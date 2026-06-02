भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान और यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के जिक्र पर कड़ी आपत्ति जताई है, विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों को भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए।

सोमवार को ईयू की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि काला कल्लास और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने यूरोपीय संघ-पाकिस्तान रणनीतिक वार्ता के आठवें दौर के तहत इस्लामाबाद में संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया।

पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा था?

काला कल्लास ने और इशाक डार ने मुख्य रूप से ईरान युद्द का जिक्र किया, जबकि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने पिछले साल हुए भारत के साथ संघर्ष का जिक्र किया, जो स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर की ओर इशारा था और कश्मीर का मुद्दा भी उठाया।

पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की ओर से संयुक्त बयान में कहा गया, “पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जानकारी दी और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध पर जानकारी दी। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार संवाद और कूटनीति के जरिए से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन व्यक्त किया।”

विदेश मंत्रालय ने अनुचित मांगों को किया खारिज

मंगलवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हम भारत के आंतरिक मामलों में सयुंक्त प्रेस विज्ञप्ति में किए गए ऐसे अनुचित उल्लेखों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। जिन्हें ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए।”

#WATCH | On language used regarding J&K in Pak-EU joint statement, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "We categorically reject such unwarranted references in the Joint Press Communique on matters internal to India. The UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and… pic.twitter.com/ZbqDCOlmmC — ANI (@ANI) June 2, 2026

चीन और पाकिस्तान भी कर चुका ये हिमाकत

यह पहली बार नहीं है जब विदेश मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के अनुचित संदर्भों पर प्रतिक्रिया दी है। 26 मई को चीन और पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए भी एक संयुक्त बयान जारी किया गया था, जिस पर एमईए ने कहा था, “भारत, चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के अनुचित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है।”

आगे रणधीर जायसवाल ने कहा, “भारत का रुख स्पष्ट है और संबंधित पक्षों को भली-भांति पता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।”