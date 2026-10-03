भारत ने शनिवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के राजनयिक को तलब किया और पाकिस्तान से अवैध सीमा पार घुसपैठ को लगातार बढ़ावा देने के आरोप में कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 2 अक्टूबर को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को भी खारिज कर दिया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीन व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की कई चेतावनियों के बावजूद सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे। मंत्रालय के अनुसार बीएसएफ ने बाद में इन व्यक्तियों से मुठभेड़ की क्योंकि उन्हें तत्काल सुरक्षा खतरा माना गया था।

सरकार ने जताया विरोध

भारत ने पाकिस्तानी पक्ष को बताया कि यह घटना पाकिस्तान से संचालित होने वाले मादक पदार्थों के गिरोहों द्वारा बार-बार सीमा पार की जाने वाली गतिविधियों का एक उदाहरण है। सरकार ने पाकिस्तान से सीमा पार घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों के साथ-साथ पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा बलों की कथित मिलीभगत की जांच करने का आग्रह किया।

भारत ने फिरोजपुर सेक्टर में 2 अक्टूबर की घटना से संबंधित आरोपों को भी बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। भारत ने पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा की पवित्रता का सम्मान करने और संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। पाकिस्तानी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि उनकी सेनाएं सीमा पार अनधिकृत आवाजाही को रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण रखें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उपाय करें।

पाकिस्तान ने भी किया था राजनयिक को तलब

इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के राजनयिक को तलब किया था और बेडियान सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों की तरफ से कथित दो पाकिस्तानी नागरिकों की कथित हत्या पर विरोध जताया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह घटना शुक्रवार को हुई जब BSF के जवानों ने इन दो नागरिकों के खिलाफ घातक बल का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने मरने वालों को निहत्था नागरिक बताया और उन्हें घुसपैठिया मानने की बात को खारिज कर दिया।