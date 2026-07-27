India Summons Ukraine Ambassador: काले सागर के समुद्री क्षेत्र में व्यापारिक जहाज को लेकर जा रहे चार भारतीयों पर हुए बड़े हमले के चलते नाविकों की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके चलते भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को यूक्रेनी राजदूत को तलब किया है।

भारतीय नाविकों वाले जहाज में हुए हमले की बात करें तो यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास हुआ है। इसके दो दिन बाद ही भारतीय दूतावास ने यूक्रेनी राजदूत को तलब किया है। इस हमले के बाद दो भारतीय नाविकों के बारे में पता लगा लिया गया है। वे सुरक्षित हैं लेकिन अन्य दो अभी भी लापता हैं, जिनका सर्च ऑपरेशन जारी है।

MEA ने जारी किया बयान

राजदूत को भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा तलब करने को लेकर मंत्रालय की तरफ से कहा गया, “आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के संबंध में यूक्रेन के भारत में राजदूत डॉ. ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया।” मंत्रालय ने कहा,”मंत्रालय ने घटना पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा करते हुए समुद्री नौवहन की सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर उनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया।”

Delhi | Ministry of External Affairs- "Today, the Ambassador of Ukraine to India, Dr Oleksandr Polishchuk, was summoned to the Ministry of External Affairs in connection with the attack on the commercial vessel MV OMORFI, which resulted in the tragic death of an Indian national."… pic.twitter.com/k40wwSdLon — ANI (@ANI) July 27, 2026

MEA ने कहा, “राजदूत से यूक्रेनी अधिकारियों को वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराने का अनुरोध किया गया और यह दोहराया गया कि ऐसे कृत्य, जो निर्दोष नागरिक नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, अस्वीकार्य हैं और इनसे बचा जाना चाहिए।”

विदेश मंत्रालय ने जारी की थी एडवाइजरी

यूक्रेन के समुद्री क्षेत्र में हुए इस हमले के बाद ही रविवार को विदेश मंत्रालय ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से नाविकों को लेकर सलाह दी गई कि समुद्री क्षेत्रों में जारी संघर्ष और जोखिमों का आकलन करने के बाद ही कर्मचारी नौकरी या कोई करार करें। बता दें कि यह हमला पिछले एक हफ्ते में भारतीय क्रू मेंबर्स पर हुआ तीसरा घटना थी।

बता दें कि 18 जुलाई से लेकर अब तक काला सागर से संबंधित समुद्री क्षेत्र में हुए हमलों में पांच भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं, जिसके चलते नई दिल्ली ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर राजनयिक प्रयास तेज कर दिए हैं।

यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को कहा कि चार भारतीय नागरिकों को ले जा रहे एक व्यापारिक जहाज पर यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर हमला हुआ। चालक दल के दो सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी दो के बारे में जानकारी का अभी इंतजार है। यह घटना शनिवार को हुई। पढ़िए पूरी खबर…