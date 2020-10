भारत में 24 घंटे में COVID-19 के 62,212 ताजा मामले आए और 837 मौतें हुईं। अब पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 74,32,681 हो गई है। शनिवार सुबह नौ बजे तक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इन मामलों में 7,95,087 एक्टिव केस हैं। 65,24,596 ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट किए जा चुके हैं, जबकि 1,12,998 मौतें हैं।

मंत्रालय का दावा है कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 1.5 महीनों में पहली बार 8 लाख के नीचे आए हैं। फिलहाल भारत में कोरोना के सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 10.70% हैं, जबकि राष्ट्रीय रिकवरी रेट बढ़कर 87.78% हो गया है।

इसी बीच, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बताया है कि कल यानी 16 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 9,32,54,017 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 9,99,090 सैंपल कल टेस्ट किए गए।

वहीं, वैक्सीन अगले साल के शुरुआती महीनों में आ सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक अफसर ने उम्मीद जताई है कि टीका मार्च 2021 तक आ सकता है। इससे पहले, स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने भी एक से अधिक कोरोना वैक्सीनें अगले साल तक आ जाने की संभावना व्यक्त की थी।

भक्ति भाव में टूट रहे नियम!: अनलॉक-5 के मद्देनजर देश भर में मंदिर खुल चुके हैं। हालांकि, इसके लिए शर्तें और नियम भी हैं। पर हर जगह सोशल डिस्टेंगिस का पालन नहीं हो रहा है। भक्ति भाव में नियमों की कई जगह धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। कुछ लोग न मास्क पहन रहे हैं और न ही दो गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। शनिवार को देश के कुछ मंदिरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। देखेंः

Punjab: Langoor Mela begins at Bada Hanuman Mandir in Amritsar, where boys are made to dress like Langoor. Priest Bhagwan Sahay says, “Those who don’t have a child, they pray to Lord Hanuman. When their wish is fulfilled, male child is dressed up like a langoor & brought here.” pic.twitter.com/jUOXi5K1jx — ANI (@ANI) October 17, 2020

Mathura: Devotees queue up outside Banke Bihari temple on the 1st day of #Navratri as it reopened today after months of lockdown. SP City Uday Shankar says, “Entry is allowed from 8.30 am-12 pm & 5.30 pm-9.30 pm, maintaining #COVID19 norms. Prasad, flowers etc. are not allowed” pic.twitter.com/DGofc7HPDT — ANI UP (@ANINewsUP) October 17, 2020

Jammu & Kashmir: Devotees queue up at Shri Mata Vaishno Devi Shrine in Katra, for ‘darshan’ on first day of #Navratri 7000 people being allowed to visit the shrine in a day. Their temperature is being checked & all necessary SOPs, in the wake of the pandemic, are being followed. pic.twitter.com/gCBaymBdmo — ANI (@ANI) October 17, 2020

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो