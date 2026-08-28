भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए एक डील फाइनल कर ली है। शुक्रवार को भारतीय सेना ने अमेरिकी फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रक्रिया के ज़रिए हथियार खरीदने के लिए एक LoA यानी लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर साइन किए। इसको लेकर अमेरिका ने कहा कि वह सेना के फ़ैसले का स्वागत करता है और यह मील का पत्थर अमेरिकी और भारतीय सेनाओं के बीच स्थायी पार्टनरशिप को दिखाता है। अमेरिका के बयान में कहा गया है कि यह डील डिफ़ेंस उद्योग के बीच भविष्य में सहयोग के रास्ते खोलता है।

अमेरिकी दूतावास ने कहा, “यह ऐतिहासिक साइन भारतीय सेना को लगातार मिल रहे समर्थन की गहराई को दिखाकर अमेरिका-भारत मेजर डिफ़ेंस पार्टनरशिप को और मज़बूत करता है। यह दोनों देशों के डिफ़ेंस उद्योग बेस को मजबूत करने के लिए आपसी फ़ायदे वाले को-प्रोडक्शन और अतिरिक्त मौकों पर बातचीत का रास्ता भी खोलता है।”

सर्जियो गोर ने क्या कहा?

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, “यह एग्रीमेंट एक डिफ़ेंस पार्टनरशिप को दिखाता है जो गहरी, ज़्यादा काबिल और ज़्यादा असरदार होती जा रही है। यह अमेरिकी सपोर्ट की गहराई को दिखाता है और हमारी डिफ़ेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए एक साथ काम करने के नए मौके बनाता है।”

मई में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका ने भारत के साथ जेवलिन हथियारों का उत्पादन करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा, “ये हमारी सेनाओं की सामूहिक तैयारी को बेहतर बनाने की दिशा में वास्तविक, ठोस कदम हैं। इस तरह का उत्पादन द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को गहरा करता है।”

इससे पहले सर्जियो गोर ने पुष्टि की थी कि भारत इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के कगार पर है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने इस खरीद को अमेरिका-भारत रक्षा संबंधों में ‘एक बड़ा कदम’ घोषित किया और कहा कि इसने उत्पादन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि दोनों देशों के बीच जुड़ाव अब ‘रिकॉर्ड उच्च’ स्तर पर पहुंच गया है।

जेवलिन प्रणाली खरीदना पिछले कुछ वर्षों से भारत के रडार पर रहा है। नवंबर में और 25 जेवलिन लाइटवेट कमांड लॉन्च यूनिट्स (LwCLU), या जेवलिन ब्लॉक 1 कमांड लॉन्च यूनिट्स (CLU) और उससे जुड़े इक्विपमेंट की अनुमानित कीमत 45.7 मिलियन डॉलर है।

जेवलिन क्या है?

RTX और लॉकहीड मार्टिन के बीच पार्टनरशिप वाले जेवलिन जॉइंट वेंचर ने जेवलिन को बनाया है। यह एक सिंगल, मैन-पोर्टेबल, फायर-एंड-फॉरगेट, मीडियम-रेंज एंटी-टैंक हथियार है। मिलिट्री की भाषा में ‘फायर-एंड-फॉरगेट गाइडेंस’ का मतलब है कि मिसाइल लॉन्च होने के बाद सैनिकों को खुले में नहीं रहना पड़ता। वहीं ‘मैन-पोर्टेबल’ का मतलब है कि इसे सैनिक ले जा सकते हैं।

यह कॉम्बिनेशन इसे खास तौर पर खतरनाक बनाता है। जेवलिन को कई तरह के टारगेट पर इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आर्मर्ड गाड़ियां और मजबूत जगहें शामिल हैं, और इसका इस्तेमाल अमेरिकी आर्मी और मरीन करते हैं। इसके कई इंटरनेशनल कस्टमर भी हैं जिसमें यूक्रेन भी शामिल है।

अमेरिका के लिए एक बड़ा मार्केट है भारत

पिछले कुछ सालों में मिलिट्री खरीद के मामले में भारत, अमेरिका के लिए एक बड़ा मार्केट बन गया है। जैवलिन सिस्टम इस दौरान की गई या शुरू की गई कई तरह की खरीद का हिस्सा हैं, जिसमें 216 M982A1 एक्सकैलिबर टैक्टिकल प्रोजेक्टाइल शामिल हैं। इसके अलावा, भारत नेवी के लिए छह और बोइंग P-8I मैरीटाइम पेट्रोल और एंटी-सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट खरीदने की भी योजना बना रहा है।

इस साल की शुरुआत में, अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए सपोर्ट सर्विस और उससे जुड़े इक्विपमेंट की संभावित बिक्री को मंज़ूरी दी थी, जिसकी अनुमानित कीमत 198.2 मिलियन डॉलर है। पिछले साल भारत ने अपने MH60R हेलीकॉप्टरों के बेड़े के लिए पांच साल के समय के लिए सपोर्ट के लिए LoAs पर साइन किए थे। वह डील 7,995 करोड़ रुपये की थी। अक्टूबर 2024 में 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (HALE) ड्रोन के लिए एक डील साइन की गई थी, जिसमें MH-60R सीहॉक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, सिग सॉयर राइफल और M777 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर के लिए डील होने की उम्मीद है। इन सबके बीच पिछले साल अक्टूबर में भारत और अमेरिका ने ‘अमेरिका-भारत बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क’ पर साइन किए, जिससे डिफेंस सेक्टर में स्थायी रिश्तों का संकेत मिलता है।

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