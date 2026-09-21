Sulphur Crisis in India: भारत ने पर्याप्त मात्रा में यूरिया और प्राकृतिक गैस (LNG) का आयात करके देश में नाइट्रोजन आधारित खाद के संकट को फिलहाल टाल दिया है। हालांकि, अब भारतीय कृषि क्षेत्र के सामने एक और नया और गंभीर संकट खड़ा हो गया है। यह संकट ‘सल्फर’ (गंधक) की वैश्विक किल्लत और इसकी लगातार बढ़ती कीमतें हैं।

पश्चिम एशिया और रूस-यूक्रेन के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण सल्फर के दाम में अप्रत्याशित उछाल आया है। इसके कारण देश में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) और अन्य जटिल उर्वरकों के उत्पादन और उपलब्धता पर सीधा असर पड़ रहा है।

दोगुनी हो गईं कीमतें

इस साल की शुरुआत से ही भारत में आयात होने वाले सल्फर की कुल कीमत (लागत और समुद्री माल भाड़ा मिलाकर) दोगुनी होकर 1,050 से 1,100 डॉलर प्रति टन के स्तर पर पहुंच गई है।

इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह यूक्रेन द्वारा रूस की तेल रिफाइनरियों और प्राकृतिक गैस परिसरों पर किए गए लंबी दूरी के ड्रोन व मिसाइल हमले हैं। इसके साथ ही, ईरान द्वारा सऊदी अरामको, कतरएनर्जी और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से भी आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है।

क्यों खाद निर्माण के लिए इतना जरूरी है सल्फर?

दुनिया में कुल सल्फर उत्पादन का केवल 10 फीसदी हिस्सा ही सीधे खदानों से निकाला जाता है। बाकी 90 फीसदी सल्फर कच्चे तेल की रिफाइनिंग (56%) और प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण (34%) के दौरान उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। स्वच्छ और कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन बनाने के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से सल्फर निकालना अनिवार्य होता है।

वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 70 मिलियन (7 करोड़) टन सल्फर की खपत होती है, जिसमें से करीब 60 फीसदी हिस्सा अकेले खाद (फर्टिलाइजर) उद्योग में इस्तेमाल होता है। इस सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड (गंधक का अम्ल) में बदला जाता है, जो फास्फोरस वाले सभी उर्वरकों को बनाने के लिए मुख्य रसायन है।

खाद उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “फास्फोरस का मुख्य स्रोत रॉक फास्फेट है। लेकिन इस अयस्क को तब तक खाद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराकर इसे जल में घुलनशील न बना लिया जाए। बिना सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के DAP, SSP या 20:20:0:13, 10:26:26 और 12:32:16 जैसी लोकप्रिय जटिल खादें बनाना असंभव है।”

100 डॉलर से बढ़कर 1,100 डॉलर के पार पहुंचे दाम

भारत में हर साल 3.8 से 3.9 मिलियन (38 से 39 लाख) टन सल्फर की खपत होती है, जिसमें से उर्वरक उद्योग को 2 से 2.1 मिलियन टन की आवश्यकता होती है। तेल और गैस उद्योग का उप-उत्पाद होने के कारण, पहले सल्फर 200 डॉलर प्रति टन से भी कम दाम पर आयात हो जाता था। साल 2019 और 2020 के दौरान तो इसकी दरें 100 डॉलर प्रति टन से भी नीचे थीं।

उद्योग अधिकारी ने पहले की स्थिति को याद करते हुए कहा, “कॉपर और जिंक स्मेल्टिंग के उप-उत्पाद के रूप में मिलने वाले सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण की अपनी सीमाएं होती हैं। साल 2020 में हम जापान और दक्षिण कोरिया से माइनस 20 डॉलर प्रति टन (फ्री-ऑन-बोर्ड मूल्य) की दर पर भी सल्फ्यूरिक एसिड आयात कर रहे थे।”

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद स्थिति बदलने लगी। मार्च से जून 2022 के दौरान सल्फर के आयात दाम 400 से 500 डॉलर प्रति टन तक पहुंचे। हालांकि, बाद में कीमतें फिर घटकर 200 डॉलर से नीचे आ गई थीं। लेकिन अगस्त 2025 के बाद जब यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरियों पर हमले तेज किए और अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ा, तब से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आज सल्फर की आयात दरें लगभग 1,070 डॉलर और सल्फ्यूरिक एसिड की दरें 330 से 350 डॉलर प्रति टन के स्तर पर बनी हुई हैं।

कैसे बढ़ रहा संकट?

सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के संकट की वजह सिर्फ युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव ही नहीं हैं। रूस ने अपने घरेलू खाद उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए इनके निर्यात पर रोक लगा दी है, जबकि चीन ने भी सल्फ्यूरिक एसिड के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है।

इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों के लिए आवश्यक ‘निकल’ (Nickel) के प्रसंस्करण में सल्फ्यूरिक एसिड की मांग काफी बढ़ी है। इंडोनेशिया में स्थित संयंत्रों द्वारा लेटेराइट अयस्कों से निकल निकालने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की खपत 2021 के 3.5 मिलियन टन से बढ़कर 2025 में 16 मिलियन टन तक पहुंच गई है।

उद्योग अधिकारी ने कहा, “एक तरफ इंडोनेशिया में ईवी बैटरियों के कारण सल्फ्यूरिक एसिड की मांग तेजी से बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है। मांग का बढ़ना और आपूर्ति का घटना—ये दोनों कारक एक साथ भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं।”

भारतीय कंपनियों के सामने क्या हैं चुनौतियां?

इफको (IFFCO), कोरोमंडल इंटरनेशनल और पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड जैसी भारतीय खाद कंपनियां घरेलू तेल रिफाइनरियों और हिंदुस्तान जिंक व बिड़ला कॉपर जैसे संयंत्रों से सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त करती हैं। हालांकि, अपनी कुल आवश्यकता का अधिकांश हिस्सा उन्हें विदेशों से ही आयात करना पड़ता है।

भारतीय कंपनियों ने जॉर्डन, सेनेगल और मोरक्को में रणनीतिक गठबंधनों के जरिए रॉक फास्फेट की आपूर्ति तो सुरक्षित कर ली है, लेकिन सल्फर के बिना रॉक फास्फेट से खाद तैयार नहीं की जा सकती।

भारत की घरेलू फास्फोरिक एसिड निर्माण क्षमता लगभग 2.2 मिलियन टन है, जो देश की 4.3 से 4.5 मिलियन टन की कुल आवश्यकता की आधी मांग ही पूरी कर पाती है। फिलहाल, भारतीय खाद उद्योग वैश्विक बाजार में सल्फर की कीमतों में नरमी आने और युद्ध समाप्त होने की उम्मीद लगाए बैठा है।

भागलपुर के तिलहा कोठी में काले प्लास्टिक के टेंट के बाहर, राज किशोर एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। यह वही चीज है जिसे उनका परिवार लगभग एक महीने पहले घर में घुसे बाढ़ के पानी से बचा पाया था। यह खाट अभी कई काम आ रही है, सोने के लिए बिस्तर, बैठने के लिए कुर्सी और बचा-खुचा सामान रखने की जगह। पढ़िए पूरी खबर…