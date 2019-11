भारत को एक और उपलब्धि! रात के वक्त 2 पृथ्वी मिसाइलों की टेस्ट फायरिंग का सफल परीक्षण

भारत ने बुधवार (20 नवंबर, 2019) रात दो पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट फायरिंग का सफल परीक्षण कर लिया है। यह टेस्ट ओडिशा के तट के पास किया गया। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, 300 किलोमीटर की रेंज वाली इन मिसाइल्स के परीक्षण को स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड ने अंजाम दिया।

India successfully carries out night-time test-firing of two Prithvi ballistic missiles off the coast of Odisha. The trials of the 300 km-range missiles was carried out by the Strategic Forces Command. pic.twitter.com/K2lYBqxXy6

