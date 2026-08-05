जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ के मौके पर बड़बड़ा रहे पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान का ‘यौम-ए-इस्तेहसाल’ मनाना सिर्फ भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है और इससे दुनिया का ध्यान उसके अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों से नहीं हटेगा।

‘आर्टिकल 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला था’

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाजित हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाने का फैसला भारत का आंतरिक मामला था और इस पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। जायसवाल ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास, बेहतर प्रशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती से बहाल किया है।

‘पीओके में पाकिस्तान अधिकारों का दमन कर रहा’

इस दौरान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां लोगों के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। भारत ने कहा कि हाल के समय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, हिंसा और प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो चिंता का विषय हैं। इस दौरान जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले हिस्से को खाली करना चाहिए।

यौम-ए-इस्तेहसाल के रूप में मनाता है पाकिस्तान

बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया था। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्ज देता था, लेकिन सरकार ने इसे खत्म करते हुए उसे भारत की मुख्य धारा में शामिल कर दिया था। जहां भारत सरकार इस दिन को अपने संवैधानिक फैसले की वर्षगांठ के रूप में देखती है तो वहीं पाकिस्तान की सरकार आज के दिन को ‘यौम-ए-इस्तेहसाल’ के रूप में मनाता है।

बड़बोले शहबाज शरीफ ने 5 अगस्त को लेकर क्या कहा?

आर्टिकल 370 हटने की 7वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपनी खीझ निकाली है। उन्होंने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान का हक जताते हुए भारत पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने भारत से अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने को भी कहा है। शहबाज शरीफ ने भारत पर जम्मू और कश्मीर में डेमोग्राफी को बदलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कश्मीरी लोगों के प्रति अपने कथित समर्थन को भी दोहराया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का जिक्र किया।

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370 के खात्मे के सात साल पूरे होने पर जम्मू-कश्मीर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में बाइक रैली का आयोजन किया, वहीं दूसरी तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। यहां पढ़ें पूरी खबर…