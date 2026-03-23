प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने भारत के समक्ष कई अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं लेकिन सरकार स्थिति से निपटने के लिए सजग और तत्पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट शुरू हुए तीन सप्ताह से ज्यादा हो गया है और सभी देशों की अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध ने भारत के समक्ष अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां न केवल आर्थिक बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी और मानवीय भी हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस युद्ध में भारत की भूमिका को भी स्पष्ट किया।

पीएम ने कहा, “भारत की भूमका स्पष्ट है। बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारी हर कोशिश और भूमिका इस युद्ध को समाप्त करने की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और होर्मुज जैसे जलमार्ग को रोकना अस्वीकार्य है, बातचीत और कूटनीति ही समस्या का समाधान है।”

VIDEO | Parliament session: PM Narendra Modi, in his remarks in the Lok Sabha on the ongoing West Asia conflict, says, “India has opposed attacks on energy and transport infrastructure. Attacks on commercial ships and disruptions to international waterways, including trade… pic.twitter.com/RedJsMic32 — Press Trust of India (@PTI_News) March 23, 2026

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर लोकसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “भारत ऊर्जा और परिवहन संरचना पर हमलों का विरोध करता रहा है। वाणिज्यिक जहाजों पर हमले और होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर व्यापार सहित अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में रुकावट अस्वीकार्य हैं। भारत मौजूदा संघर्ष के बीच भी भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए निरंतर राजनयिक प्रयास कर रहा है। हमने हमेशा मानवता और शांति के पक्ष में आवाज उठाई है और हमारा मानना ​​है कि संवाद और कूटनीति ही एकमात्र समाधान हैं। हमारे सभी प्रयास तनाव कम करने और संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में हैं। मानव जीवन के लिए कोई भी खतरा मानवता के हित में नहीं है और भारत सभी पक्षों से जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने का आग्रह करता है।”

पश्चिम एशिया में भारतीयों को जरूरी सहायता दी जा रही- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें तैयार रहना होगा और एकजुट रहना होगा, हम कोरोना के समय भी ऐसी चुनौती का सामना कर चुके हैं। संघर्ष के समय में भारतीयों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रभावित क्षेत्र में भारतीय दूतावास हमारे लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में भारतीयों को आवश्यक सहायता दी जा रही है, मैंने क्षेत्र के अधिकांश प्रमुखों से दो बार बात की।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “ऐसे संकटों के दौरान कुछ तत्व स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सतर्क रखा गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। भारत का प्रयास है कि सभी पक्ष जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचें। मौजूदा युद्ध को देखते हुए चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है और हमें तैयार और एकजुट रहना होगा। जिस तरह हमने कोविड-19 के दौर का सामना किया, उसी तरह हमें फिर से जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा।”

इजरायल-ईरान युद्ध पर क्या बोले PM मोदी?

बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने इजरायल-ईरान युद्ध का भारतीय किसानों और खेती पर क्या असर पड़ेगा, इस संंबंध में जानकारी दी। उन्होंने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि एक बड़ा सवाल ये उठ रहा कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा, देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं इसलिए देश के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें