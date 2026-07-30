भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदला है। आजादी के समय जहां भारत कृषि प्रधान देश के रूप में पहचाना जाता था लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया के ‘ग्लोबल सर्विस हब’ (Global Services Hub) के रूप में हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत अब ना खेत हैं, ना फैक्ट्रियां। हर 100 रुपये की GDP में करीब 54 रुपये अकेले सर्विस सेक्टर से आते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की जीडीपी (GDP) में सर्विस सेक्टर (सेवा क्षेत्र) की हिस्सेदारी बढ़कर 53.6% हो गई है। वहीं Gross Value Added (GVA) में इसका योगदान 56.4% तक पहुंच चुका है। IT, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, हेल्थकेयर, पर्यटन, ई-कॉमर्स और प्रोफेशनल सर्विसेज ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सर्विस हब में बदल दिया है। आइए आंकड़ों के आईने में समझते हैं कि कैसे सर्विस सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बना।

GDP और ग्रोथ का गणित: 53.6%… आखिर इसका मतलब क्या है?

इसका सीधा अर्थ है कि भारत की आधे से ज्यादा आर्थिक गतिविधि अब सर्विस सेक्टर से आ रही है। बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, होटल, एयरलाइन, आईटी कंपनियां, डिजिटल पेमेंट, ई-कॉमर्स और कंसल्टिंग जैसी सर्विसेज देश की GDP को सबसे ज्यादा योगदान दे रही हैं। अगर अर्थव्यवस्था को एक कार माना जाए तो आज उसका सबसे बड़ा इंजन सर्विस सेक्टर है।

संकेतक आंकड़ा GDP में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 53.60% GVA में हिस्सेदारी 56.40% 2024-25 में ग्रोथ 9.10% वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4.30% सेवा निर्यात में भारत की रैंक 7वां

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भारत की कुल जीडीपी में अकेले सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 53.6% हो चुकी है। जहां वैश्विक स्तर पर मंदी का साया है वहीं भारतीय सर्विस सेक्टर 9.1% की सालाना दर से आगे बढ़ रहा है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है और सर्विस एक्सपोर्ट्स (Services Exports) के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन चुका है। ग्लोबल सेक्टर बिजनेस में भारत की हिस्सेदारी 2005 के 2% से दोगुनी होकर 4.3% हो गई है।

इसका साफतौर पर मतलब है कि भारत की आर्थिक वृद्धि अब मानसून पर पहले जितनी निर्भर नहीं रही। सेवा क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था को ज्यादा स्थिर और विविध बनाया है।

कैसे बदली भारत की अर्थव्यवस्था?

आजादी के समय भारत की पहचान कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में थी। लेकिन उदारीकरण के बाद सेवा क्षेत्र ने तेज रफ्तार पकड़ी।

वर्ष GDP में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 1950-51 लगभग 30% 1990-91 लगभग 41% 2000-01 लगभग 50% 2024-25 53.60%

IT क्रांति, आउटसोर्सिंग, डिजिटल इंडिया और तेजी से बढ़ते वित्तीय क्षेत्र ने इस बदलाव को गति दी। भारत अब कृषि प्रधान से सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था बन चुका है।

सर्विस सेक्टर के 4 मुख्य पिलर

आखिर इस सेक्टर में इतनी तेजी क्यों है? इसके पीछे चार प्रमुख इंजन काम कर रहे हैं:

IT, सॉफ्टवेयर और GCCs (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स)

भारत दुनिया भर की फॉर्च्यून-500 कंपनियों का ‘बैक ऑफिस’ और ‘R&D हब’ बन चुका है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और एनसीआर जैसे शहरों में स्थापित Global Capability Centers (GCCs) अब सिर्फ कॉल सेंटर या डेटा एंट्री का काम नहीं करते बल्कि AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और चिप डिजाइनिंग जैसी हाई-टेक सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं।

डिजिटल इकोनॉमी और टेक-इनेबल्ड सर्विसेज

UPI, डिजिटल पेमेंट, फिनटेक, और ई-कॉमर्स क्रांति ने देश में सर्विसेज के उपभोग (Consumption) को कई गुना बढ़ा दिया है। लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी सर्विसेज और एड-टेक जैसे सेक्टर ने लाखों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा है।

वित्तीय व व्यावसायिक सेवाएं (Finance & Real Estate)

बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट का तेजी से विस्तार हुआ है। म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल इन्वेस्टिंग में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी से फाइनेंशियल सर्विसेज में रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज हुई है।

टूरिज्म, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी

महामारी के बाद डोमेस्टिक टूरिज्म और हवाई यात्राओं में जबरदस्त उछाल (Rebound) आया है जिससे होटल, रेस्तरां और ट्रैवल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ी है।

दुनिया में भारत की ताकत कितनी बढ़ी?

भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। 2005 में वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी करीब 2% थी। अब यह बढ़कर 4.3% हो गई है। IT सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और डिजिटल कंसल्टिंग भारत की सबसे बड़ी कमाई का जरिया बन चुकी हैं।

भारत में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर (विशेष रूप से फाइनेंशियल, आईटी और आउटसोर्सिंग) में आता है। मैन्युफैक्चरिंग की तरह सर्विस सेक्टर को बहुत भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ती। यह भारत के ‘युवा और अंग्रेजी-भाषी स्किल्ड वर्कफोर्स’ के दम पर दुनिया में प्रतिस्पर्धा करता है।

क्या हैं चुनौतियां?

हालांकि आंकड़े सर्विस सेक्टर की सफलता की गवाही देते हैं लेकिन अर्थशास्त्रियों के सामने ‘जॉब क्रिएशन’ (Job Creation) को लेकर 2 बड़ी चिंताएं बनी हुई हैं

उत्पादकता बनाम रोजगार की खाई (Productivity Gap)

सर्विस सेक्टर जीडीपी में 53.6% का योगदान देता है लेकिन देश के कुल वर्कफोर्स का केवल 30% से 35% हिस्सा ही इसमें काम करता है। यानी यह सेक्टर पैसा (Output) ज्यादा बना रहा है। लेकिन कृषि की तरह भारी संख्या में लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा है।

स्किल मिसमैच (Skill Gap)

आईटी, एआई, और कंसल्टिंग जैसी हाई-पेइंग (उच्च वेतन वाली) नौकरियों के लिए उच्च शिक्षा और डिजिटल कौशल की जरूरत होती है जबकि भारत का एक बड़ा लेबर वर्ग सेमी-स्किल्ड है जो डिलीवरी या छोटी दुकानों जैसे असंगठित सर्विस सेक्टर में कम वेतन पर काम करने को मजबूर है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब केवल सर्विस सेक्टर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे सर्विस सेक्टर की ताकत को मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन के साथ जोड़ना होगा।

-AI और हाई-वैल्यू सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ाना

-हेल्थकेयर, लीगल और एजुकेशन सर्विसेज को वैश्विक बाजार तक ले जाना

-टियर-2 और टियर-3 शहरों में डिजिटल स्किलिंग बढ़ाना

-सेवा और मैन्युफैक्चरिंग के बीच बेहतर तालमेल बनाना

53.6% सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की बदलती अर्थव्यवस्था की कहानी है। यह बताता है कि आज देश की विकास यात्रा का सबसे बड़ा इंजन सर्विस सेक्टर है। लेकिन अगली चुनौती इससे भी बड़ी है- क्या यह सेक्टर करोड़ों युवाओं के लिए पर्याप्त और बेहतर रोजगार भी पैदा कर पाएगा? अगर इसका जवाब ‘हां’ में मिलता है तो यही सेक्टर भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में सबसे मजबूत आधार दे सकता है।

क्या आप जानते हैं?

भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। ग्लोबल सर्विस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 4.3% है। GDP का 53.6% हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है। GVA में इसकी हिस्सेदारी 56.4% है। भारत में आने वाले FDI का बड़ा हिस्सा भी सेवा क्षेत्र में निवेश होता है।

भारत का सर्विस सेक्टर: 5 प्रमुख आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 GDP में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 53.6% भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन 56.4% GVA में हिस्सेदारी 9.1% 2024-25 में ग्रोथ रेट 4.3% वैश्विक सेवा व्यापार हिस्सेदारी 7वां सेवा निर्यात में भारत की रैंक जनसत्ता InfoGenIE

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