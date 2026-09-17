नई दिल्ली की ओर से पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के “गैर-पेशेवर आचरण” को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराने के एक दिन बाद इस्लामाबाद ने भी गुरुवार को अपना विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने उत्तर अरब सागर में भारतीय नौसेना के एक अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत और पाकिस्तान नौसेना के एक पोत के बीच 15 सितंबर को हुई टक्कर की घटना को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में की गई “बेहद उकसावे वाली और अस्वीकार्य कार्रवाई” करार दिया।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र माना जाता है। इसका अर्थ है कि किसी देश को अपने EEZ पर क्षेत्रीय संप्रभुता हासिल नहीं होती। किसी देश के EEZ में विदेशी जहाजों और विमानों को नौवहन और उड़ान भरने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके तहत कोई भी जहाज दूसरे देश के EEZ से गुजर सकता है, बशर्ते वह उस देश की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करे। किसी देश का EEZ उसके तटीय आधार-रेखा (coastal baseline) से 200 समुद्री मील तक फैला होता है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस घटना के जवाब में उसने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब किया।

बयान के मुताबिक, घटना के समय पाकिस्तानी नौसेना अपना द्विवार्षिक अभ्यास “सीस्पार्क-26” (SEASPARK-26) कर रही थी। इसी बीच भारतीय जहाज ने पाकिस्तानी नौसेना के एक जहाज के बेहद खतरनाक रूप से करीब आकर आक्रामक तरीके से दिशा बदली, जिसके परिणामस्वरूप दोनों जहाजों के बीच संपर्क हुआ।

बयान में कहा गया, “यह घटना अंतरराष्ट्रीय कानून और 1991 में हुए “सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही की अग्रिम सूचना’ संबंधी द्विपक्षीय समझौते का गंभीर उल्लंघन है। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हुआ।”

बयान में आगे कहा गया, “प्रभारी राजनयिक (Charge d’Affaires) से भारत सरकार तक यह संदेश पहुंचाने को कहा गया कि पाकिस्तान भारत की इस आक्रामक कार्रवाई को पूरी तरह खारिज करता है। भारतीय पक्ष से अंतरराष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय समझौतों, खासकर समुद्र में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से किए गए समझौतों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया।”

पाकिस्तान ने यह भी कहा कि नई दिल्ली स्थित उसका प्रभारी राजनयिक भारत के विदेश मंत्रालय के समक्ष इसी तरह का विरोध दर्ज कराएगा।

भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में नियमित निगरानी गतिविधियों और ‘ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा’ के तहत कई युद्धपोत तैनात किए हैं। इसी दौरान एक भारतीय युद्धपोत इस क्षेत्र से गुजर रहा था।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने मार्च में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया था। इसके तहत होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी सहित भारत के ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है।

भारतीय सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तानी पोत भारतीय युद्धपोत के करीब आया था, न कि भारतीय युद्धपोत पाकिस्तानी पोत की ओर गया था। सूत्रों ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी पोत को उस क्षेत्र से दूर रहने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, जबकि किसी अभ्यास के दौरान कुछ विशेष प्रकार के नौसैनिक ड्रिल किए जाने पर आमतौर पर ऐसी चेतावनी जारी की जाती है।

खबरों के मुताबिक, यह घटना ओमान की खाड़ी से लगभग 120 समुद्री मील दूर घटी। पिछले कई महीनों से भारतीय नौसेना के विध्वंसक और फ्रिगेट उत्तरी अरब सागर में मिशन पर तैनात हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने पाकिस्तानी पोत की पहचान PNS हनैन के रूप में की है। सूत्रों के मुताबिक, टक्कर में इस पोत को नुकसान पहुंचा और इसके बाद यह अपने होम पोर्ट की ओर रवाना हो गया। भारतीय युद्धपोत को किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है और वह अपने नियमित निगरानी मिशन पर आगे बढ़ता रहा।

भारत में सूत्रों का कहना है कि PNS हनैन एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल (OPV) है। इसके कॉम्बैट सूट के कारण इसे अक्सर यारमूक-क्लास कॉर्वेट के रूप में भी सूचीबद्ध किया जाता है। यह तटीय जल क्षेत्र में गश्त करता है। सूत्रों के अनुसार, PNS हनैन तेज गति से भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत के करीब आया और “गैर-पेशेवर तथा असुरक्षित तरीके से युद्धाभ्यास करते हुए मामूली टक्कर का कारण बना।”

इस घटना को लेकर बुधवार को भारत ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक को तलब किया था।

इस घटना ने समुद्र में भारत और पाकिस्तान के नौसैनिक जहाजों के बीच हुई पिछली ऐसी घटना की याद दिला दी। 16 जून 2011 को पाकिस्तानी नौसैनिक युद्धपोत PNS बाबर अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के फ्रिगेट INS गोदावरी के बेहद करीब से गुजरा था। इस दौरान भारतीय युद्धपोत के हेलीकॉप्टर सेफ्टी नेट को मामूली नुकसान पहुंचा था।

उस समय भारत ने कहा था कि पाकिस्तानी पोत का यह तरीका बेहद खतरनाक तरीके से करीब आने और नौवहन नियमों के उल्लंघन का मामला था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के नौसेना सलाहकार को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने संसद में इस उल्लंघन पर बयान दिया था।

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भारत ने मंगलवार (15 सितंबर) को एक पाकिस्तानी जहाज के भारतीय नौसेना के जहाज से टकराने के बाद नई दिल्ली में पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक को (हाई कमिश्नर की अनुपस्थिति में शीर्ष राजनयिक) “अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर आचरण” को लेकर तलब किया। पढ़ें पूरी खबर।



