पाकिस्तान और चीन के बीच तथाकथित ‘बाउंड्री ज्वाइंट कमीशन’ को लेकर भारत ने कड़ा रूख अपनाया है। बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही पाकिस्तान और चीन को दो टूक करार जवाब दिया है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को X पर की गई एक पोस्ट के जरिए कहा कि भारत इसे शुरू से ही खारिज करता आया है और आज भी इसे खारिज करता है।

रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है और ऐसे में ‘बाउंड्री ज्वाइंट कमीशन’ का कोई लीगल आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का स्टैंड एकदम साफ है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।

‘जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे’

MEA प्रवक्ता ने कहा है,”जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान को अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय इलाके से जुड़े किसी भी समझौते में शामिल होने का कोई हक नहीं है।” उन्होंने कहा कि भारत, पाकिस्तान-चीन के तथाकथित सीमा सहयोग को स्वीकार नहीं करता और भारतीय क्षेत्रों से संबंधित ऐसी किसी व्यवस्था का भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

‘चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते’ को हमने कभी मान्यता नहीं दी-MEA

रणधीर जायसवाल ने बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच भारतीय इलाकों से जुड़े पिछले सीमा समझौतों पर भारत की आपत्ति को याद कराया। उन्होंने जोर देकर कहा, “हमने 1963 के तथाकथित ‘चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते’ को कभी मान्यता नहीं दी और लगातार कहा है कि यह अवैध और अमान्य है।” मौजूदा स्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी देते हुए MEA प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी किसी भी संयुक्त पहल का भारत के संप्रभु अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।