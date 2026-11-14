India’s Export Hike: भारतीय अर्थव्यवस्था बेशक महंगाई से जूझ रही हो और रिजर्व बैंक के रेपो दर बढ़ाए जाने की स्थिति का सामना रह रही हो, लेकिन अक्तूबर माह में भारत का वस्तुओं का निर्यात सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, गत माह वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 49.47 अरब डालर हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 34.11 अरब डालर था।

वहीं, सेवाओं का निर्यात भी अक्तूबर 2025 के 35.17 अरब डालर से बढ़कर 40.51 अरब डालर हो गया। इसके साथ ही कच्चे तेल के दाम बढ़ने और ईरान-अमेरिका तनाव के कारण होर्मुज जलमार्ग के रास्ते आपूर्ति संकट रहने से अक्तूबर में भारत का वस्तुओं का आयात भी पांच वर्ष के रिकार्ड स्तर 90 अरब डालर पर पहुंच गया। इससे वस्तुओं का व्यापार घाटा इस माह 40 अरब डालर हो गया, जो कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक है।

कुल कितना बढ़ा है निर्यात?

भारत का वस्तुओं और सेवाओं सहित कुल निर्यात भी अक्तूबर में 29.9 फीसद बढ़कर रिकार्ड 89.99 अरब डालर के स्तर पर पहुंच गया जबकि व्यापार घाटा कम होकर 20.09 अरब डालर रह गया। देश का वस्तुओं एवं सेवाओं सहित कुल निर्यात पिछले साल इसी महीने में 69.27 अरब डालर रहा था। अक्तूबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा 25.15 अरब डालर था।

भारत का आयात भी अक्तूबर में बढ़कर 110.07 अरब डालर हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 94.42 अरब डालर था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को अक्तूबर महीने के ये व्यापार आंकड़े जारी किए।

पांच साल में सबसे अधिक वृद्धि

वाणिज्य सचिव ने ‘वीडियो कान्फ्रेंस’ के जरिये संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, ‘अक्तूबर में वस्तुओं के निर्यात ने 49.47 अरब डालर का नया उच्च स्तर हासिल किया। यह अब तक का सबसे अधिक मासिक वस्तु निर्यात मूल्य है। साथ ही, पिछले पांच वर्षों में 45.06 फीसद की सबसे अधिक मासिक वृद्धि भी दर्ज की गई।’

वाणिज्य सचिव ने कहा, ‘अक्तूबर 2026 में देश का कुल निर्यात भी 89.99 अरब डालर रहने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात मूल्य है। अब तक किसी भी महीने में हमने 89.99 अरब डालर का निर्यात हासिल नहीं किया था। पिछले पांच वर्षों में यह 29.90 फीसद की तीसरी सबसे अधिक मासिक वृद्धि भी है।’

वाणिज्य सचिव ने कहा कि इस वृद्धि की उत्साहजनक बात यह है कि यह किसी खास क्षेत्र या भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों और क्षेत्रों में व्यापक आधार पर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, ‘ अक्तूबर 2026 में हमारे शीर्ष 50 निर्यात बाजारों में से 43 में 2025 की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।’

किन चीजों का निर्यात?

भारत मुख्य रूप से प्रसंस्कृत पेट्रोलियम, खनिज र्इंधन, दवाएं, अनाज, वाहन, विद्युत मशीनरी, उपकरण, कंप्यूटर सहित मशीनरी, रत्न, बहुमूल्य धातुएं, आभूषण, कार्बनिक रसायन, इस्पात, स्मार्टफोन आदि वस्तुएं निर्यात करता है।

भारत प्रमुख रूप से अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड्स, चीन, सिंगापुर, ब्रिटेन, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी व इटली हैं। अनुचित शुल्क लगाने के बावजूद भारत सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को ही कर रहा है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का पहला सभ्यतागत संवाद मंच सम्मेलन भारत में होगा। इस सम्मेलन के लिए चीन, कजाखस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों ने शामिल होने की पुष्टि की है लेकिन पाकिस्तान का इंतजार है। यह सम्मेलन 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में होगा। पढ़िए पूरी खबर…