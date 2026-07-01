भारत और पाकिस्तान के 100 से अधिक प्रमुख नागरिकों के एक ग्रुप ने मंगलवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से दुश्मनी खत्म करने, शांति, सामान्य स्थिति, संवाद करने की दिशा में कदम उठाने के आग्रह किया। आगे कहा कि यह दोनों देशों के लाखों युवाओं को अवसरों, समृद्धि और एक सुरक्षित भविष्य से वंचित कर रही है।

उन्होंने पूर्ण राजनयिक संबंधों की बहाली और भारत और पाकिस्तान में उच्चायुक्तों की पुन:नियुक्ति के साथ-साथ दोनों देशों के नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने की मांग की।

117 नेताओं ने लिखा पत्र

सेंटर फॉर पीस एंड प्रोगेस की ओर से जारी एक पत्र में भारत और पाकिस्तान के अहम राजनीतिक हस्तियों समेत 117 लोगों ने तुरंत राजनायिक से लेकर संवाद होने, लोगों के बीच संबंधों को फिर से जोड़ने के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पहुंच को बढ़ावा देने तक के सुझाव दिए हैं।

किस-किस नेता ने किए साइन?

भारत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला, अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, राजद सांसद मनोज झा, पूर्व टीएमसी मंत्री और वर्तमान एजएयूपी नेता हुमायुं कबीर समेत 61 लोगों ने पत्र में साइन किए थे।

जबकि पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी, राष्ट्रीय सभा के सदस्य इस्फन्यार भंडारा जैसे राजनेताओं के अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स साइंटिस्ट और राइटर परवेज हुडभोय समेत 56 लोगों ने साइन किए थे।

‘दोनों देशों को टकराव के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए’

पत्र में कहा गया, “भारत और पाकिस्तान की आबादी दुनिया की आबादी का एक पाँचवाँ हिस्सा हैं। दोनों देशों के आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है। दोनों देशों के लोग निरंतर अविश्वास और टकराव के बजाय शांति, विकास, संपर्क और सहयोग से भविष्य के हकदार हैं।”

आगे कहा, “दशकों के अलगाव ने हमारी सामूहिक क्षमता को बाधित किया है और इसके फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक और मानवीय स्तर पर भारी नुकसान हुआ है। हमारा मानना है कि निरंतर जुड़ाव और संवाद ही मतभेदों को सुलझाने और एक स्थिर एवं समृद्ध क्षेत्र का एकमात्र सही रास्ता है।”

इस समूह ने पीएम मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से इस संबंध में विभिन्न विश्वास बढ़ाने के उपायों पर विचार करने का आग्रह किया, जैसे कि पूर्ण राजनयिक संबंधों की बहाली और नई दिल्ली और इस्लामाबाद में उच्चायुक्तों की पुन: नियुक्ति के साथ-साथ दोनों देशों के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को फिर से शुरू करना।

कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय संवाद करने का आह्वान

पत्र में जम्मू-कश्मीर पर चर्चा समेत सभी लंबित मुद्दों पर एक व्यापक द्विपक्षीय संवाद को फिर से शुरू करने का भी आह्वान किया, जिसमें 2004 से 2007 के बीच बातचीत से तैयार किए गए ढांचे पर पुनर्विचार करना, विसैन्यीकरण की दिशा में कदम उठाना और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए तनाव कम करना शामिल हैं।

अटारी-वाघा बॉर्डर को व्यापार और यात्रा के लिए पूरी तरह से खोलने, श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सर्विस को फिर से शुरू करने और अन्य कनेक्टिविटी पहलों के सुझावों के अलावा, उन्होंने यात्रा के समय और लागत को कम करने और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कॉमर्शियल एयरलाइनों के लिए एयर स्पेस को फिर से खोलने का भी आह्वान किया।

पत्र में विश्वास बढ़ाने के एक अहम उपाय के रूप में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने, पाकिस्तान की नीलम घाटी में स्थित शारदा पीठ (कश्मीरी पंडितों का पवित्र धार्मिक स्थल) को खोलने और सीमा के दोनों ओर धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के भ्रमण को आसान बनाने का भी आग्रह किया।

‘जनता की बात सुनें’

आगे कहा गया, “हम आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि आप आम जनता की दिल की बातों को सुनें और अलगाव की जगह सहभागिता, शत्रुता की जगह संवाद और टकराव की जगह सहयोग को चुनें। दक्षिण एशिया का भविष्य विभाजन और संघर्ष से नहीं, बल्कि शांति, समृद्धि और साझा प्रगति से आगे बढ़ना चाहिए।”

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पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री को पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इस बातचीत की जानकारी दी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें