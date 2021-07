नेपाल में नए प्रधानमंत्री के गद्दी संभालने से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी सरकार को एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की तरफ से नए नेपाली पीएम को निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के हिंदुस्तान विरोधी रुख को अस्वीकार करने के लिए तत्काल कह देना चाहिए।

स्वामी ने यह सलाह मंगलवार (13 जुलाई, 2021) को एक ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने लिखा था कि नेपाल के नए नामित प्रधानमंत्री को भारत की ओर से फौरन यह साफ कर दिया जाना चाहिए कि वह निवर्तमान पीएम (केपी शर्मा ओली) के भारतीय क्षेत्र और भगवान राम आदि पर हिंदुस्तान विरोधी रुख को अस्वीकार कर दें, अन्यथा हमारा देश नेपाल की मदद नहीं करेगा।

India should right away tell the new Nepali PM designate that he must disown all the outgoing Nepal PM’s anti India postures on Indian territory, Bhagvan Ram etc., otherwise India cannot support Nepal.

