिए बाहर निकाला जा रहा है जो इस होर्मुज से होकर नहीं गुज़रते। लेकिन होर्मुज से होने वाली तेल की अधिकांश आपूर्ति प्रभावी रूप से ठप हो गई है। उद्योग पर नजर रखने वालों और विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित ईरानी तेल अभी भी इसी होर्मुज से होकर फ्लो हो रहा है।

मई 2019 से बंद है ईरानी तेल का आयात

कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म ‘Kpler’ में रिफाइनिंग और मॉडलिंग के मुख्य रिसर्च विश्लेषक सुमित रितोलिया ने कहा, “चीन के खरीदारों और अन्य एशियाई देशों के साथ-साथ भारत भी तेल की मांग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकता है, जिस पर सबकी नज़र रहेगी। ऐतिहासिक रूप से भारत ईरानी कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार रहा है। रिफाइनरी के साथ बेहतर अनुकूलता और व्यापार की अनुकूल शर्तों के कारण भारत, ईरानी हल्के और भारी (कच्चे तेल) ग्रेड की बड़ी मात्रा में आयात करता रहा है। 2018 में प्रतिबंधों के और कड़े होने के बाद मई 2019 से आयात पूरी तरह बंद हो गया।”

Kpler के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में ईरानी कच्चे तेल की उपलब्धता काफी अधिक है। अनुमान है कि लगभग 170 मिलियन बैरल तेल समुद्र में मौजूद है, जिसमें तैरते हुए भंडारण (floating storage) और पारगमन (transit) में मौजूद कार्गो शामिल हैं। हालांकि इस मात्रा का कुछ हिस्सा पहले ही बेचा जा चुका है (यानी उसके खरीदार तय हैं), लेकिन एक बड़ा हिस्सा अभी भी बिना बिका हुआ है, जो भविष्य में अतिरिक्त आपूर्ति का एक संभावित स्रोत बन सकता है।

भारत ईरानी तेल का एक नियमित खरीदार रहा है। यहां तक कि ट्रंप के शासन में आने से पहले भी प्रतिबंध लगाए गए थे लेकिन फिर भी भारत खरीदार था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009-10 में भारत ने 22.1 मिलियन टन ईरानी कच्चा तेल आयात किया था, जो भारत के कुल तेल आयात का 14.4% हिस्सा था। लेकिन जैसे-जैसे ईरान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और कड़े होते गए, भुगतान के माध्यम बाधित हुए और अन्य लॉजिस्टिक बाधाएं उत्पन्न हुईं, तो आयात की मात्रा धीरे-धीरे कम होकर 2014-15 में 11.2 मिलियन टन रह गई।

भारतीय रिफाइनरियों ने खरीदा ईरानी तेल

ईरान परमाणु समझौते के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2016 की शुरुआत में इन प्रतिबंधों को औपचारिक रूप से हटा दिया गया था। इसके बाद भारतीय रिफाइनरियों ने ईरान से तेल का आयात बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत ने 2015-16 में 13.6 मिलियन टन ईरानी तेल आयात किया और 2016-17 में यह मात्रा बढ़कर 27.1 मिलियन टन हो गई, जिससे ईरान सऊदी अरब और इराक के बाद भारत के तेल आयात का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया। ईरान ने भी भारतीय रिफाइनरों को रियायती शिपिंग और लंबी क्रेडिट अवधि देकर भारत द्वारा अपने तेल की खरीद को बढ़ावा देने में मदद की। 2016-17 में ईरानी तेल भारत के लगभग 215 मिलियन टन के कुल कच्चे तेल आयात का 12.6% था।

2017-18 में कुछ कारणों से ईरानी तेल की मात्रा घटकर 22.6 मिलियन टन रह गई। अगले दो वर्षों में ट्रंप ईरान परमाणु समझौते से पीछे हट गए और प्रतिबंध फिर से लगा दिए। अमेरिका ने ईरानी तेल के प्रमुख खरीदारों को एक छूट दी थी, जिसकी समय सीमा 2019 में समाप्त हो गई। 2017-18 में भारत का ईरानी तेल आयात 23.9 मिलियन टन था, और 2019-20 में यह गिरकर मात्र 2 मिलियन टन रह गया। मई 2019 के बाद भारत ने ईरानी तेल नहीं खरीदा।

(यह भी पढ़ें- अमेरिका-इजरायल के ईरान से युद्ध में क्या है भारत की भूमिका?)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने भारत के समक्ष कई अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं लेकिन सरकार स्थिति से निपटने के लिए सजग और तत्पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस युद्ध ने भारत के समक्ष अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पढ़ें पूरी खबर