Middle East Crisis: पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान के बीच टकराव लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसको लेकर अब भारत सरकार की भी प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। इस हिंसा में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। भारत ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ से होने वाले व्यापार और जहाजों की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि इस समुद्री रास्ते से व्यापार बिना किसी रुकावट के सुरक्षित तरीके से चलता रहे। यह केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति और ऊर्जा सुरक्षा (कच्चे तेल की सप्लाई) के लिए बेहद जरूरी है।”

भारतीय नागरिक की मौत पर जताया कड़ा विरोध

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस तनाव की वजह से भारत ने अपने एक नागरिक को खो दिया है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है।

#WATCH | Delhi: MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "We are closely following the developments in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring the economic and energy security… pic.twitter.com/XjvqLC1EoJ — ANI (@ANI) July 14, 2026

उन्होंने कहा, “हमने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर अपना बयान जारी किया है। हमने उनके सामने अपनी गहरी चिंता और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि इन हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए।”

युद्ध नहीं, बातचीत से निकले समाधान

बता दें कि भारत ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने और हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता तभी लौट सकती है जब दोनों पक्ष आपस में बातचीत करें। तनाव को कम करने का एकमात्र रास्ता कूटनीति और संवाद ही है।

बता दें कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में सोमवार देर रात UAE के दो तेल टैंकरों एमटी अल बहियाह और एमटी मोम्बासा पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों जहाजों में 46 क्रू मेंबर्स थे जिसमें कुल 30 भारतीय थे।

भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, एमटी अल बहियाह पर सवार 12 भारतीयों में से एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। वहीं, एमटी मोम्बासा पर मौजूद 18 भारतीयों में से 9 घायल हुए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है।

भारत ने होर्मुज में भारतीय नाविकों पर हुए हमले को लेकर ईरान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में विदेश मंत्रालय (MEA) ने ईरान के मिशन उप प्रमुख (Deputy Chief of Mission) को तलब किया है। पढ़िए पूरी खबर…