देश के कई राज्यों में कोयले का संकट गहराता जा रहा है। जिससे देश में उर्जा संकट पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब ने भी केंद्र से कोयले की आपूर्ति को ठीक करने की मांग की है। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इसके लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। राजस्थान समेत कई राज्य पहले से ही कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शविनार को केंद्र सरकार से बिजली संकट से निपटने के लिए कोटा के अनुसार राज्य को कोयले की आपूर्ति को तुरंत बढ़ाने के लिए कहा है। सीएम ने कहा कि तेजी से घटते कोयले के भंडार के कारण पंजाब ने थर्मल प्लांटों को बंद कर दिया है।

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के अधिकारियों ने कहा कि तलवंडी साबो बिजली संयंत्र, रोपड़ संयंत्र में दो-दो इकाइयां और लहर मोहब्बत संयंत्र में एक इकाई बंद कर दी गई है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि बिजली की खर्च कम करें।

Punjab CM Charanjit Singh Channi today asked the Central Govt to immediately enhance State’s coal supply as per quota to tide over power crisis with impending shutdown of its thermal plants due to fast depleting coal reserves: State Govt

