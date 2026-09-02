भारत ने अगस्त महीने में रूस से कम कच्चे तेल का आयात किया है। प्रोविजनल टैंकर डेटा के मुताबिक जुलाई की तुलना में अगस्त महीने में रूस से 26 फीसदी कम तेल का आयात हुआ है। इसका कारण रूस से निर्यात की कम उपलब्धता और चीनी रिफाइनरियों से मिल रहा कड़ा टक्कर है। कुछ भारतीय रिफाइनरियों ने मेंटेनेंस के लिए शटडाउन किया है और इसकी वजह से भी क्रूड ऑयल का कम आयात हुआ।

अगस्त में भारत के कुल तेल आयात में 8% से ज़्यादा की गिरावट का मुख्य कारण रूस से वॉल्यूम में गिरावट थी। हालांकि खास बात यह है कि वेनेजुएला से तेल आयात 2020 के बाद से अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल को ग्लोबल मार्केट में आने की इजाजत दी और इसके बाद भारत ने कुछ महीने पहले ही वेनेजुएला के तेल का आयात फिर से शुरू किया।

कच्चे रूसी तेल के आयात में गिरावट

कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केप्लर के वेसल ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक भारत ने अगस्त में 2.08 मिलियन बैरल प्रति दिन रूसी तेल का आयात किया, जो जुलाई के 2.82 मिलियन बैरल प्रति दिन के रिकॉर्ड लेवल से 26.3% कम है। अगस्त में भारत का कुल तेल आयात 4.62 मिलियन बैरल प्रति दिन रहा, जो जुलाई के 5.04 मिलियन बैरल प्रति दिन से 8.4% कम है।

भारत के क्रूड ऑयल में रूस का हिस्सा जुलाई के 55.9% से अगस्त में घटकर 45% हो गया। केप्लर के अनुसार यह बदलाव रूसी क्रूड ऑयल से स्ट्रक्चरल वापसी के बजाय मार्केट के नॉर्मल होने की ओर इशारा करता है, और आने वाले समय में फ्लो 2.0 से 2.5 मिलियन बैरल प्रति दिन पर स्थिर होने की उम्मीद है। इससे पता चलता है कि रूसी तेल ही भारत के तेल आयात का मुख्य आधार बना रहेगा।

क्या है कारण?

हालांकि एनर्जी मार्केट के बदलते हालात के कारण आयात वॉल्यूम पर कुछ दबाव पड़ सकता है, क्योंकि रूस की ज़्यादा निर्यात करने की क्षमता कम हो रही है। साथ ही रूस का चीन से मुकाबला बढ़ रहा है। सऊदी एनर्जी एनालिस्ट नतालिया कटोना ने कहा, “रूस कुल मिलाकर भारत को कम क्रूड एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे चीन मौजूद कार्गो के लिए ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से मुकाबला कर रहा है। इसलिए आने वाले महीनों के लिए सवाल यह है कि क्या अगस्त एक टेम्पररी वापसी है या एक ऐसे दौर की शुरुआत है जिसमें रूसी बैरल कम, महंगे और भारतीय रिफाइनर के लिए हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।”

रूस के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन के हमले रूसी तेल निर्यात पर दबाव का एक मुख्य कारण हैं। ब्लैक सी में निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इस इलाके में एनर्जी टैंकरों के नेविगेशन के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। कटोना के अनुसार फ्रेट इकोनॉमिक्स ब्लैक सी रूट से पूरी तरह बचने को बढ़ावा दे रही है।उदाहरण के लिए ब्लैक सी पोर्ट नोवोरोस्सिय्स्क से भारत के पश्चिमी तट तक एक स्वेजमैक्स टैंकर ले जाने में अब लगभग 20 मिलियन डॉलर या लगभग 20 डॉलर प्रति बैरल का खर्च आता है। जबकि अगर टैंकर बाल्टिक सी पोर्ट से शुरू होता है तो यह लगभग 13 डॉलर प्रति बैरल होता है। लेकिन बाल्टिक सी पोर्ट से भेजे जाने वाले जहाजों के अपने रिस्क हैं, क्योंकि यूरोप में घूमने वाले रूसी टैंकरों को यूरोपीय देश रोक सकते हैं या जब्त कर सकते हैं।

कैटोना ने कहा, “इससे नॉर्दर्न सी रूट (NSR) के ज़्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा मिला है, जिसके लिए अगस्त और सितंबर सबसे कम बर्फ़ के लेवल की वजह से नॉर्मल साल में भी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले महीने होते हैं। ब्लैक सी में ड्रोन के खतरों से दबाव बढ़ने के साथ, रूसी एक्सपोर्टर इस रास्ते से ज़्यादा जहाज भेज रहे हैं, जिससे लॉजिकली चीन सबसे ज़्यादा कॉस्ट-कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन बन गया है।”

चीन से बढ़ा कॉम्पिटिशन

चीन से रूसी तेल के लिए कॉम्पिटिशन कुछ और वजहों से बढ़ा है, जिसमें रूस का कम तेल निर्यात शामिल है। रूस अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेनी हमलों के बीच घरेलू फ्यूल की डिमांड को पूरा करने के लिए घरेलू रिफाइनरी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही होर्मुज स्ट्रेट संकट के बीच चीनी रिफाइनर को मिलने वाले ईरानी तेल की मात्रा में कमी आई है।

मार्च 2026 से भारत की क्रूड आयात स्ट्रैटेजी में तेज़ी से बदलाव आया है। होर्मुज में रुकावटों की वजह से पश्चिम एशियाई तेल का फ्लो कम हो गया और माल ढुलाई का रिस्क बढ़ गया। रूसी क्रूड भारत के आयात की रीढ़ बना हुआ है। साथ ही रिफाइनरियों ने खाड़ी देशों से सप्लाई में कमी को पूरा करने के लिए अफ्रीकी, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी बैरल की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए है।

दिलचस्प बात यह है कि अगस्त में वेनेजुएला से तेल आयात जुलाई के मुकाबले 60.2% बढ़कर 350,000 बैरल प्रति दिन हो गया। जनवरी की शुरुआत में जब अमेरिका ने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने कब्जे में ले लिया, तो ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका, वेनेज़ुएला काराकास के तेल सेक्टर पर कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद कुछ कमोडिटी ट्रेडर्स को अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल दुनिया भर में बेचने के लिए ऑथराइज़ किया, जिस पर अमेरिकी बैन लगे थे।

भारत का लगभग 40% क्रूड आयात आमतौर पर होर्मुज स्ट्रेट के जरिए होता था। इराक से आयात वॉल्यूम (जो भारत के लिए क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स था) युद्ध के बाद घट गया है। बाकी वेस्ट एशिया से तेल आयात भी काफी कम हो गया है। हालांकि सऊदी अरब और UAE से भारत को तेल आयात हुआ है, क्योंकि उनके पास अपने तेल प्रोडक्शन के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बायपास करने के लिए पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है।

वेनेज़ुएला से तेल खरीद रहा भारत

भारत (खासकर प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज) 2019 में वेनेज़ुएला पर अमेरिकी बैन लगने से पहले वेनेजुएला के क्रूड ऑयल का रेगुलर खरीदार था। बैन के बाद कुछ ही महीनों में वेनेजुएला से तेल आयात बंद हो गया। भारत के आधिकारिक ट्रेड डेटा के मुताबिक वेनेजुएला 2019 में भारत का पांचवां सबसे बड़ा तेल सप्लायर था, जिसने भारतीय रिफाइनर को करीब 16 मिलियन टन, या लगभग 117 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल दिया।

अक्टूबर 2023 में अमेरिका ने वेनेजुएला के पेट्रोलियम सेक्टर पर लगे बैन में ढील दी, जिसके चलते RIL और कुछ दूसरी इंडियन रिफाइनर कंपनियों ने छह महीने के लिए वेनेजुएला से तेल का आयात फिर से शुरू किया। हालांकि इसके बाद अमेरिकी बैन से मिली छूट खत्म हो गई। कुछ महीने बाद अमेरिकी से बैन में छूट मिलने के बाद RIL वेनेजुएला से तेल का आयात फिर से शुरू कर पाई। लेकिन 2025 की गर्मियों में ट्रंप प्रशासन के वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी देने के बाद कंपनी ने ये आयात रोक दिए थे।

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था और कई बड़े उद्योगों पर असर डालता है। चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए इसकी कीमतों में बदलाव कंपनियों की लागत और मुनाफे को प्रभावित करता है। पढ़ें पूरी खबर