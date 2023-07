INDIA नाम रख बुरा फंस पूरा विपक्ष! भावनाएं आहत करने का लगा आरोप, शिकायत दर्ज

दिल्ली में विपक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई है। जोर देकर कहा गया है कि INDIA नाम रख भावनाओं को आहत किया गया है।

विपक्षी एकता की बैठक

विपक्षी एकता ने अपने संगठन का नाम INDIA रखा है। लेकिन इस एक नाम पर विवाद देखने को मिल रहा है। कई नेता इस पर आपत्ति जता चुके हैं। अब इसी कड़ी में दिल्ली में विपक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई है। जोर देकर कहा गया है कि INDIA नाम रख भावनाओं को आहत किया गया है। ये शिकायत किसी 26 साल के अवनीश मिश्रा ने दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि कोई भी अपने निजी फायदे के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विपक्ष की सभी 26 पार्टियों ने Emblems Act का उल्लंघन किया है। जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को बेंगलुरू में विपक्षी एकता की जो दूसरी बैठक हुई थी, उसमें फैसला लिया गया था कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाएगा। उसमें I का मतलब Indian, N का मतलब National, D का मतलब Developmental, I का मतलब Inclusive और A का मतलब Alliance। अब विपक्ष की तरफ से तर्क दिया गया कि इंडिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये भी कहा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी का मुकाबला विपक्ष नहीं इंडिया करेगा। बताया जा रहा है कि ये आइडिया कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ही था, दूसरे नेताओं ने तो उस पर मुहर लगाने का काम किया। लेकिन अब यहीं नाम पूरे विपक्ष के लिए बड़ी सिरदर्दी बनने जा रहा है। 24 घंटे के अंदर में शिकायत दर्ज हो गई है। अभी तक इस पर किसी भी विपक्षी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

