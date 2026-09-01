Mallikarjun Kharge on GDP: जीडीपी (GDP) विकास दर के ताजा आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी टकराव तेज हो गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला और तंज भी कसा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक वीडियो संदेश जारी कर जीडीपी के आंकड़ों पर खुशी जताई थी, और विपक्षी दलों पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया था। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीडीपी ग्रोथ के सरकारी जश्न पर कड़ा ऐतराज जताया।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी सरकार की कहानी “लाइट्स, कैमरा और इनएक्शन” वाली पीआर (PR) स्टंट बनकर रह गई है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री भले ही जीडीपी आंकड़ों का जश्न मना रहे हों, लेकिन देश के आम आदमी के पास यह सहूलियत नहीं है। आज देश का आम नागरिक ‘3-U’ की मार झेल रहा है और इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं।”

बेरोजगारी, महंगाई और असमानता

कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘3-U’ की व्याख्या करते हुए सरकार पर तीन बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “देश अभूतपूर्व बेरोजगारी, असहनीय महंगाई और बेकाबू असमानता से जूझ रहा है।” उन्होंने दावा किया कि देश में बेरोजगारी 50 साल के उच्चतम स्तर पर है और 40 फीसदी शिक्षित युवा बेरोजगार हैं।

जुलाई 2026 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ” उन्होंने कहा कि 15 से 29 वर्ष की आयु के 6 में से 1 युवा के पास काम नहीं है, जिससे हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा पूरी तरह टूट चुका है।

रसोई के बजट और महंगाई पर सरकार को घेरा

महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए खड़गे ने कहा कि खुदरा महंगाई दर 19 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। चीनी, प्याज, टमाटर, दाल, खाने का तेल, चावल और दूध जैसी रसोई की हर जरूरी चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं।

पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार किसी तरह अपनी आजीविका चला रहे हैं, जबकि गरीब तबका अब जीवन जीने की उम्मीद छोड़ चुका है।

Lights. Camera and INACTION



This is the story of Modi ji's PR when it comes to the Economy.



.@narendramodi ji,



You are saying that the country is celebrating GDP Growth.



You may have that luxury, but the Aam Aadmi does NOT!



Our Common people are burdened by 3 'U's and YOU… — Mallikarjun Kharge (@kharge) September 1, 2026

आर्थिक असमानता और कॉर्पोरेट कर्ज पर तीखे सवाल

आर्थिक असमानता का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारत में असमानता ब्रिटिश शासन से भी बदतर स्थिति में पहुंच गई है। देश की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत हिस्सा केवल ऊपरी 1 प्रतिशत लोगों के पास है, जबकि नीचे की 50 प्रतिशत आबादी महज 15 प्रतिशत संपत्ति पर गुजर-बसर करने को मजबूर है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आजाद भारत के इतिहास में गरीबों से अमीरों की तरफ संपत्ति का सबसे बड़ा ट्रांसफर हुआ है। खड़गे ने कहा कि 2014 के बाद से सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों के 16 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज माफ किए हैं और चुनिंदा पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।

क्या कहते हैं आंकड़े?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (MoSPI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की वास्तविक जीडीपी 81.36 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जो पिछले साल इसी अवधि में 75.46 लाख करोड़ रुपये थी।

यह 7.8 प्रतिशत की विकास दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7 प्रतिशत के शुरुआती अनुमान से काफी बेहतर है। पहली तिमाही के बेहतर नतीजों को देखते हुए आरबीआई ने पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार, अगली तिमाही (Q2 FY27) के जीडीपी आंकड़े 30 नवंबर 2026 को जारी किए जाएंगे।

पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर कसा था तंज

जीडीपी के आंकड़ों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक संबोधन में कहा था कि वैश्विक चुनौतियों, युद्ध और सप्लाई चेन में बाधाओं के बावजूद भारत ने 7.8 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है, जो देशवासियों की सामूहिक ताकत और कड़ी मेहनत का परिणाम है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस समय पूरी दुनिया युद्ध और विभिन्न संकटों से घिरी हुई है। साल 2020 में आई कोविड महामारी के बाद से वैश्विक स्तर पर कहीं भी स्थिरता देखने को नहीं मिल रही है। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों को चीरते हुए भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के भीतर ही कुछ लोग निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं और झूठ का शोर मचाकर चारों ओर निराशा फैलाने में लगे हैं। देश ने इन सभी बाधाओं को पार करते हुए यह शानदार आर्थिक बढ़त हासिल की है और अब इस रफ्तार को बनाए रखना बेहद जरूरी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लेटेस्ट आंकड़ों के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों की तीखी आलोचना की। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 7.8% रही है। पढ़िए पूरी खबर…